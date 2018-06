TEST: V sandálech Vivobarefoot Achilles jsem vyběhl až na Říp

Láska na druhý pohled

Vivobarefoot Achilles jsou výslovně určené i na běh. Než jsem s nimi ale začal běhat, dopřál jsem si několik seznamovacích procházek. První kontakt byl totiž trochu rozpačitý. Po prvním delším výletu jsem cítil, že mám chodidla docela otlačená, především v místě, kde sandál odděluje palec od ostatních prstů. Jenže jakmile jsem nechal nohy dva dny odpočinout, zhýčkaná chodidla si zvykla a najednou jsem mohl mít sandály na nohou třeba celý den a cítil se v nich skvěle.

Nejvíce jsem si na Achillesech užíval pocit volnosti (obzvlášť ve velkých vedrech posledních dnů) a cit pro povrch, podobně jako u dříve testovaného modelu Stealth. Nohy musí reagovat na každou nerovnost, kamínek či spáru v asfaltu. Chůze se stává zábavou a každou chvíli jsem se přistihl, že upravuji krok i cestu jen proto, že chci vyzkoušet, jaký to bude asi pocit, až došlápnu nový, dosud neprozkoumaný, povrch.

Tenká podrážka se skládá ze dvou částí, které jsou tím jediným, co odděluje chodidlo od země. Spodní část je speciálně změkčená tak, aby co nejvíce simulovala chůzi na boso, a upravena pro maximální ochranu proti propíchnutí. Vrchní část pak díky drážkám po celé ploše poměrně dobře odvádí vodu i pot. Každá z těchto částí je silná pouze tři milimetry.

Trochu jsem se bál, jak budou sandály držet na noze, až vyrazím do terénu a přejdu do klusu. Jednoduchý systém uchycení pomocí pásku ale funguje výborně, v tomto ohledu mohu sandály jen chválit. V případě potřeby lze navíc pásek zcela vyjmout a používat Achillesy třeba jako pantofle na zahradu nebo na pláž.



Na Říp

Když jsem se na úpatí Řípu přezouval z městských bot do Achillesů, moje nohy se už těšily, jak si po celém pracovním dni stráveném pod počítačovým stolem v kanceláři trochu zadovádí. Pro výběh jsem zvolil žlutou turistickou značku z Vražkova, což se ukázalo jako skvělá volba. Polní cesta plná kamínků mě neustále držela v ostražitosti a já si vychutnával intenzivní, ale stále příjemnou masáž chodidel. Podrážka je tenká tak akorát, aby chránila nohu před nejostřejšími kameny a zároveň vás nechala si členitý povrch pořádně užít.

Cesta se později změnila v lesní pěšinu a kousek pod vrcholem už jsem cupital po skalnaté cestě plné kamenitých výstupků. Sandály držely na noze skvěle a nepodkluzovaly ani v obtížných pasážích s výrazným sklonem. Jediným problémem byl jen občasný kamínek, který se mi zatoulal do sandálů a já je musel čas od času vyklepávat. Za chvíli jsem už stál na jedné z několika vyhlídek, díval se do dálky a v duchu děkoval praotci Čechovi, že si vybral vskutku nádherný kraj. Co mohl mít na nohách tehdy asi on?

Návrat dolů byl neméně příjemný a i když jsem občas zakopl, díky zvýšené ochraně prstů na noze, kterou Vivobarefoot Achilles rozhodně nepodceňují, jsem zůstal bez úhony. Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych se i v relativně těžkém terénu mohl cítit v nějakých sandálech tak dobře. Pokud tedy hledáte obuv na léto a chcete vyzkoušet „bosou“ obuv nejen na chůzi ale i občasné běhání, Vivobarefoot Achilles jsou poměrně dostupnou volbou. Perličkou na závěr je, že Česká republika je po Asii největším odběratelem modelu Achilles vůbec. Že bychom byli národ milovníků sandálů?

Před případným nákupem však rozhodně doporučuji jejich pečlivé vyzkoušení. Každá noha je přeci jen trochu jiná a vzhledem k jejich netypickému provedení nemusí sednout každému.