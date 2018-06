Video: Elegantní náramek Mio Fuse pohlídá váš tep a pomůže se sportem

Sportovních náramků je celá řada. Od těch nejlevnějších, kam spadá třeba Xiaomi MiBand, až po nejdražší, které představuje třeba Fitbit Surge. V potaz teď neberte chytré hodinky, kam můžete instalovat aplikace. Fuse je svou cenou někde mezi. Ale mít tu moc, rozhodovat o ceně výrobku, nebojím se jí navýšit.

Po vybalení nasaďte a začněte se hýbat

V balení je kromě obligátních letáčků s instrukcemi pro nasazení a připojení náramku také nabíječka. Ta je řešena jednoduchým USB kabelem, který je připojen na základnu s prolisem na umístění náramku. Ten se nabíjí pouhým přiložením na plochu. Nikam nic tak nepřipojujete, pouze USB kabel k počítači. Ten by ale mohl být trochu delší.

V krabičce naopak nenajdete adaptér pro připojení nabíječky k elektrické síti. Můžete ale použít jakýkoliv jiný s USB vstupem. Mám vyzkoušený adaptér Koppla z IKEA.

Po nasazení náramku na vaše zápěstí ho na ruce cítíte. Není to tak, jako třeba s Jawbonem UP, který jsem pár týdnů používal a ani o něm nevěděl. Pro správné měření tepovky je nutné jej mít 3-8 cm od zápěstí a pořádně utažený. Možná to bude zprvu trochu nepříjemné, ale zvyknete si. Samotná společnost Mio udává, že měření je přesnější než z hrudního pásu. To je odvážné tvrzení, ale v další recenzi hodlám podrobit testu pás TICKR od Wahoo, kde si to ověříme.

Povrch celého produktu je pogumovaný a podle výrobce ho zdobí vodotěstnost do 30 metrů. Na jeho vrchní straně vystupují drobné výběžky kolem displeje, to jsou šipky pro přechod mezi obrazovkami a údaji, které si nastavíte přes aplikaci. V celodenním režimu můžete prohlížet spálené kalorie, ušlou vzdálenost, kroky, čas a plnění vašeho cíle znázorněného procenty. V aktivním režimu (workout) pak přibývají další možnosti v podobě tepové frekvence, průměrného tempa apod. Workout vyvoláte dlouhým podržením středového tlačítka.

V poslední verzi firmwaru 01.20 přidalo Mio možnost měření spánkové aktivity. Tu vyvoláte podržením obou směrových tlačítek (šipek). Náramek se vás zeptá, zda opravdu chcete jít spát a vy středovým potvrdíte. Na displeji se objeví „ZZZ“ a přání sladkých snů.

VIDEO: Vyzkoušeli jsme fitness náramek Mio Fuse Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mio Fuse se stane vaším nerozlučným přítelem

Mám ho na sobě celý den, když jdu spát, když jdu do sprchy a i když jdu běhat. Pořád je se mnou. Při běžném používání se dostanu na týdenní výdrž a to mi jiné zařízení neumožní. Odolal i štěněčí zvídavosti a zoubky na něm nezpůsobily žádnou újmu, je pořád jako nový.

Trochu překáží při práci na počítači. Nemůžete si tak pohodlně opřít ruku o desku stolu nebo notebook. To je snad jediná činnost, při které ho občas sundám.

Aplikace Mio Go

Ve videu jsme aplikaci trochu probrali, ale pokud chcete vědět o všech možnostech, které poskytuje, vyhraďte si na její vyzkoušení alespoň půl hodinu. Úvodní obrazovka schraňuje všechny poslední aktivity. Jak tu celodenní, tak i jedotlivé workouty a spánek. Spuštění workoutu můžete provést i z aplikace.

Samotný Fuse nemá zabudovanou GPS. Proto doporučuji nosit s sebou telefon a GPS používat z něj. Při puštění aktivity se vás aplikace Mio Go ptá, zda ji chcete povolit. Při běhání s jinými aplikacemi je tato možnost stejná, takže nebudete ochuzeni o mapku, kde jste běhali.

