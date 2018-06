Zážitky sdílené v týmu: Vltava Run je štafeta plná emocí. Hledáme běžce

Ve štafetovém závodě od pramene Vltavy až do Prahy, který vás během nezapomenutelných dvou dnů provede nádhernou krajinou, nejde jen o běhání, ale také o dobrodružství, kamarádství, spolupráci, týmového ducha. Loňský tým složený ze čtenářů Rungo.cz si kromě neopakovatelných zážitků a nových přátelství odnesl také první místo a my jsme na ně obrovsky hrdí.

Proto na startu nebudeme chybět ani letos a rádi bychom tam měli opět i nové tváře z vašich řad. Pojďte do toho s námi! Hledáme členy hned do dvou čtenářských týmů Rungo.cz, jednoho ženského a jednoho smíšeného. Získáte zdarma startovné, týmové tričko a možnost reprezentovat náš web.

Jediné, co pro to musíte udělat, je napsat nám něco o sobě. O tom, kdo jste, kolik vám je let, jaké jsou vaše dosavadní běžecké zkušenosti a třeba i kolik je vaše běžná měsíční kilometráž. Nezapomeňte také napsat, co od závodu očekáváte nebo z čeho máte naopak obavy. Připojte své jméno, kontaktní adresu a telefonní číslo a vše posílejte na e-mail soutez@rungo.cz. Do předmětu uveďte tým, do kterého se hlásíte. Tedy „smíšený tým“, nebo „ženský tým“.

Čas máte do neděle 18. ledna. Všechny e-maily od vás pečlivě pročteme a spolu s kapitány jednotlivých týmů vybereme účastníky nových rungotýmů. Výsledky se dozvíte zhruba během dvou týdnů na stránkách www.rungo.cz.

Letošní termín závodu je víkend 16. - 17. května. Podmínky účasti a propozice najdete ZDE.



Stejně jako v loňském roce nebude na startu chybět ani náš tým složený z redaktorů Rungo.cz. Už teď se těšíme, až se tam s vámi budeme moci potkat.