TEST: Sluchátka JBL Reflect mini BT změnila můj vztah k hudbě při běhu

Přiznávám přitom, že jsem toho v minulosti s hudbou nikdy moc nenaběhal. Ne že bych to nezkoušel, ale moje zkušenosti se sluchátky při běhu nebyly příliš pozitivní. U kabelových sluchátek, která se vkládají do uší a mají skvělý zvuk, mi vadilo, jak se kabel stále někde zachytával a jak tření kabelu o oblečení přenáší do uší rušivé zvuky (na stejném principu jako provázkový telefon s kelímky na koncích). U Bluetooth sluchátek jsem se pak setkával s tragickým zvukem a krátkou výdrží, a tak jsem raději poslouchal ptáky nebo vítr ve větvích stromů.

Malé rozměry a nízká hmotnost

Jenže když jsem se přestěhoval do města, kde příroda nemá tolik prostoru, a začal běhat pořád jen jednu běžeckou trasu stále dokola, chtěl jsem zpestření. A najednou mi hudba začala být velmi vítaným společníkem. Nasadil jsem tedy miniaturní bezdrátová (Bluetooth) sluchátka JBL Reflect mini BT a vyrazil zjišťovat, zda se za zhruba tři až ctyři roky vývoje něco změnilo. Říkám rovnou, že se toho změnilo hodně.

Znáte značku JBL? Americkou společnost JBL založil v roce 1945 James B. Lansing (název tedy tvoří jeho iniciály), rok poté, co opustil jinou známou společnost Altec Lansing, kde působil jako vice prezident. JBL se od té doby specializuje na hudební reprodukci a s tím související elektroniku. V portfoliu této značky naleznete jak produkty pro domácí použití, tak specializovaná vybavení pro profesionální nahrávací studia, veřejnou produkci nebo kina.

Jako první mě na sluchátkách potěšily rozměry a nízká hmotnost. Miniaturizace pokročila a celá sluchátka jsou tvořena jen dvěma špunty, tenkým kabelem a malým ovladačem. Vlastně se mi ani nechce věřit, že je v nich někde schovaný akumulátor, který je dokáže napájet při osmi hodinách provozu.

Součástí balení je sada čtyř párů ušních nástavců různých velikostí. Dva páry jsou klasické špunty do ucha, další dva jsou doplněny jakýmsi rohem, který pomáhá držet sluchátko na svém místě. A právě ty se mi osvědčily nejvíce. Stačí je zasunout do uší, mírně pootočit tak, aby výstupek přesně zapadl na své místo uvnitř ušního boltce, a sluchátka drží jako přibitá. Mohl jsem při běhu otáčet a třepat hlavou, jak jsem chtěl, ani se nehnula. Skvělý pocit svobody.

Zvuk, který mám rád

JBL Reflect mini BT Bluetooth sportovní sluchátka vodotěsnost: IPX4

IPX4 výdrž: 8 hodi

8 hodi další vlastnosti: Bluetooth 4.0, reflexní prvky, odolnost proti potu, propouštění okolního zvuku

Bluetooth 4.0, reflexní prvky, odolnost proti potu, propouštění okolního zvuku cena: 2 690 Kč

klady:

- kvalitní zvuk

- dobře sedí

- odolnost proti potu zápory:

- balení neobsahuje nabíječku

- vyšší cena



Nejdůležitější je však pro mě u sluchátek zvuk. Raději poběžím v tichu než s pouťovými chrastítky, které mi do uší hrají zvuky, které jen vzdáleně připomínají mou oblíbenou hudbu. A tady mě Reflect mini potěšily podruhé. Hrají moc dobře. Nečekejte žádnou hyper přebasovanou hudbu jako u spousty lifestylovách sluchátek. Mají velmi čisté výšky, příjemný střed a mírně zesílené hloubky. Basová složka tak akorát. Pokud jste zvyklí na přebasovaný projev, možná vám budou připadat plošší, ale já mám raději, když se hudební reprodukce spíše blíží toho, jak ji autor hudby nahrál. Užíval jsem si jak akustické skladby, tak svůj oblíbený metal.

JBL Reflect mini jsou sluchátka, které jsou přímo vyladěna pro sport a běhání. Díky tomu nejenže dobře drží v uších, ale použité materiály velmi dobře odolávají slanému potu (což se pozitivně projevuje na jejich životnosti) a jsou odolné proti vodě podle standardu IPX4. Nemusíte se s nimi bát běžet ani v dešti. Je moc fajn, že výrobce myslel také na bezpečnost. I když se sluchátka strkají přímo do uší jako špunty, propouštějí okolní zvuk, a když nemáte hudbu moc nahlas, slyšíte dění kolem sebe. Rychlý cyklista mě sice i tak občas překvapil, pokud ale zazvonil, věděl jsem o něm. Příjemnou vychytávkou je i reflexní barva, kterou je opatřen propojovací kabel mezi sluchátky.

Dlouhá výdrž i telefonáty

Ovladač, který je umístěn na levé části kabelu, obsahuje mikrofon. Když posloucháte hudbu z telefonu a někdo vám zavolá, stačí stisknout tlačítko a můžete mluvit. Kvalita hovoru je skvělá a i druhá strana mě bez problémů slyšela. Přešel jsem do chůze, vyřídil hovor, a jakmile se hudba opět automaticky rozezněla, běžel jsem dál.

Výrobce uvádí osmihodinovou výdrž na jedno nabití a reálné zkušenosti podobnou hodnotu potvrzují. Výdrž je sice závislá na hlasitosti, jakou si u sluchátek nastavíte, pokud ale neběháte ultravzdálenosti, pravděpodobně vám vydrží i na tři dvouhodinové výběhy. Je ale potřeba myslet na to, že pokud sluchátka nevypnete, ani po odpojení od telefonu automaticky nepřejdou do žádného úsporného režimu a nějaké množství baterie budou neustále konzumovat. Nabíjení probíhá pomocí standardního microUSB konektoru, nabíječka ani kabel však nejsou součástí balení.

JBL Reflect mini jsou velmi povedená sportovní sluchátka. Výrobce si dal záležet na ergonomii, jsou skvěle připravena na běhání a především dobře hrají. Zklamou možná jen milovníky equalizerů a přebuzených basů. Řadí se sice mezi nejdražší sluchátka na trhu, pokud si však chcete hudbu při běhání užívat, za zvážení určitě stojí.