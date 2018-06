TEST: Batoh Bergans s hydrovakem využijete na lyže, kolo, běh i turistiku

Běžecký batoh ve tvaru vesty je bezesporu nejlepší možné řešení, co se stability a pohodlí týče. Na trhu se ale stále drží a držet budou i tradičně konstruované batohy, které mají oproti vestám několik nezanedbatelných výhod.

Mezi klady se řadí především výrazně vyšší odolnost klasických batohů (vesty jsou zpravidla z ultralehkých a strečových materiálů s omezenou životností) a větší univerzálnost. Naopak hlavním negativem je vyšší váha, znatelně nižší stabilita a méně příjemné usazení na těle.

Bergans Rondane 6L patří mezi produkty, které kombinují prvky z obou konstrukčních variant. Na první pohled se jedná o batoh obvyklého tvaru. Od ostatních se liší pružným upínacím systémem mezi zády a ramenními popruhy, zajišťujícím stabilnější usazení.

Zádový systém je z pevnější perforované pěny. Ta zamezuje nadměrnému pocení a především drží tvar. Nemusíte se tak bát nosit v batohu i tvrdé a nepoddajné předměty. Ze stejného materiálu jsou i ramenní popruhy doplněné o dvě náprsní kapsičky na výživu a jiné nepříliš rozměrné předměty.

Použitý svršek má voděodolnou úpravu, takže pláštěnku nebudete potřebovat ani v intenzivním dešti. Kromě toho je batoh vybavený velkým množstvím reflexních prvků, velkým plusem je poutko na blikačku ve spodní části zad.

Bergans Rondane 6l objem: 6 l

hmotnost: 580 g

materiál: Nylon 210D Velocity

objem hydrovaku: 2l

cena: 2 207 Kč Klady:

voděodolnost

robustní odolná konstrukce

univerzální použití

reflexní prvky Zápory: nepříjemně řešené prsní popruhy

nižší stabilita ve srovnání s čistě běžeckými batohy

horší geometrie



Objem je poctivých 6 litrů doplněných o možnost uchycení oblečení do vnějších kompresních gumiček. Díky vzestupně se rozšiřujícímu střihu a vypouklým zádům pojme hlavní prostor mnohem víc věcí, než by se na první pohled mohlo zdát. Do 6 litrů se tak bez problémů vejdete i s kompletní sadou náhradního oblečení a ještě vám nějaké místo zbyde. Jedinou nevýhodou je absence více kapes. Zádový prostor obsahuje pouze přihrádku na hydrovak a velmi malou kapsu na klíče a další drobnosti.

Dvoulitrový hydrovak Source s uzamykatelným náustkem a odnímatelnou hadičkou je součástí batohu.

Za pozornost stojí i systém gumiček mezi zádovou částí a ramenními popruhy, díky kterým si můžete nastavit, jak intenzivně se vám batoh přilne k zádům. Právě tento prvek asi nejvýrazněji odlišuje Bergans od konkurence.

Nejslabším místem Rondane 6L jsou kompresní prsní pásky řešené formou tenkých kulatých gumiček, které se při delším běhu nepříjemně zařezávají do kůže. Jejich umístění navíc vylučuje použití u žen. Jiná situace (týká se pouze mužského využití) nastává, máte-li batoh přes pevnější bundu, která tlak gumiček rozloží. Batoh je naštěstí natolik stabilní, že absence obou prsáků použitelnost nijak výrazně neomezí a oba pásky se dají snadno odejmout.

Celkově se jedná o všestraný a multisportovní batoh, který bych na rozdíl od vest nedoporučil na ultratraily a velmi dlouhé běhy. Rondane nejvíce oceníte při jízdě na kole, lyžích, kratším běhu, nebo lehké turistice. Ve všech těchto aktivitách poskytne zásadně vyšší univerzálnost a odolnost než úzce specializované varianty.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert