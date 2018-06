I ve středním věku vás nejlepší běžecká léta nejspíš teprve čekají

Běžecké časy v závislosti na věku

Máme tady novou studii, která dává trochu optimismu do běhání i nám starším. Gerald Zavorsky se pustil do zkoumání, jak se mění časy na maratonských závodech v závislosti na věku. Studii provedl na výsledcích z maratonů v Chicagu, Bostonu a New Yorku za posledních 16 let a sledoval, jak se mění medián dosažených časů vzhledem k věku účastníků. Zajímalo ho především to, od jakého věku se začnou jejich časy výrazněji zpomalovat.

Ukázalo se, že nejlepších časů dosahují muži i ženy mezi 24 a 34 rokem života a od 35 let se časy elitních atletů začínají zpomalovat. Pokud jste tedy profesionál plánující překonat světový rekord na maraton, máte větší šanci, pokud to stihnete do 35 let.

Překvapením ale bylo sledovat vývoj časů rekreačních běžců, kde žádný takový pokles po 35 roce života vidět není a naopak běžecké časy se mohou zlepšovat až do 50 let věku, kde teprve začíná pokles. Autoři studie to vysvětlují tím, že rekreační běžci běhají stále velmi hluboko pod své možnosti, které jim příroda nadělila. Trénink a především rychlostní trénink bolí, proto většina rekreačních běžců zůstává daleko za svým limitem, a pokud začnou lépe trénovat třeba i po pětatřicátém roce života, stále mají obrovský prostor pro zlepšení. Fyziologické vlivy (jako třeba snižující se VO2 max či svalová hmota), které přicházejí po 35 roce života, mají u rekreačních běžců pouze velmi malý vliv. Roli hraje také to, že na rozdíl od elitních profesionálních atletů není jejich tělo v pozdějším věku tolik unavené.

Pokud tedy nejste profesionální běžec, máte i ve středním věku své nejlepší časy nejspíš teprve před sebou. Budete-li chtít.

Vivobarefoot, ale i další značky vyznávající přirozenou chůzi na boso často bojují s tím, že lidé na chůzi na boso zkrátka nejsou zvyklí. Po letech strávených v odtlumených botách nedají nohám dostatečný čas na adaptaci, nemluvě o nutnosti změny techniky chůze či běhu na boso a často pak následuje rozčarování nebo dokonce zranění. Do hry však nyní vstupuje moderní technologie, která by mohla přechod k chůzi na boso usnadnit všem.

Značka Vivobarefoot totiž uzavřela partnerství se firmou Sensoria, která se zabývá nejrůznějším chytrým oblečením a dalšími věcmi, které jsou plné senzorů. Výsledkem partnerství je nová bota od Vivobarefoot doplněná speciálními vložkami citlivými na tlak, které dokáží přesně vyhodnotit styl chůze či běhu a v reálném čase pomocí mobilní aplikace poradit, jak upravit došlap a vylepšit techniku chůze či běhu. Díky tomu by mělo být snadnější s chůzí na boso začít, naučit se (zapomenutou) techniku správně a vyhnout se začátečnickým chybám.

I přes „chytré“ vložky slibuje Vivobarefoot zachování barefoot vlastností bot, a tedy dostatečný prostor pro chodidlo a extrémně tenkou podešev pro zachování pocitu bosé chůze. Senzory v botě kromě vyhodnocení tlaku při došlapu dokážou dále sledovat a zaznamenávat vaše tempo, kadenci, trasu pomocí GPS, dobu kontaktu se zemí a případný asymetrický došlap. Bota byla představena na veletrhu CES zatím ve formě prototypu, nicméně do běžného prodeje by se měla dostat ještě letos.

Adidas vás naskenuje laserem a vyrobí oblečení na míru

Nová prodejna adidasu v Berlíně přichází s novou technologií výroby oblečení na míru, a to vše v řádu hodin. Zákazník vejde do tmavé místnosti, kde ho naskenují laserem a optickými senzory, aby zjistili správnou velikost. Následně si na počítači vybere barvu, vzor či některou z volitelných úprav střihu (například kratší či delší rukávy). Všechny tyto údaje jsou následně odeslány přímo do výroby, kde speciální linka vytvoří nadefinovaný produkt v řádu několika hodin a odešle zákazníkovi.

Tento způsob objednávek je zatím v pilotním provozu a je možné si takto vybrat, upravit a objednat pouze merino triko v ceně 200 eur. Adidas nyní bude sbírat ohlasy zákazníků a na jejich základě se rozhodne, zda má tento koncept smysl i do budoucna a zda tak bude vyrábět i další kusy oblečení.