Co ze světa běhu zajímá redaktory RUNGO? Podívejte se na naše tipy

Owlet ochrání budoucí generace běžců

Je to malá “botička“ pro nejmenší děti (až do věku 18 měsíců), která však dokáže velké věci. Měří srdeční činnost a hladinu okysličení krve a tyto údaje pak v reálném čase předává do speciální aplikace v mobilním telefonu. Díky tomu aplikace dokáže rychle vyhodnotit, že něco nění v pořádku (například při syndromu náhlého úmrtí kojenců), a okamžitě vás upozorní i v době, kdy samotné dítě kvůli vzniklým obtížím nemůže. Výrobce se navíc chlubí tím, že Owlet vykazuje mnohem méně falešných poplachů než monitory dechu založené na pohybu nebo pulsní oximetry používané v nemocnicích.



Zkrátka to vypadá, že nastává nová doba plná inteligentního vybavení a oblečení doslova všeho druhu. A rodiče běžci mohou využít technologie běžně využívané spíše k optimalizaci tréninku k hlídání svých malých potomků.

Filip Marvan

Chytrá podprsenka jako osobní trenér

Představte si podprsenku z chytrých vláken, která bude sledovat každý váš pohyb, spálené kalorie, dechovou i tepovou frekvenci a intenzitu tréninku a sama vám řekne, kdy máte při cvičení či běhu polevit a kdy naopak zabrat. To není zpráva z budoucnosti, ale z centrály kanadské firmy OMSignal, která se specializuje na vývoj chytrého oblečení pro sportovce.

OMbra, jak podprsenku nazvali, sbírá díky biometrickým senzorům přesné údaje o vaší aktivitě v reálném čase přímo z vašeho těla a po dobu asi deseti tréninků na jedno nabití. V mobilní aplikaci si pak budeme moci zkontrolovat svou aktivitu či nastavit nové tréninkové cíle. A bonus navíc, její tvůrci mysleli i na naše pohodlí. Podprsenka má nastavitelná ramínka i pásek tak, aby se dal velikostně přizpůsobit jakýmkoli tvarům. K dostání bude od léta za cenu 150 dolarů, ale nedočkavci si ji mohou u výrobce zamluvit už teď.

Karolína Hornová

Kočka vás inspiruje, koule posílí

V prvním měsíci nového roku mě naprosto nadchly dvě věci, které na první pohled s běháním nesouvisí. Koule a kočky. Z koček jsem úplně uchvácený a tiše jim závidím jejich pohyb, pružnost a ohebnost. Tedy přesně ty věci, které mám těžce zanedbané. A kettlebell mi pomůže, abych to napravil. Věřím mu. Určitě to spolu zvládneme. Nebude to hned, ale vybudovaný základ při běhu jako když najdu. A kočky jsou mi inspirací.

Marek Odstrčilík

Mnoho „nej“ ve dvou uších

Sluchátka, která nepřekáží, jsou pohodlná, mohou i do vody, nevypadnou z uší, nabíjí se rychlostí Usaina Bolta a ještě mají kvalitní zvuk? To zní jako mnoho „nej“ v jednom a důvod, proč si právě tato sluchátka pořídit. Zda vše, co slibují, opravdu platí, nevím, ale novinka mě zaujala. Pokud sluchátka vlastníte, můžete se v komentářích podělit o své zkušenosti.

Magdaléna Ondrášová

Hodinky, které ukáží, co mě ještě čeká

Novinka Ambit 3 Vertical od firmy Suunto na mě opravdu udělala dojem. Spočítat dosažené převýšení v reálném čase umí kde kdo. Ale ukázat graficky zbývající profil trati do cíle, to se jen tak nevidí. Na závodech s větším převýšením může být právě tohle rozhodujícím faktorem.

Nikola Havlík

Běžecká sukně Craft Insulation

Konečně napadl sníh, a protože pravověrný běžec holduje tréninku za jakéhokoliv počasí, vyvstala u mě palčivá otázka, jak udržet zadek v teple. Chvíli jsem si sice při pobíhání v tenkých legínách myslela, že mi kus zadku omrzne a upadne, což jednou provždy vyřeší moje dietetické problémy, ale po několika neplatných pokusech jsem se rozhodla svoje pozadí raději zateplit.

Po dlouhém prohrabávání štandů v outletech jsem nakonec zvolila prošívanou běžeckou sukýnku Craft Insulation. Proč? Protože je fialová. A protože má po stranách na stehnech dva zipy umístěné tak, že se mi při běhu nevyhrnuje až k pasu. Naopak - ty rozparky vypadají v kombinaci s černými legínami docela šťavnatě. Navíc je dostatečně široká i na to, abych v ní mohla bez problémů bruslit na běžkách, a dostatečně vypolstrovaná na to, aby se mým hýždím při pádu na zadek dostalo slušného tlumivého efektu. Chcete-li při běhu i na běžkách působit jako dáma a udržet svoje pozadí příjemné na dotek i po výkonu na sněhu a ledu, musíte ji mít!

Barbora Topinková