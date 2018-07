Úpal nebo úžeh? Vyznejte se v nich a mějte se před nimi na pozoru

Že bychom v létě měli běhat buď ráno nebo naopak večer, kdy nejsou teploty tak vysoké, ví snad úplně každý běžec. Často však denní program nedovolí jinak a vybíháme navzdory vysokým teplotám i přes den.

Úpal nebo úžeh?

I když mají úpal a úžeh podobné příznaky, jsou to rozdílné zdravotní problémy. V některých případech může být dokonce úžeh kombinován s úpalem, čemuž přispívá i neúměrně namáhavý fyzický výkon.

Úžeh vzniká při pobytu na přímém slunci. Při dlouhodobém vystavení slunečním paprskům bez pokrývky hlavy dochází vlivem působení tepla k otoku mozkových obalů (plen). To se může projevovat bolestí hlavy, pocitem na zvracení a únavou. V extrémních případech může dojít až ke křečím, a to i s odstupem několika hodin.

Úpal naproti tomu bývá způsobený dlouhodobým pobytem v horkém nebo i vlhkém prostředí. Při sportování se vlivem zvýšené fyzické aktivity organismus zahřívá. Z tohoto důvodu se termoregulace v našem těle snaží tělo ochladit, a proto se začneme potit. Za vlhkého počasí však naše okolí nemůže přijmout další tekutiny z povrchu kůže. Pokud klimatické podmínky neumožní efektivní ochlazování organismu, dojde k jeho přehřátí, dehydrataci, rozvratu vnitřního prostředí iontů a minerálů, omezení funkce ledvin, hromadění škodlivých metabolitů a mediátorů zánětu. I při úpalu patří k typickým projevům nevolnost a bolest hlavy. Dále nás může trápit malátnost, hučení v uších, horečka (až nad 40 stupňů), pocení a ve vážnějších situacích i poruchy vědomí.

Prevence na prvním místě

Zásady pro pobyt na slunci neplatí jen při tréninku, ale také pokud se rozhodnete trávit den na koupališti nebo kdekoliv, kde budete po delší dobu vystaveni slunci a horku. Jestliže teploty stoupají, v žádném případě nezapomínejte na pokrývku hlavy. I když si v kšiltovce připadáte trochu jako strýček Pompo, věřte, že díky ní zásadně zmenšíte riziko úpalu. Zbytek těla se před sluncem nesnažte skrývat pod dlouhými rukávy a nohavicemi. Naopak, úsporné šortky a tílko zajistí, že termoregulace v těle bude moci fungovat co nejefektivněji.

V horkých dnech dbejte i na pitný režim. Čím vyšší jsou venkovní teploty, tím více se tělo bude snažit ochlazovat produkcí potu. Je proto nezbytné doplňovat tekutiny, aby nedocházelo k dehydrataci organismu. Pokud nejste zvyklí brát si na trénink pití, přečtěte si o možných způsobech jeho nošení. Zajisté najdete alternativu, která bude vyhovovat právě vám.

V létě je více než kdykoliv jindy vhodné pít iontové nápoje, které kromě tekutin tělu dodají i minerály, jenž se odplavují spolu s potem. Ztracené mikroživiny můžete doplnit také prostřednictvím ovoce, například banánu nebo pomeranče. Obzvláště při delších bězích platí, že malá občerstvovačka pomůže. Ovoce, které zraje v horku, má schopnost v těle udržet více vody a navíc obsahuje vedle minerálů i vitamíny.

Pokud patříte mezi milovníky opalování, nezapomínejte občasně smočit tělo i v bazénu. Díky tomu můžete svůj organismus účinně zchladit. Pokud nejste triatlonista nebo účastník extrémního závodu, lze při běhu tuto zásadu dodržet jen stěží. Jestli však budete mít po ruce láhev s vodou, můžete si jí polít vlasy, případně obličej, a alespoň tímto způsobem docílit ochlazení.

Když je na prevenci pozdě

I když je prevence nejúčinnější zbraní v boji proti úpalu a úžehu, v momentě, kdy to se sluníčkem přeženeme, už nám tyto rady příliš nepomohou. Pokud u sebe nebo svých blízkých začnete pozorovat některý z výše popsaných příznaků, přesuňte se z dosahu slunečních paprsků do stínu nebo na jiné chladnější místo. Doma můžete pro větší ochlazení použít ventilátor, studené obklady oblasti hlavy a krku, případně sprchu. Ochlazení by však mělo být postupné. Při úpalu a úžehu totiž dochází k narušení termoregulace. Přílišné studené podněty by tak mohly vést až k prochlazení.

Nezbytné je také doplnit tekutiny. K tomu používejte chladné minerální vody, iontové nápoje nebo vodu se špetkou soli, aby tělo získalo ztracené živiny. Nápoje však pijte po menších doušcích nebo lžičkách. V případě, kdy nejsou problémy doprovázeny zvracením, můžete podat i léky proti bolesti. Při dodržování těchto zásad příznaky odezní zhruba do jednoho dne. V extrémních případech, při nichž dochází i ke ztrátám vědomí, nebo když potíže přetrvávají delší dobu, vyhledejte lékařskou pomoc.