Mio Fuse Konektivita: Bluetooth 4, ANT+

Výdrž: týden / 24 hodin měření tepu

Vodotěsnost: 3 ATM

Hmotnost: 38 g

Cena: 3 698 Kč Klady: Propojitelnost s více aplikacemi

Výdrž

Odolný a vodotěsný Zápory: Nemá GPS



Další obrazovka se věnuje nastavení samotného náramku. Hrát si lze s tepovými zónami, které Fuse zobrazuje i na svém displeji v podobě barevných diod. Při běhu ale na diodu nekoukám, protože je dost malá, lepší je koukat přímo na displej, který ukazuje aktuální tepovku. V nastavení si také můžete zvolit, jaké hodnoty chcete na obrazovkách zařízení vidět. Přepínat se mezi všemi je totiž někdy zbytečné zdržování a tak jestli nutně nepočítáte spálené kalorie, prostě je vypnete. Hodně užitečná je volba „Workout Screen Lock“ pro zamknutí přepínání displeje, když třeba běžíte. Stává se mi totiž, že si rukávem omylem obrazovku přepnu.

Monitoring spánku je snad jediná funkce, kterou Fuse nepodporoval. Po dlouhém čekání jsme se ale dočkali. Náramek měří spánkové cykly, vaší tepovku během spánku a vyhodnocuje jeho efektivitu. Pro lepší monitoring ale doporučuji pás od firmy Beddit, který měří spánkovou činnost daleko přesněji. Mio je v tomto nováček a tak nemůžeme naměřené hodnoty brát úplně vážně.

Propojení s ostatními aplikacemi

Náramek nemusíte používat jen s oficiální aplikací výrobce. Mně se osvědčilo spojení s aplikací Nike+ GPS Running, která díky podpoře zařízení s Bluetooth 4 ukazuje hodnotu srdečního tepu i ve svém rozhraní. Stačí jen spárovat a je to. Podporuje i další oblíbené běžecké aplikace jako je Endomondo, Runtastic nebo Runkeeper.

U aplikace Nike+ GPS Running je možnost měření tepovky skrytá v nastavení a musíte ji zapnout. Ostatní aplikace náramek buď rozeznají hned nebo u aktivity vidíte možnost zapnutí. Zajímavé je, že Runkeeper ukazuje srdeční frekvenci s drobným zpoždením v řádu sekund, naproti tomu Nike okamžitě.

Mio Fuse je skvělým měřičem vašich celodenních aktivit, přidává navíc vodotěsnost a propojitelnost s více aplikacemi. Nově s monitoringem spánkové činnosti. Za svou cenu je to výborné zařízení pro pokročilou analýzu běhu.

Druhý pohled Mio Fuse je ideální přístroj pro běžce a aktivní lidi vůbec, kteří s sebou nosí mobil i na výběhy (ať již kvůli mapám, bezpečnosti nebo třeba dostupnosti v práci). Mobilní telefon totiž poskytne náramku vše, co mu chybí. Tím myslím především aplikaci pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat (jak již napsal Tomáš, je skvělé že nejste závislí jen na aplikaci od výrobce) a samozřejmě GPS. Mobilní telefon naopak může těžit z optického snímání tepu. V podstatě ideální symbióza. O přesnosti optického měření tepu se stále vedou mezi sportovci dlouhé a vášnivé debaty. Jisté ale je, že se jedná o velmi pohodlné řešení a Mio, jak jsme se přesvědčili už v testu Mio Link a Mio Alpha, patří v této oblasti mezi ty nejlepší. Velkou konkurencí Mio Fuse je levnější a lépe vybavený Garmin Vivosmart Optic, který však dle mého není tolik designově povedený. Za podobnou cenu kolem 5 tisíc lze také pořídit již i kvalitní sporttester s vestavěnou GPS, který vás oprostí od mobilního telefonu. V této cenové relaci ale poskytne měření tepu maximálně pomocí klasického hrudního pásu, který navíc často ani není součástí balení. Filip Marvan, RUNGO.cz