Jak správně vybrat koloběžku pro dospělé

O tom, jak pozitivní vliv může mít koloběžka na běžeckou výkonnost, jsme už psali. Ostatně, právě koloběžku používá jako tréninkový doplněk množství elitních sportovců. Jmenovat můžeme například Zbyňka Cypru, Vavřince Hradilka, Víta Pavlištu, v poslední době řady koloběžkářů rozšířil i olympijský vítěz z Londýna pětibojař David Svoboda.

Proč sáhnout po koloběžce?

Koloběžka je vynikající doplněk k běhu, který posiluje velké množství svalových partií na nohách, rukách i ve středu těla. Více o tom, jak přínosná může koloběžka být, se dočtete zde.

Mám-li vyzdvihnout největší přínosy koloběžky pro běžce, bude to její všestrannost a zapojování podobných svalových partií, jaké používáme při běhu. Při jízdě je důraz kladen především na sílu odrazu, ale alespoň částečně aktivujete prakticky celé tělo od achilovek až po paže. Díky tomu se dá jízdou na koloběžce připravit například na běhání v kopcích i v případě, že bydlíte na úplné rovině.

Pokud jste se rozhodli, že dáte koloběžce šanci, možná vás zaskočí počet výrobců i jednotlivých modelů, které jsou na trhu dostupné. Není divu, Česká republika se totiž řadí ke koloběžkářským velmocem a tento sport zde má velmi dlouhou a bohatou historii. V současné době navíc koloběh zažívá výrazný boom, který se podepisuje i na rostoucím počtu výrobců.



Jak vybrat tu pravou koloběžku

Vyznat se v rostoucí nabídce tak přestává být jednoduché, a když k tomu připočteme i fakt, že mezi koloběžkáři panuje podobná rivalita jako mezi zastánci operačních systémů iOS a Android, je prakticky nemožné vybrat na základě doporučení stroj, který pro vás bude objektivně ten nejlepší.

V tomto směru ovšem existuje velká podobnost s běžeckými botami - stejně jako vám nikdo není schopný říct, jestli jsou lepší Asics, Mizuno, Nike nebo adidasky, nikdo nezaujatý vám neprozradí, zda je absolutně nejlepší Kostka, Mibo, Kickbike nebo Yedoo. Záležet bude vždy pouze na vašem pocitu z konkrétního stroje, proto i zde platí zlaté pravidlo: zkoušet, zkoušet, zkoušet.



Malou, nebo velkou?

Koloběžky se dnes vyrábí ve všech možných tvarech a velikostech. Zaměříme-li se na ty „větší” s nafukovacími koly od velikosti 12 palců, může vám s výběrem pomoci sepsání stručného seznamu, který bude zahrnovat položky jako: hlavní důvod pořízení koloběžky, povrch, po kterém budete jezdit, nosnost rámu, skladnost, použitelnost v MHD a v neposlední řadě i cenový strop.

Při postupném zodpovídání těchto otázek byste měli dostat přece jen lepší představu o tom, jaká koloběžka pro vás bude ta pravá. Zatímco stroje s malými koly jsou kompaktnější, mrštnější a dobře se převážejí hromadnou dopravou, ty s větším průměrem kol budou svižnější, rychlejší a pohodlnější při dlouhé jízdě mimo město. Roli hraje i výška stupátka, která určuje, jak moc se nadřete. Na nižších koloběžkách totiž budete dělat o něco menší dřep, ale o to větší pozor musíte dát na terénní nerovnosti, se kterými si naopak lépe poradí koloběžky „vyšší” a odrazově náročnější. Roli hraje i hmotnost a tuhost rámu, která může mít na jízdu velmi negativní vliv, a to nejen u těžších jezdců.



I tak bychom však doporučili navštívit některou ze specializovaných prodejen, kterou dnes naleznete prakticky v každém větším městě. Ještě lepší cestou může být postupné zkoušení v půjčovně, kterých je u nás ještě víc než koloběžkových speciálek.



Karbon, ocel, hliník

Pomoci při výběru vám mohou zkušenosti ze světa jízdních kol, ale je dobré si uvědomit několik odlišností. První z nich je v podstatě absolutní absence karbonových dílů (s výjimkou několika závodních speciálů). Karbon je materiál, který má vynikající pevnost, nízkou hmotnost, a navíc dokáže pohltit část vibrací, které při jízdě vznikají. Jeho nevýhodou je ovšem cena a také vyšší křehkost, která by u koloběžky často škrtající o zem mohla být fatální.

