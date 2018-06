Sladké cukroví plné ořechů a přitom zdravé. Vyzkoušejte naše recepty!

Dobrá zpráva - jde to. Můžete si připravit cukroví a přitom jíst zdravě. Ne jakoby „zdravé“ a ve skutečnosti nezdravé cukroví typu linecké z celozrnné mouky. Máme na mysli cukroví z opravdu zdravých surovin. A bez mouky.

Jasně, jako linecké chutná opravdu jen linecké, a jako vosí úly chutnají jen... vosí úly. Ale my víme, že zdraví není zadarmo, a proto se vyplatí některé věci oželet a přijít na chuť novým (či spíše původním) ingrediencím.



Proč vůbec řešit suroviny, když jde o cukroví

Chceme být zdraví, štíhlí a plní sil. A pak je tu další důvod. Alergie a potravinové intolerance. Jsou mezi námi tací, kteří trpí různými zdravotními problémy (např. nesnášenlivost lepku, mléka a dalších potravin) a takových není málo. Pravidelně se o tom přesvědčujeme při testování našich klientů, většina z nás je na něco intolerantní. Nesnášenlivost neboli intolerance může být slabá a nemusíte jí mít natrvalo, ale často tam je, aniž to víme. Tím, že danou potravinu jíme dál a dál, škodíme si víc a víc. Někdy je projev nenápadný (mírná bolest hlavy, mírné nadýmání), jindy velice závažný a nepříjemný (křeče v břiše, průjmy). Řešením je dočasné vyloučení viníka (potraviny) nebo minimálně snížení konzumace.

Jsou však potraviny, které nedoporučujeme jíst nikomu - patří sem především obiloviny s obsahem lepku. Ti, co na ně jsou navíc intolerantní, po jejich vyloučení ucítí obrovskou úlevu (nejčastěji v trávicím traktu, ale i nárůst energie). Doporučujeme všem minimálně snížit příjem obilovin ve stravě a snížit konzumaci cukru. Řešením v době Vánoc je vyrobit si zdravé cukroví.

Může vůbec být cukroví zdravé?

Klasické cukroví, které známe, obsahuje hlavně cukr a mouku. to jsou naprosto nezdravé suroviny. Když to završíme nějakým pseudotukem na pečení, co jsme viděli v reklamě, začíná to být ještě vážnější! Vám je možná hej, ale věřte, že vašim střevům nikoliv. Pomalu a jistě jim škodíte a jednou vám to dají najevo. Mnohem lepší je použít kokosový tuk (i na pečení), případně bio máslo (pro tvorbu za studena) či ořechová másla.

Co dále bývá součástí běžného cukroví? Vejce, kakao, ořechy, kokos a v lepším případě klasické máslo místo pseudotuku. Jestliže vám uvedené potraviny nedělají problémy, je to v pořádku a klidně je jezte, protože jsou zdravé.

Kokosový tuk

Ve svých receptech používáme hodně kokos a další kokosové produkty, jako je kokosový krém, kokosové mléko, kokosové máslo nebo přímo kokosový tuk. Proč? Kokosový tuk, který je součástí všech těchto produktů, je totiž velice zdravý. Jedná se o tuk, který v pokojové teplotě taje (proto se někdy označuje jako olej).

Tento tuk má mnoho mimořádných vlastností. Určitě vás bude zajímat, že je zdrojem rychle využitelné energie, stimuluje metabolismus, a místo aby se vám uložil do tukových polštářků, naopak přispívá k hubnutí! Více informací k jeho použití a účinkům naleznete tady .

Další bezvadné suroviny

Nebojte se použít vysokoprocentní čokoládu (70 a víc procent obsahu kakaa). Obsahuje zdravé kakaové máslo a antioxidanty. Ta trocha cukru v ní obsažená není nic tragického, lepší jsou samozřejmě čokolády s obsahem kakaa 80 až 90 procent.

Místo cukru dejte do cukroví sušené nebo i čerstvé ovoce. Případně můžete osladit „těsto“ medem, javorovým nebo datlovým sirupem.

Využívejte různé druhy ořechů. Dávejte si ale pozor, aby nebyly žluklé (často bývají!), a tedy toxické. Ideální jsou mandle.

Používejte různá koření podle chuti. K Vánocům patří skořice, která je skvělá nejen pro diabetiky (snižuje hladinu cukru v krvi), vanilka, ale dobrý je také zázvor (protizánětlivý) nebo kůra z bio-citrusů.

Co se z toho dá vytvořit

Z výše uvedených surovin můžete tvořit různé nepečené i pečené kuličky, jednohubky z kousků ovoce slepených ořechovým máslem, můžete je namáčet v rozehřáté čokoládové polevě (vysokoprocentní čokoláda + kokosový tuk)… a mnoho dalšího.

Připravili jsme pro vás několik nápadů na zdravé cukroví bez použití obilovin. Kdo neví, proč nedoporučujeme obiloviny, dozví se to v tomto článku.

Čokoládovo-ovocné kuličky

Čokoládovo-ovocné kuličky | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience:

80 g mletých mandlí

100 g vypeckovaných datlí

100 g nesířeného sušeného ovoce (meruňky, višně, třešně)

kůra z poloviny pomeranče a poloviny citronu + trocha šťávy

½ lžičky mleté skořice

1 lžička perníkového koření

1 lžička vanilkového prášku z vanilkového lusku (popřípadě vanilkový extrakt)

2 lžičky jablečné vlákniny

Čokoládová poleva:

50 g kakaového másla

3 lžíce kakaového prášku

25 ml kokosového mléka

(pokud chcete osladit, přidejte trochu javorového sirupu)

Postup:

Sušené ovoce nakrájíme na kousky a vložíme alespoň na 5 minut do vody, aby trochu nabobtnalo. Mezitím nameleme mandle a nastrouháme citronovou a pomerančovou kůru z bio citrusů (lze koupit již i připravená bio kůra v DM drogerii). Změklé sušené ovoce rozmixujeme, poté smícháme s dalšími ingrediencemi a vytvoříme těsto. Necháme ho chvíli odpočinout a připravíme čokoládovou polevu. Na vodní lázni rozehřejeme kakaové máslo, metličkou přimícháme 3 lžíce kakaa, odstavíme ze sporáku a přimícháme 25ml kokosového mléka. Vyjmeme těsto z lednice, vytvoříme stejnoměrné kuličky a ty poté namáčíme v čokoládě (nebo poléváme polevou na připravené mřížce). Necháme ztuhnout v chladu a můžeme servírovat.

Mrkvovo-jablkové kuličky v citrónové polevě

Mrkvovo-jablkové kuličky v citrónové polevě | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience:

Kuličky:

120 g mrkve

145 g jablek

3 lžičky oříškového másla (např. mandlové)

1 lžička vanilkového extraktu

2 lžičky citrónové šťávy

2 lžičky šťávy z mrkve a jablka

1/2 hrnku namletého kokosu

50 g mletých mandlí

špetka muškátového oříšku

1 lžička skořice

Poleva:

80 g kokosového másla („coconut cream“)

50 g kokosového oleje

1 lžička vanilkového extraktu

1 lžička javorového sirupu

trocha citronové šťávy (s tou opatrně, poleva po přidání houstne)

Postup:

Na jemném struhadle nastrouháme mrkev a jablko zbavené slupky. Důkladně je vymačkáme, abychom se zbavili šťávy. Následně přidáme ořechové máslo, vanilkový extrakt, citrónovou šťávu, trochu šťávy z mrkve a jablka, kokos, mandle a koření. Všechny suroviny můžeme krátce promixovat a pomocí rukou tvoříme kuličky. Ty umístíme do nádoby vhodné do mrazáku a dáme asi na hodinu mrazit.

Mezitím si ve vodní lázni rozehřejeme kokosové máslo s olejem. Přidáme vanilkový extrakt, javorový sirup, citrónovou šťávu a v polevě máčíme kuličky.



