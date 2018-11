TEST: Withings Steel HR Sport chtějí být elegantní i při sportu

Značka Withings se vždy snažila vyrábět trochu jiné sportovní hodinky než ostatní. Místo snadno zaměnitelných náramků nabízí hodinky, u kterých jsou sportovní funkce přidány pokud možno nenápadně. Hlavním cílem bylo působit elegantně a reprezentativně. A to platí i pro nejnovější Steel HR Sport. S těmito hodinkami rozhodně neuděláte ostudu nikde ve společnosti. Hodí se ale stejně dobře pro sport?

Design na prvním místě

Na první pohled by se dalo snadno přehlédnout, že jsou Withings Steel HR Sport vůbec sportovní hodinky. Rozhodně totiž vypadají jinak než drtivá většina běžných hodinek. Ocelové pouzdro o průměru 40 mm kryje minerální sklo, pod kterým se nachází ciferník ve světlém nebo tmavém provedení. Že by zde mohlo být něco týkající se sportu, možná lehce prozrazuje jen druhý menší displej, který je standardně úplně tmavý. Ve skutečnosti je to však malý OLED panel.

V prvních chvílích mě snad ale ještě více než provedení hodinek zaujala délka jejich pásku. Upřímně řečeno, nedokážu si asi představit člověka, který by hodinky na zápěstí nedostal, takto dlouhý řemínek jsem na hodinkách asi ještě neviděl. Výrobce na svých stránkách nabízí několik různých designů řemínku, v českých obchodech jsem však v době psaní textu viděl jen černou silikonovou variantu.

Ale zpět k malému „sportovnímu“ displeji. Ten se rozsvítí teprve ve chvíli, kdy zmáčknete tlačítko na pravém boku. Ukáže se přehled o krocích, kaloriích a vzdálenosti, vše podle stavu v aktuální den. Dále je zde přehled o baterii, nastaveném budíku a čase. Pokud vás zajímá, jak je možné vše ovládat jediným tlačítkem, jde to docela jednoduše. Nejprve se totiž ukáže ikonka, podle které poznáte o jaké menu se jedná, a teprve poté samotná číselná hodnota. Delší podržení na dané obrazovce pak může spustit určitou funkci, například měření tepu nebo vypnutí či zapnutí budíku.

Pokud se nebudete na žádnou obrazovku přepínat a jen dlouze zmáčknete boční tlačítko, spustí se sportovní funkce. Withings Steel HR Sport v základu nabízejí měření chůze, běhu, jízdy na kole a plavání. Spoustu dalších sportovních režimů si můžete přidat přes mobilní aplikaci.

Bez mobilního telefonu to nepůjde

Vzhledem k jednoduchému ovládání a zobrazovaným informacím je jasné, že Withings Steel HR Sport se bez spolupráce s mobilem skutečně neobejdou. Bohužel jsou na něm však závislé až příliš. Pro začátek, na hodinkách nenastavíte čas jinak než za pomocí mobilní aplikace. Withings zkrátka vlastní hodinový strojek nemají. S tím bych se ještě dokázal smířit, ale mobil je důležité mít s sebou i při sportování. Withings totiž dokážou změřit tep a jednoduchým přepínáním zobrazovat několik hodnot, které s daným sportem souvisejí, nemají však vlastní GPS. Nedokážou tedy změřit, kolik jste uběhli, jakým tempem ani cokoliv dalšího, co se vzdáleností souvisí.

