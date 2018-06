Větší noha prý pomáhá chůzi, menší je zase výhodná pro běhání

Vědci z Arizonské univerzity se zamysleli nad tím, proč vlastně naše nohy vypadají tak, jak vypadají. Proč máme chodidla s patou a špičkou, když většina zvířat na naší planetě má jiný tvar a navíc obvykle polštářky v nejrůznější formě? Jistě to má souvislost se stavbou našeho těla a vzpřímeným způsobem chůze, ale proč jsme se vyvinuli zrovna takto? Ve své studii publikované v odborném časopisu Journal of Evolutionary Biology, která jejich práci shrnuje, uvádí hned několik zajímavých poznatků.

James Webber, který na studii pracoval, říká, že lidská noha funguje při chůzi podobně jako kyvadlo. Nejprve se dotkne země pata a pohybem dopředu se převalí chodidlo až ke špičce. Tento způsob chůze (nejdříve pata, potom špička) byl přirozený již pro pračlověka před miliony let, jak ukázaly například stopy, které se zachovaly v lávové hornině v Tanzanii. Čím je velikost chodidla větší, tím je tento způsob chůze efektivnější.

Ve studii dále zkoumali, jak se změní parametry chůze, pokud budeme našlapovat nejdříve na špičku. Během sledování účastníků studie na běžícím páse se ukázalo, že v takovém případě spotřebuje člověk na chůzi v průměru o 10 procent více energie než při klasické chůzi přes patu, délka kroku je kratší a chůze celkově pomalejší. Na zrychlujícím pásu pak účastníci pokusu přešli mnohem dříve do běhu, než když chodili přes patu.

Při běhu pak má již velikost chodidla naopak spíše negativní efekt. Čím větší je noha, tím větší potřebujete při každém odrazu kroutivý moment na jejím konci. Možná i proto měl pračlověk mnohem větší chodila, než máme my dnes. James Webber k tomu dodává, že zatímco velká noha dělala z našich předků velmi efektivní chodce, postupným vývojem se z nás i díky zkracující se délce chodidla stali spíše efektivní běžci.

Mrazivý maraton v minus 20 stupních Celsia

Nechce se vám běhat venku, protože je zima? Můžete se utěšovat tím, že to není nic proti maratonu, který absolvovali běžci na Antarktidě během dvacetistupňových mrazů. Arktický ledový maraton se tam koná pravidelně každý rok a jeho trasa vede kolem ledovce jen necelých tisíc kilometrů od jižního pólu.

Letošního ročníku, který se konal koncem listopadu, se zúčastnilo 50 závodníků. Na sněhu a ledu, s rouškou před obličej, vyhrál Ir Gary Thornton v čase 3:37:13. Mimochodem, nejlepší čas v historii tohoto závodu (byl zhruba o dvě a půl minuty rychlejší, než jakým se chlubí letošní vítěz) drží Čech Petr Vabroušek a je z roku 2013. Pokud byste se i vy chtěli vydat na podobný podnik, na startovní balíček si připravte 13 500 eur.

Z letošního ročníku sice video nemáme, představu o tom, v jakých podmínkách se závod běhá, si však můžete udělat z následujícího sestřihu z minulého ročníku.

Chytré vyhřívané vložky ovládané z mobilu

Se zimou má co do činění i další zajímavý produkt, speciální vyhřívané vložky do bot ovládané přes Bluetooth pomocí aplikace v chytrém telefonu. Nejsou sice přímo určeny na běhání (kdy vás většinou zahřeje samotný pohyb), ale při doplňkových sportech by mohly pomoci. Zahřejí vás uvnitř bruslí, v lyžařských botách, cyklistických tretrách, ale i při běžné chůzi.

Vložka se jmenuje +Winter, na trhu se poprvé objevila již minulý rok a v současné době se chystá za pomoci Kickstarteru dobýt Ameriku. Vložka je velice tenká, pod patou vám přidá šest milimetrů, pod špičkou pouhé dva. Díky tomu je možné ji vložit prakticky do jakékoliv obuvi. Uvnitř se nachází baterie, která vydrží vložku napájet v závislosti na okolní teplotě až pět hodin. O dobití se postará bezdrátová nabíječka, kterou stačí strčit do bot.

Aplikace v telefonu slouží především k tomu, aby vás informovala o teplotě uvnitř boty, její pomocí si můžete též nastavovat intenzitu zahřívání. Vložka obsahuje pohybové čidlo, které sice nepočítá kroky, jak by vás mohlo napadnout, ale je možné ho využít k nastavení automatického ohřevu, jakmile nazujete boty (tedy i bez mobilního telefonu). Cena jednoho páru vložek je 139 eur.

Také vám přijde, že dnes přes Bluetooth komunikuje s mobilními telefony snad úplně všechno? Uvidíme, zda si mobilním telefonem ovládané vložky najdou své místo na trhu.