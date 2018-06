Test: V novince Osprey Duro můžete běhat i s notebookem na zádech

Ospreyů máme doma hned několik na nejrůznější využití od cyklistiky přes trekovou krosnu až po cestovní sbalitelný mikrobatoh. Běžecké modely Rev mě ale nechávaly naprosto klidným, protože bylo už na první pohled jasné, že špičkovým alternativám od Inov-8, Salomonu nebo Camelbaku se rovnat nemohou.



Zásadní problém původních běžeckých ospreyů byl v tom, že měly konstrukci obyčejného batohu a ne vesty, která je pro potřeby běhu v terénu mnohem praktičtější. Nově oznámená běžecká řada se v tomto směru poučila a nechala se od ostatních inspirovat tím, jak má pořádný běžecký batoh vypadat. Nebyl by to ale Osprey, kdyby celý batoh nevytvořil po svém a nedotáhl ho k řemeslné dokonalosti.



Dámské i pánské varianty

Jednou z velmi zajímavých náležitostí nových běžeckých ospreyů je jejich rozdělení podle pohlaví. To totiž není ani zdaleka běžné a kromě pár výjimek nabízí většina výrobců pouze unisex varianty.



Osprey se rozhodl pro opačný postup a od jara se můžeme těšit na pánské batohy Duro a dámské Dyna. V obou případech budou na výběr dvě různé velikosti (S/M a M/L), a i když vypadají batohy při letmém prozkoumání velmi podobně (kromě barevných variant), bude dámská varianta upravena tak, aby vyhovovala křivkám ženského těla.

Jeden až patnáct litrů

Kromě velikosti batohu budeme moci vybírat i ze tří různých objemů úložného prostoru. Nejmenší z novinek má objem pouze jeden a půl litru, střední varianta je šestilitrová a do největšího se vejde solidních patnáct litrů.

Tato škála pohodlně pokryje potřeby všech běžců, ať už se půjdou proběhnout na dvě hodiny a ponesou s sebou pouze tekutiny a pár drobností, nebo vyrazí na desítky hodin trvající výšlap v horách, při kterém naplní největší z batohů po okraj potřebným vybavením.

Nejpraktičtější bude podle mého střední šestilitrová varianta, která je na jednu stranu dostatečně lehká a skladná, aby se dala používat pouze na vodu, a na stranu druhou dostatečně objemná, aby se do ní vešla povinná výbava na většinu lokálních závodů.

Osprey Duro 15

Měl jsem možnost něco přes měsíc testovat nejobjemnější patnáctilitrovou variantu a musím říct, že Osprey naprosto splnil očekávání, která jsem od něj měl. Následující řádky nebudou klasickým testem, ale spíše představením toho, na co se můžeme na jaře těšit.

Nové Duro se velmi výrazně přiblížilo tomu nejlepšímu, co je na současném trhu běžeckých batohů k vidění. Osprey u tohoto batohu naplno využil svůj smysl pro detail a preciznost provedení.



Už na první pohled je jasné, že v případě Dura se nebudou konat žádné hmotnostní rekordy. Díky robustnějšímu, ale odolnému zpracování si tyto batohy pravděpodobně nevezmete na závod, ale o to užitečnější budou při dlouhém tréninku nebo každodenním dobíhání do práce.

Běžecký batoh na notebook

Na rozdíl od většiny alternativ se totiž do Dura nemusíte bát uložit i těžké a tvrdé předměty, jako například fotoaparát nebo dokonce notebook (do patnáctilitrového modelu se bez potíží vejde i 13" počítač). Kompresní stahování z vnější strany a pevné materiály se postarají o to, aby ani takto nepraktický náklad nijak výrazně neposkakoval a v batoh seděl jako přibitý.

Nechybí ani množství kapes na ramenních popruzích, do kterých se kromě lahví na vodu vejde i spousta dalších drobností, které chcete mít po ruce. Zádový prostor je pak rozčleněn do několika samostatných kapes od nejmenší na cennosti po největší, která pojme i onen notebook, pěnový roller, cyklistickou přilbu a další věci, o kterých jste si až doposud mysleli, že se do běžeckého batohu nikdy nemohou vejít. I díky tomu si u mě Duro 15 vysloužil přezdívku běžecká krosna.

I při plném naložení batoh po zádech nijak neposkakuje. Díky pružnému stahování na prsou a na bocích se dá totiž příjemně upevnit, aby stabilně držel. Zároveň však nikde neškrtí.



Absence reflexních prvků

Jedinou zásadnější nevýhodou, kterou bych zrovna u ospreáckých batohů nečekal, je absence jakýchkoliv reflexních prvků. Naše cyklistické Escapisty září ve tmě jako vánoční stromek, a je to jedna z jejich nejužitečnějších vlastností. Proto je velká škoda, že Duro na tento trend nenavazuje a reflexní prvky na něm budete hledat marně.

V základu je Duro 15 osazené dvoulitrovým vakem na vodu a dvěma půllitrovými soft flasky s vysokým picím brčkem. Tato kombinace poskytuje víc než dost prostoru pro tekutiny na celodenní dobrodružství v horách. Po většinu času budete pravděpodobně využívat pouze jednu z nabízených variant (lahve, nebo vak).



Shrnutí

Ve výsledku jsou Duro (respektive Dyna) velmi povedené běžecké batohy, které z Ospreye činí vážného konkurenta zavedeným trailovým značkám. Jediná věc, která by to mohla změnit, je cena. Výrobce ji ještě neohlásil, osobně však čekám, že se bude pohybovat na úrovni ekvivalentních batohů od Salomonu.

Aktualizováno 13.2. 2017: Doporučená cena Běžeckého batohu Osprey Duro 15 je 4099Kč

Mezi největší výhody Osprey Duro patří nečekaně vysoká stabilita a odolnost materiálů, do detailu dotažená konstrukce a možnost víceúčelového použití. Nečekejte ultralehkou běžeckou vestu, ale spíše poctivý batoh, který s vámi vydrží až na věky.