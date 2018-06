TEST: Vydařené minimusky Phase se nebojí běhu ani crossfitu

Ve světě už sice minimalismus není takovým hitem, jako před několika lety, ale v Česku se tento směr stále těší velmi vysoké popularitě. Tomu odpovídá i rozšíření nabídky místních obchodů o americkou značku Skora, která se až donedávna dala pořídit pouze nákupem ze zahraničí.

Skora Phase

První vlaštovkou, kterou jsme od této značky testovali, byla povedená univerzálka Fit vhodná jak na celodenní nošení, tak i na běh nebo použití v posilovně. Nyní je na řadě model Phase s podobně zajímavými funkčními vlastnostmi.

Začneme-li srovnáním technických parametrů obou testovaných modelů, zjistíme, že Phase je o něco málo těžší (248 gramů ve velikosti UK 8 oproti 230 u modelu Fit), ale zároveň nižší (11 milimetrů). Samozřejmostí je nulový drop a charakteristicky zaoblený tvar paty napodobující lidské chodidlo.



Pohodlné minimalistické tlumení

Skora Phase všestranná minimalistická bota hmotnost: 248 gramů drop: 0 milimetrů cena: 3 199 korun Klady: univerzální použití pro běh i dynamický trénink

pohodlná minimalistická tlumicí vrstva

velmi pohodlné boty i pro běžné nošení Zápory: nižší životnost svršku i podrážky

boty se až překvapivě snadno ušpiní (pravděpodobně kvůli hrubší tkanině)

Z těchto hodnot je důležitá především výška boty jedenáct milimetrů, která z Phase činí nejnižší botu z celé nabídky značky Skora. Stále se tak nejedná o ryze barefootové boty ve stylu Vibram Fivefingers nebo Vivo Barefoot, ale o to všestraněji vám Phase poslouží. Výhodou je i to, že si na nový typ obuvi zvyknete rychleji.

Minimalistické boty, jejíchž hlavním úkolem je napodobovat pohyb naboso, je však i tak důležité zařazovat do tréninku postupně. Mohlo by totiž dojít k přetížení a následnému poranění svalů a vazů dolní končetiny, které jsou díky tradičním botám zvyklé na vysokou podporu a v minimuskách najednou musí pracovat naplno.

Podobně jako u testovaných fitů je i model Phase na noze i přes nízkou mezipodešev až překvapivě měkký a pohodlný. Díky tomu není při běžném nošení problém přejít na tyto boty prakticky ze dne na den. V případě běžeckého tréninku však přesto doporučuji větší opatrnost, pro jistotu začněte na nižší intenzitě využití, kterou můžete postupně zvyšovat.

Ohebná podrážka z pěny

Hlavním benefitem takto nízké vrstvy tlumení (dá-li se vůbec o 11 milimetrech mluvit jako o tlumení) je vysoký cit pro terén, který ještě umocňuje extrémní ohebnost a poddajnost celé boty. Té bylo docíleno využitím jednoduché pěnové podrážky bez přítomnosti tuhé gumy.



Jediný gumový díl na podrážce nalezneme ve špičce boty, kde se stará o spolehlivou přilnavost při odrazu. Do těžšího terénu nebo náročnějších podmínek (jako je například písčitá cesta nebo mokrá dlažba) to sice nebude úplně to pravé, ale pro běžné použití v městské džungli poskytuje i tato malá část gumy dostatečnou přilnavost srovnatelnou s tím, na co jsme u běžeckých bot zvyklí.

Jedinou vadou na kráse je nižší životnost této hybridní pěnovo-gumové podrážky, když je už po dvou měsících pravidelného používání vidět výrazné opotřebení pěny v oblasti příčné klenby. Gumový díl pod špičkou je však stále jako nový.

Vysoce stabilní svršek

Velmi zajímavý je u modelu Phase svršek. Ten totiž stojí za vyšší hmotností, protože ho tvoří robustnější tkanina, která lépe a pevněji obepíná chodidlo. Nechybí ani množství zpevňující prvků, které udrží chodidlo na svém místě i při silovém tréninku v posilovně. Ani při vyšší robustnosti svršku se nemusíte bát prodyšnosti, která je tradičně velmi vysoká.

I přes vysokou pevnost se však dbá na dodržování minimalistických principů, v celé konstrukci proto nenalezneme žádné neohebné prvky a výztuhy, které by bránily přirozené práci chodidla. Příjmeným bonusem je i minimum švů, což umožňuje bezproblémové nošení naboso.

Příjemným bonusem je vysoký počet reflexních prvků zaručující skvělou viditelnost ze všech stran, ale podobně jako u podrážky i tentokrát musíme počítat s celkovou nižší životností svršku, lepené spoje dostávají při intenzivnějším tréninku pořádně zabrat.



Ve výsledku je Skora Phase vydařená bota s všestrannými možnostmi využití od běžného nošení přes běh až po silový a dynamický trénink. Phase poskytují perfektní cit pro terén, aniž by vás okradly o komfortní pocit měkkosti při chůzi nebo běhu.