Kokosové makronky

Kokosové makronky | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience: (12 makronek)

130 g strouhaného kokosu

špetka mořské soli

2 lžíce rozehřátého kokosového oleje

1,5 lžíce medu

1 lžíce vanilkového extraktu

Postup:

Strouhaný kokos nameleme v mlýnku na jemno (doporučujeme elektrický kávomlýnek). Přidáme špetku soli, kokosový olej, med a vanilku. Vytvoříme těsto, které lžící nabíráme a pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme na 180 stupňů po dobu 7 minut. Necháme vychladnout cca 3 hodiny (jinak se makronky rozsypou) a pak teprve servírujeme.

Čokoládové kuličky

Čokoládové kuličky | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience:

75 g 85% čokolády

150 g kokosový krém

Postup:

Na vodní lázni rozehřejeme čokoládu. Odstavíme z ohně a metličkou zapracujeme kokosový krém. Dáme ztuhnout do lednice. Poté tvarujeme kuličky, které obalíme v různých ingrediencích (strouhaný kokos, kakao, nasekané či rozemleté oříšky). Kuličky můžeme také naplnit např. mandlí a teprve poté obalit ve vybrané ingredienci. Před podáváním necháme v chladu.

Zázvorové sušenky

Zázvorové sušenky | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience:

110 g mletého kokosu

75 g mletých mandlí

1 vrchovatá lžička prášku do pečiva bez fosfátů (vinného kamene) či 1 lžička jedlé sody

4 lžičky akátového medu

3 lžičky mletého sušeného zázvoru

1 lžička skořice

špetka mletého kardamonu

špetka soli

1 vejce + 1 žloutek

3 lžíce kokosového oleje (rozehřátého)

2 lžičky jablečné vlákniny

Postup:

Všechny ingredience společně smícháme a vytvoříme těsto. Z těsta tvoříme kuličky, které rovnoměrně skládáme na plech vyložený pečícím papírem. Kuličky poté pomocí vidličky rozplácneme a vytvoříme malé sušenky s vroubky. Vložíme do předehřáté trouby na 180 stupňů a pečeme do zlatova.

Banánovo-čokoládové jednohubky

Banánovo-čokoládové jednohubky | foto: Anna Jermářová a Julie Zákostelecká, Rungo.cz

Ingredience:

2 malé banány

85% čokoláda

kakaové máslo

kokosové máslo

kokosové mléko

(ořechové máslo)

Postup:

Banán nakrájíme na plátky. Ty spojíme pomocí čokoládového krému (85% čokoláda, kokosové mléko či krém) nebo oříškového másla. Poté poléváme čokoládovou polevou (85% čokoláda, kakaové máslo, trošička kokosového másla).

Uvedené recepty neobsahují žádný lepek ani kravské mléko, a ve většině případů ani vejce. Máme zkušenosti, že mnoho našich klientů je intolerantní jak na obiloviny, tak na mléčné výrobky. Máte-li problémy s trávením, zácpou nebo průjmy, nadýmáním, ale třeba i častými bolestmi hlavy - některá z intolerancí se vás pravděpodobně týká. Jestli máte pochybnosti, zda dobře trávíte některé potraviny, zkuste je na tři měsíce vynechat, mělo by se vám ulevit. Jestli to chcete zjistit rychleji – nechte se otestovat!

Nebojte se kouzlit v kuchyni

Máte-li chuť experimentovat, pusťte se do toho. Existuje spousta receptů zdravého cukroví nebo si můžete vymyslet i své vlastní. Netrapte se, jestliže máte nějaká omezení (nesmíte lepek, vejce, ořechy nebo jste diabetik) a zkuste letos vytvořit opravdu zdravé cukroví přímo vám na míru, na kterém si budete moct pochutnat bez výčitek, že ohrozíte své zdraví nebo že zase přiberete.

Anna Jermářová a Julie Zákostelecká Jsou přesvědčeny, že je nutné zaměřit se na řešení příčiny zdravotních problémů, místo řešení pouhých následků a maskování projevů. Ať už jsou projevy jakékoliv (obezita, astma, bolesti hlavy, nebo závažnější onemocnění), strava hraje zásadní roli při léčbě. Více se dozvíte na Paleo Spirit - První paleo klinika v ČR