Nejčastěji narazíte na koloběžky s ocelovými rámy. Tento materiál je sice relativně těžký, ale o to lepší tuhosti jste s ním schopni dosáhnout. Na škodu není ani cenová dostupnost a velmi vysoká mechanická odolnost. Každá značka pak pracuje s různými díly, ale nejvíce jsou k vidění kruhové trubky nebo hranaté jekly.

Posledním materiálem, ze kterého se koloběžkové rámy vyrábějí, je dural (slitina hliníku). Ten patří mezi nejpoužívanější materiály u jízdních kol a postupný vývoj směřuje k tomu, že stejná situace by mohla během několika let nastat i ve světě koloběžek. S duralem mají sice konstruktéři více práce, ale odměnou vám bude nižší hmotnost a tuhost srovnatelná s ocelí.

Rozdíly mezi značkami

V českých obchodech se dají běžně sehnat koloběžky přinejmenším od sedmi značek. Reálný počet bude ještě o něco vyšší, ale tato sedmička patří k tomu kvalitnějšímu.

Vrátím se na chvíli k paralele s běžeckými botami - i tentokrát totiž platí, že každá značka si s sebou nese určité charakteristické vlastnosti, které ji odlišují od konkurence. Jestli jsou tyto vlastnosti důležité, nebo ne, už závisí pouze na vašich prioritách. Pojďme se tedy na jednotlivé značky podívat trochu podrobněji.



Yedoo

Yedoo (čteno jedů) je pravděpodobně největší český výrobce koloběžek prodávající své modely ve více než 40 zemích světa. Jedůčka jsou snadno rozpoznatelná podle klasické třítrubkové konstrukce a až donedávna se řadila ke spíše základním koloběžkám, na kterých spousta koloběžkářů začínala, aby dala později přednost některé z jiných značek.



Yedoo však do vývoje investuje nemalé množství energie, a tak se letos můžeme těšit na zbrusu nové hliníkové koloběžky. Ty mají podle prvních testů srovnatelné funkční vlastnosti i s těmi nejlepšími konkurenčními stroji. Evolučních změn se dočkají i původní ocelové modely (Ox, City, Mezeq), které se rok od roku stávají stále více a více konkurenceschopné.



Velkou výhodou Yedoo jsou nižší pořizovací náklady. Ty se samozřejmě projeví na použitých komponentech i funkčních vlastnostech, ale začínajícím koloběžkářům nebo těm, kteří na koloběžce plánují spíše popojíždět po městě než polykat kilometry, mohou jedůčka bohatě stačit.



Kostka

Kostka je další z velkých výrobců, jehož vliv sahá daleko za hranice České republiky. Kostky jsou po Yedoo asi nejčastěji viděné koloběžky a nabízejí velmi širokou škálu modelů od těch velmi levných základních strojů až po vyladěné závodní speciály (i na koloběžkách se závodí a Česká republika má dokonce úřadujícího mistra světa). O tom, že ani u Kostků se nespí na vavřínech, svědčí představení vůbec první české sériově vyráběné karbonové koloběžky s úžasně nízkou hmotností a astronomicky vysokou cenou (předpokládá se v rozmezí 40 až 50 tisíc korun).



Díky velkému množství modelů zastává Kostka pozici jakéhosi koloběžkářského Nike, na který polovina uživatelů nedá dopustit a ta druhá mu nemůže přijít na jméno. Kostkám je nejčastěji vyčítána nižší tuhost rámu způsobující ztráty energie při odrazu, ale u aktuální modelové řady na tento neduh už prakticky nenarazíte (výjimku by mohly tvořit ty nejzákladnější koloběžky). Z nabídky této značky se dají vybrat velmi slušné stroje do města i do terénu, ale důraz je kladen i na velké silniční koloběžky vhodné na najíždění velkého množství kilometrů.



Zajímavou raritou je vlastní výroba většiny použitých dílů od nábojů přes představce až po řidítka, které si nově od letošní sezóny budete moci barevně ladit a skládat podle svých představ.



