TEST: Pěnový válec s vibracemi vás uvolní a namasíruje zároveň

Masážní pěnový válec je nenápadná pomůcka, která dokáže pravé zázraky, když potřebujete uvolnit nebo rozmasírovat zatuhlé svaly. Na první pohled by se mohlo zdát, že tak jednoduchá věc nenabízí příliš prostoru k vylepšení, ale novinka Vibe od Trigger Pointu ukazuje, že opak je pravdou.



Trigger Point je americká značka, která patří mezi nejrozšířenější a nejuznávanější v oblasti masážních sportovních pomůcek. Aby si svou pozici udržela, své portfolio neustále rozšiřuje a pravidelně tak přichází s novými tvary a tuhostmi míčků, tyčí i dalších pomůcek. Samotné pěnové válce se však během posledních několika let prakticky nezměnily a jedinou novinkou bylo zařazení modelu z měkčí pěny, který ocení především sportovci s vážnými svalovými komplikacemi.

Trigger Point Grid Vibe

Letos ale spatřila světlo světa novinka s označením Grid Vibe. Jak už název napovídá, hlavní roli zde budou hrát vibrace.

Grid Vibe je zmenšeninou klasického Gridu, což je standardní pěnový válec s dutým plastovým jádrem a pěnou tvarovanou do mřížky – odtud název Grid. Kromě menších rozměrů si u Vibu na první pohled všimnete i plného jádra a ovládacího tlačítka na boku.

Po stisknutí tlačítka se válec intenzivně rozvibruje na frekvenci 33 hertzů (podle studií se jedná o optimální frekvenci pro svalovou masáž) a při plném nabití takhle vydrží pracovat až dvě hodiny. Jediné přerušení má na starosti bezpečnostní pojistka, která válec po deseti minutách vypne, aby nedošlo k poškození motoru. Po vypnutí však stačí válec znovu spustit a pokračovat v masáži.

Proč zrovna vibrace?

Trigger Point Grid Vibe hmotnost: 450 g délka: 30,5 cm průměr: 9 cm frekvence vibrací: 33 hz výdrž baterie: 2 hodiny cena: 3 890 korun

Důvod, proč Trigger Point vsadil na vibrace, je nasnadě. Díky nim vás totiž Vibe masíruje, i když se zrovna nehýbete, uvolnění zatuhlých svalů tak probíhá ještě rychleji a efektivněji než v případě tradičního válení se. Rozdíl je opravdu znatelný, díky vibracím je navíc celá procedura o něco méně bolestivá, což má samo o sobě pozitivní vliv na uvolnění postižených svalů.

Velkou výhodu vidím i v menších rozměrech, protože při masírování lýtek, stehen nebo zad vás nebude velikost Vibu nijak limitovat. Válec je výrazně skladnější a snadněji se přenáší než tradiční Vibe, který se do většiny menších batohů nemá šanci vejít.

Hmotnost vibrační varianty je díky přítomnosti baterie a motoru samozřejmě výrazně vyšší, ale válec není tak těžký, aby to mělo představovat jakýkoliv problém.

Tradiční konstrukce Trigger Point Grid

Povrch válce je vyroben z pěny střední tvrdosti a v tvaru klasické mřížky, abyste si mohli vybrat, jak moc do hloubky se chcete při masáži dostat. Zvolená tvrdost je optimální pro drtivou většinu uživatelů. Ještě měkčí materiál by totiž nebyl dostatečně efektivní při masírování a tvrdší pěna už naopak působí velmi bolestivě i při nízkém tlaku, takže promasírování výrazně zatuhlých svalů by vůbec nebylo možné.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Trigger Point Grid Vibe zmenšeninou klasického Gridu s vibrační funkcí navíc, která sice není nepostradatelná, ale sportovcům, kteří válec používají na denní bázi, výrazně zvedne komfort a efektivitu.

Největší potenciál vidím při masírování zatuhlých lýtkových svalů, kde se vibrační masáž aplikuje na celou hmotu svalu, ale výrazně příjemnější je použití Vibu i při masírování zad nebo stehenních svalů.