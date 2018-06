TEST: Kari Traa. Funkční oblečení, které navrhuje žena pro ženy

Dnes produkuje značka Kari Traa oblečení z příjemných materiálů, dokonalých střihů a nádherných barev. Pomyslnou třešničku na dortu tvoří důmyslné detaily, které ocení každá z nás při svých výbězích nebo toulkách přírodou. Výrobky Kari Traa jsou určeny aktivním ženám bez ohledu na to, jakému sportu se věnují – každá si najde své. Kari Traa vás vybaví od té nejspodnější vrstvy a každý kousek bude dokonale propracovaný a bude skvěle sedět. Otestovala jsem pro vás tři kousky ze sortimentu Kari Traa – bundu, elasťáky a termotričko s dlouhým rukávem.

Bunda Mette

Mette je lehká zateplená bunda pro aktivity v chladném počasí. Je větruvzdorná a s vodním sloupcem 10 tisíc milimetrů v ní klidně zvládnete i mírný déšť.

Vodoodpudivost zajišťuje eco-friendly úprava bez použití floru. V nepříznivém počasí pak oceníte nejen asymetricky umístěný zip YKK, který v rámci symetrie doplňuje na druhé straně stejnobarevný šev, ale i vysoký límec. Ten se bohužel nedá stáhnout, a tak bude vhodné ho ve velmi chladném počasí pro lepší izolaci doplnit návlekem nebo šálou.

Pro náročnější aktivity je bunda doplněna panely z vysoce prodyšné látky na spodní straně rukávů a na bocích. Rukávy jsou zakončeny pružnou šedou gumičkou bez možnosti regulace obvodu. Samozřejmostí je naopak stahování spodního lemu bundy a dvě boční kapsy na zip. Bezpečnost zvyšují výrazné reflexní prvky na rukávech, na hrudi, a jak ženy s delšími vlasy určitě ocení, na zádech nejen za krkem, ale i na spodním lemu bundy.

Bunda báječně zahřeje, je vhodná pro turistiku v teplotách pod deset stupňů a běh v teplotách pod nulou. Rozhodně se neztratí ani na běžkách, kdy se hodí zejména prodyšnost v kombinaci s hřejivými panely.

U takto pojaté zimní bundy je však bolestná absence táhla na hlavním zipu – zipy na kapsách ho mají a s oblečenými rukavicemi se to obzvlášť hodí. Osobně postrádám i více kapes – dvě boční jsou super a dostatečné do města, ale u sportovní bundy bych ocenila minimálně ještě jednu na prsou (která nebude zakrytá bederním pásem batohu) a ideálně i vnitřní kapsu (na přehrávač, telefon, baterku do čelovky, podle libosti).

Bunda je dostupná ve dvou barevných variantách – fialové a sytě růžové. Obě barvy jsou doplněny kontrastujícími oranžovými doplňky – zipem a švy a černošedými panely prodyšné látky. Velikostní řada pokrývá široké rozmezí XS-XL. Doporučenou maloobchodní cenu 4 172 korun považuji za poměrně vysokou vzhledem k absenci patentovaných technologií typu Primaloft nebo windstopperové membrány. Na druhou stranu se jedná o střihově velice dobře zpracovanou záležitost, jejíž barvy i funkčnost potěší leckterou běžkyni.

Elasťáky Trude

Na sympatických, asymetricky zdobených dlouhých elasťákách pro běh v chladném počasí vás možná trochu zarazí nezvykle umístěné švy nohavic, ale po pár vteřinách se stanou vaší druhou kůží. To není reklamní slogan firmy Kari Traa, ale autentický zážitek. Rychleschnoucí čtyřsměrný stretchový materiál obepíná tělo a skvěle vyrovnává teploty. Pas kalhot je tvořen hladkým pruhem látky, nikde nebude dřít šňůrka ani zapínání. Pro snadnější oblékání a využití například na běžkách je na nohavicích umístěn zip. Příjemným bonusem jsou reflexní plochy na nohavicích.

Kalhoty mají i všitou kapsičku na klíč, tu tvoří našitý kousek látky o rozměrech 5 krát 7 centimetrů. Ta se bohužel nedá zapnout a poskytuje prostor maximálně na jeden klíč. Telefon, svazek klíčů nebo mp3 přehrávač do kalhot nedáte. A to je škoda.

Kalhoty Trude se prodávají ve třech barevných variantách – v šedé s růžovými doplňky a oranžové s nápisem, modrošedé a petrolejové s oranžovými doplňky a ve velikostech XS-XL. Doporučená cena je 1 652 korun, což je v této kategorii obvyklé.

Triko Butterfly L/S II

Spodní triko s dlouhým rukávem z bezešvého materiálu má nenápadný potisk s motýlky. Materiál – kombinace polyamidu a elastanu – je velmi příjemný na dotek a rychle schne. Dokonale obepíná tělo a rychle odvádí vlhkost do další vrstvy. Sympatickým detailem je silikonový pásek na spodním lemu trika, který zabraňuje posouvání nahoru. S tímto prvkem se u sportovního oblečení moc často nesetkáme, ale rozhodně by nemusel zapadnout.

Tričko se vyrábí v sedmi barvách a ve třech velikostech – XS/S, M/M a L/XL. Doporučená maloobchodní cena je 1 299 korun a dostanete ho v malé červené taštičce s logem.