Mibo

Jestli jsem Kostku přiřadil k Nike, pak Mibo bude podle mého názoru koloběžkovým Applem. Zastánci této značky totiž často považují ostatní značky za méně kvalitní a v diskuzích se o tom neváhají zmínit. Nutno podotknout, že Mibo opravdu vyrábí velmi dobré stroje vyčnívající z řady zejména excelentní tuhostí rámu a také vysokou nosností.



Nevýhodou může být citelně vyšší hmotnost některých koloběžek nebo absence nižších, a tedy i levnějších modelů (nejlevnější Mibo pořídíte za 8 800 korun). Ukazuje-li rafička na vaší váze hodnotu kolem 100 kilogramů, nechcete-li začínat kvůli kloubům s během a bojíte-li se, zda by vás koloběžka uvezla, sáhněte po Mibu, které si i s takovou hmotností hravě poradí.



Kickbike

Další na řadě je Kickbike, jediný zástupce zahraničních značek. Kickbiky prosluly po světě především svými závodními modely, které v pelotonu používá až na výjimky prakticky každý. Kromě závodních silničních strojů má Kickbike v nabídce i takové speciality jako koloběžku na Fatbikových kolech nebo skládací model vážící méně než osm kilogramů.



Na rozdíl od všech ostatních výrobců (s výjimkou Yedoo Alloy) používá Kickbike pro své stroje kromě ocelových i hliníkové rámy, které jsou nejen lehké, ale především pevné a výborně se hodí k výkonnostnímu použití.



Kickbike se vám dostane do hledáčku v případě, že vás lákají desítky nebo dokonce i stovky kilometrů dlouhé vyjížďky a rádi se pohybujete ve vyšších rychlostech. Díky rozměrové podobnosti se silničním kolem se navíc dají velké koloběžky nejen od Kickbiku výrazně poupravit použitím nových zapletených kol a karbonových představců nebo řídítek.



Morxes

Jednu z nejmladších značek má na svědomí Václav Pechr, známé jméno z koloběžkového tunningu (dokonce i koloběžky se dají ladit, funkčně i vizuálně). Není proto divu, že všechny stroje Morxes jsou stylové, do detailu vyladěné a často používají nestandardní díly jako bubnové brzdy nebo kožené doplňky.

Morxes tak snoubí vysokou tuhost s elegancí a neotřelým vzhledem. V této rovnici však nechybí ani vysoká pořizovací cena reflektující kvalitní zpracování a použití špičkových komponentů. Vybírat navíc můžete pouze z velkých strojů s předními koly o rozměru 26 palců. Jedinou výjimku tvoří malá Strada osazená dvěma 16 palcovými koly.



K-bike

Legendární, doslova garážový výrobce ze Zlína se produkcí koloběžek přímo neživí. Možná i proto jsou K-bike klasikou, na kterou se doslova stojí fronty. Zatímco všichni ostatní výrobci se pozvolna zaměřují na velké stroje se šetadvacetipalcovými koly, v nabídce K-biku figurují v roky nezměněné podobě dvě dvanáctipalcové koloběžky (K5 a K6) a pouze jedna koloběžka 16/12 (K7).

K-bike v podstatě představuje design koloběžek, na kterých se jezdilo a závodilo před desítkami let. Nic to ovšem nemění na jejich konkurenceschopnosti a vynikající využitelnosti i v dnešní době. Uvažujete-li o K-biku, dostanete povedenou, malou, rychlou a až neskutečně mrštnou koloběžku jako stvořenou pro pohyb v rušném městě. Mezi zásadní výhody musíme připočíst i překvapivě nízké pořizovací náklady, které se pohybují pod hranicí pěti tisíc korun.



4freetime

Závěr patří unikátnímu brněnskému projektu, koloběžkám 4freetime a jejich až doposud jedinému modelu Sixteen (v plánu na tento rok je i rozšíření o skládací model na dvanáctipalcových kolech). Sixteenka zaujme už na první pohled. Jedná se totiž o jedinou koloběžku s letmo zavěšenými koly.

Připočteme-li k tomu vynikající jízdní vlastnosti a použití kvalitních komponent a kotoučových brzd, dostaneme stroj, za který si sice připlatíte, ale zato by vás neměl zklamat v městské džungli ani na delším výletě. Vzhledem k tomu, že 4freetime se řadí mezi malé výrobce, je výhodou i osobní přístup a možnost zakázkové modifikace rámu, barev i použitých komponentů.