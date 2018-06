Vydejte se na Island, do země vodopádů, hor a krásné přírody

Na Island jezdí většina turistů za přírodním bohatstvím. S určitou nadsázkou lze říci, že koncentrace přírodních zajímavostí je tak vysoká, že na deseti kilometrech určitě potkáte ledovec, sopku, vodopád, gejzír a taky 531 ovcí. Nejvíce turistů do této třísettisícové země zavítá v období června až srpna. V těchto měsících je na Islandu polární den a člověk má větší pravděpodobnost, že potká i pěkné počasí. Tomu bohužel odpovídají i ceny dopravy a služeb.

Pokud proto plánujete Island navštívit v hlavní turistické sezóně, vyplatí se výlet plánovat s předstihem a včas rezervovat letenky a ubytování. Před příjezdem na Island je taky dobré zamluvit v půjčovně auto. My jsme uvažovali o běžném autu s náhonem na dvě kola, ale zkušení cestovatelé nám doporučili offroad s náhonem na všechna čtyři kola. Zpětně můžu říct, že to byla opravdu dobrá rada. Pokud plánujete jet mimookružní „ring road“ cestu kolem celého ostrova a chcete se podívat i trochu do vnitrozemí, offroad si určitě zapůjčte. Cesty pro džípy jsou v mapách značeny písmenem „F“ a nesmí vás překvapit, že tu a tam se s autem brodíte malou říčkou.

Po přistání na mezinárodním letišti povede vaše cesta pravděpodobně do Reykjavíku, který je ideální na jednodenní výlet. My jsme ho spojili s vyřízením formalit s možností vyjet na moře a pozorovat velryby. Lístky lze koupit dopředu po internetu, ale doporučujeme se poptat v přístavu a zhodnotit povětrnostní podmínky - a koupit je až poté, ne vždy je totiž možné vyplout.

Turistickým magnetem poblíž Reykjavíku je zlatý trojúhelník, oblast, ve které se nachází park Thingvellir, pláně, kde se poprvé konalo zákonodárné shromáždění. Najdeme tam i oblast s gejzíry. Nejznámější je Geysir, horký pramen, který dal název všem ostatním a stal se synonymem pro vodu tryskající ze země. Dnes už je nečinný pramen, takže vypadá jako malé jezírko. Vedle se nachází Strokkur, činný gejzír stříkající jednou za asi pět minut vodu do výšky. S přihlédnutím k ostatním islandským zážitkům bych řekl, že je to „lepší karlovarské vřídlo“. Posledním vrcholem pomyslného trojúhelníku je Gullfoss, a to je opravdu nádherný vodopád. Ten bychom určitě doporučili zhlédnout.

Naše cesta nejdříve vedla na jih ostrova a potom na sever, kde jsme projeli celé západní fjordy. Mezi místa, která bychom po cestě určitě doporučili navštívit, patří:

Hveragerdi: Z města vede nádherná asi desetikilometrová trasa geotermální oblastí Hengill. Tady zažijete ten pravý Island, ošleháni ledovým větrem při stoupání potkáte několik bublajících bahenních hrnců a posléze i horké prameny. Některé mají i 100 stupňů Celsia. Pak následuje sestup k potoku, ve kterém se v různých místech dá koupat. Plavky s sebou!

Landmannalaugar a okolí: Území nádherných hor na dohled od sopky Hekla. Přímo do Landmannalaugaru jsme se sice z důvodu zavřené cesty nedostali, když už jsme ale v malém džípu čtyřikrát brodili řeku, na radu místních jsme podnikli trek poblíž Landmannahelliru. Tyto hory stojí rozhodně za návštěvu! Každoročně se tam koná náročný běžecký závod Laugavegur Ultra.

Jökulsárlón: Ledovcové jezero na jihu Islandu. Scenérie plná kontrastů. Ledovcové kry odlamující se a odplouvající do moře, kde na černé lávové pláži pozvolna odtávají. Průzračná voda a šumění oceánu. To je potřeba zažít.

Západní fjordy: Pokud v létě netoužíte zrovna po vyložených turistických lákadlech a chcete zažít i ten Island, kde za celodenní jízdu autem potkáte pouze dvě vozidla, vydejte se do západních fjordů. Je to oblast, kde jsou také krásné vodopády, útesy a jiné přírodní památky. Můžete zde pozorovat papuchalky (islandské národní ptáky) a třeba budete mít štěstí jako my a v nejzapadlejší vesničce potkáte bytnou s českými kořeny.

Během naší cesty jsme po Islandu ujeli 2 500 kilometrů a všude bylo na co se dívat. Islanďané nejsou na první pohled nijak zvlášť otevření, ale vždy byli milí a nápomocní. Na ostrově se dá všude platit kartou. Všude znamená opravdu všude, i na veřejném WC byl platební terminál. Téměř zde neexistuje kriminalita a nežijí zde komáři a klíšťata. Pro běhání je ostrov zemí zaslíbenou, když vám tedy nevadí trochu toho větru. Sám jsem se zúčastnil nejzápadnějšího půlmaratonu v Evropě a byl to krásný bronzový zážitek. Islandskou termínovku sledujte na runninginiceland.com.