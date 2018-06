SOUTĚŽ: Vyfoťte se jako Forrest a vyhrajte!

Podrobnosti soutěže O co se hraje 3x Nike Air Zoom Odyssey - nová běžecká bota s inovovanou technologií Zoom Air. Boty obsahují v podrážce speciální tahová vlákna, která se pod tlakem při došlapu nejprve natáhnou a ihned poté smršťují do původního tvaru, čímž pomáhají vrátit část energie běžci a tím ho zrychlit.



5x běžecká čepice Nike v designu RUNGO

Nike Air Zoom Odyssey - pánská varianta. Nike Air Zoom Odyssey - dámská varianta. Jak se zapojit Každý soutěžící může do soutěže poslat jednu fotografii. Fotografie nám zasílejte e-mailem na adresu there47bell@photos.flickr.com Do předmětu zadejte název či popisek vaší fotky a do těla e-mailu napište vaše jméno a e-mailovou adresu. Bez kontaktních údajů vás nebudeme moci zařadit do soutěže o ceny. Fotografie by měla být na šířku s rozlišením minimálně 640 x 480 pixelů. Čas máte až do 30. listopadu. Zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejím využitím na RUNGO.cz.