Withings Steel HR Sport ciferník: 1,6" (40 mm)

1,6" (40 mm) délka pásku: 20 mm

20 mm hmotnost: 38 g

38 g výdrž baterie: 22 dnů

22 dnů senzory: srdeční tep

srdeční tep notifikace: ano

ano vodotěsnost: 50 m

50 m Další funkce: odhad VO2max, sledování kroků, kalorií, spánkového režimu, adaptivní buzení

odhad VO2max, sledování kroků, kalorií, spánkového režimu, adaptivní buzení cena: 5 990 Kč Klady: – elegantní design

– voděodolnost

– dlouhá výdrž

– mobilní aplikace Zápory: – velká závislost na mobilním telefonu

– vyšší cena vzhledem k funkcím

– chybějící GPS

Pokud si tedy doma necháte mobil, uvidíte při běhu pouze celkový čas a aktuální srdeční tep. A to jsou jediná data, která se přenesou do telefonu. Když je mobil poblíž, údaje v hodinkách se rozšíří o tempo na kilometr, celkovou vzdálenost a převýšení. Ani tohle tedy není nijaká datová smršť.



Abych však nebyl pouze negativní, Withings Steel HR Sport mají opravdu výbornou baterii. Hodinky jsem měl na test více než dva týdny a za celou dobu se mi je nepodařilo vybít. Baterie by měla vydržet přes dvacet dnů a tato hodnota rozhodně není nijak přehnaná. Na druhou stranu, staré Withings Activé vydržely fungovat několik měsíců. Novinka však sází na možnost rychlého dobíjení přes vložení do kolíbky a nabíjení je navíc hodně rychlé.

Jediný další nonstop zobrazovaný údaj, pochopitelně kromě času, se týká aktuálně nachozených kroků, které se zobrazují na spodním displeji. Neuvidíte zde ovšem číslo, ale pouze červenou ručičku, která ukazuje, jak daleko jste v plnění denního cíle kroků. Ten si nastavíte přes aplikaci v mobilním telefonu. Stejně tak zde vyberete i typy upozornění, kterými vás hodinky mají „obtěžovat“, nebo dobu buzení. U budíku si kromě přesného nastavení doby buzení můžete vybrat i časový úsek, během něhož vás hodinky mají vzbudit. Kdy to bude přesně, odhadují podle hloubky spánku. Začnou vibrovat ve chvíli, kdy spíte lehce. Je to drobnost, ale skutečně pomáhá ulehčit nepříjemné vstávání.



Láska na první pohled nebo nic

Hodně se výrobci povedla již několikrát zmíněná mobilní aplikace pojmenovaná Health Mate, přes kterou se zobrazují všechna data. I přes docela velké množství údajů nebudete mít problém s rychlou orientací, můžete se probírat analýzou srdečního tepu, spánku nebo sledovat grafy, jak se vám dařilo dosahovat za poslední období nastavené cíle kroků.

Běžci uvidí mapu míst, přes která vedla jejich trasa, rozdělení zón srdečního tepu, ale třeba i fotky, které na své cestě pořídili. Zajímavou hodnotou je VO2max, ta se však odhaduje z měření tepu na zápěstí, takže o přesnosti se dá celkem pochybovat. Na druhou stranu, i když měření tepu mírně nadhodnocuje údaje získané z hrudního pásu, hodnota VO2max byla hodně blízko tomu, čeho jsem dosáhl profesionální analýzou.

Všechny údaje jsou však podmíněné tím, že u sebe musíte mít mobilní telefon. Withings toho bez něj dokážou skutečně minimum, navíc mě třeba neskutečně štvalo, že se při běhu nedá ani stisknout pauza. Záznam můžete maximálně ukončit a spustit znovu - pokud tedy nepoužijete mobil. Také drobounký displej není kdovíjak přehledný.

Celou dobu testování jsem přemýšlel, jak bych Withings Steel HR celkově zhodnotil. Je to však vlastně docela jednoduché. Pokud vám stačí zobrazení základních fitness údajů a hodinky se vám designově líbí, nemusíte váhat. Obávám se však, že mnohem větší skupina lidí dá přednost spoustě levnějších alternativ, které toho dokážou zobrazit přinejmenším stejně, a vzhled příliš neřeší. Pro ty, kdo sportují intenzivněji, mohou sloužit Withings maximálně jako druhé hodinky do společnosti. Na systematičtější trénink jsou tu však desítky vhodnějších kandidátů.