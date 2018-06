TEST: Boty adidas Riot 6 jsou na skotačení i dlouhé výběhy přírodou

Očima redaktorky Majdy Ondrášové „Hledám boty na zimu, na takový to mý běhání kolem řeky, když jsou plískanice,“ obrací se na mě čtenáři. A já myslím, že odpověď zní: adidas Supernova Riot 6. Jejich podrážka je na takovéto běhání ideální. Neklouže, je do terénu, ale zároveň nejsou boty žádné traktory. Vyšší rozdíl pata špička v kombinaci s bohatým odpružením vytváří pohodlí i na tvrdším povrchu, takže není problém střídat terén s tvrdou šotolinou či dokonce asfaltem. Zároveň si libujete na měkkém či v bahýnku. Boty však nepatří do těžkého terénu. Na větších nerovnostech má noha tendenci v botě klouzat. Svršek je sice lemovaný pryží, je to však kvůli ochraně před šutýrky a vlhkostí, není to prvek pro ukotvení chodidla. Stejně tak dobře, jako se v odpružených Riotech běhá, jsou pohodlné i po nazutí. Bezešvá technologie svršku příjemně obepíná chodidlo a tkaničky se nerozvazují. Ani po 20 kilometrech bota nikde nedře. Hmotnost je dobře vyvážena s polstrováním v botě a celkovým pohodlím při běhu, proto Rioty doporučuji všem běžcům, kteří se necítí býti kamzíky a spíše hledají zimní alternativu ke svým městkým či šotolinovým běhům. A to i na dlouhé vzdálenosti.