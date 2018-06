TEST: Salewa Ultra Train 2 vás podrží při chůzi i běhu v horách

Salewa Ultra Train spadá do kategorie horského tréninku. Ve zkratce by se dalo říct, že boty tohoto typu se hodí pro jakýkoliv pohyb v horách, ať už to bude chůze, běh, nebo jakákoliv z dalších disciplín, které jsou zrovna v kurzu. To je už na první pohled velmi odvážné tvrzení, ale Ultra Train ukazuje, že má potenciál vysoká očekávání naplnit.

Hmotnost Ultra Trainu je velmi solidních 325 gramů ve velikosti UK 8, drop má hodnotu osm milimetrů. Tato dvě čísla by mohla svádět k tomu, že je řeč o klasické běžecké botě. Kombinace funkčních vlastností, jimiž tato bota disponuje, ale jasně ukazují, že Ultra Train je něčím lehce odlišným a tato odlišnost s sebou přináší celou řadu kladů i záporů.

Pevnější, než běžecké boty

Ve srovnání s klasickou běžeckou botou je Salewa Ultra Train 2 mnohem více opancéřovaná a pevná. To znamená, že bude mít o poznání lepší životnost a spolehlivost v technickém kamenitém terénu. Za zmínku stojí i citelně vyšší ochrana chodidla proti naražení.

Kromě klasicky pogumované špičky naleznete na svršku výrazné výztuhy i na bocích, kde mohou ostré šutry působit nemalé potíže. Z pevné a odolné gumy je navíc vyrobena i patní miska, což v praxi zajistí nejen ochranu achilovky, ale i perfektní stabilitu při chůzi nebo běhu mezi nestabilními kameny.

O pevnost paty se navíc stará i popruhová výztuha ve tvary písmene „Y“, která je přímo napojena na rychlostahovací tkaničky. S výše zmíněnými výztuhami koresponduje i vyšší tuhost tlumicího materiálu a plastové zpevnění mezi patní a přední částí boty.

Díky tomu všemu klade Ultra Train při běhu o něco vyšší odpor než tradiční běžecké boty do terénu, ale to neznamená, že by se v této botě běhat nedalo. Rychlí běžci a všichni ti, kdo hledají lehké a dynamické obutí, pravděpodobně nebudou z Ultra Trainu příliš nadšení. Pokud se ale řadíte do kategorie rekreačních sportovců a spíše než dynamiku oceníte pohodlí, odolnost a spolehlivost, pak je Ultra Train velmi zajímavou volbou.

Využití v horách a na ultra

Jak už název napovídá, hlavní využití Salewa Ultra Train najde při ultra trailových závodech, kde budete často kombinovat chůzi s během a na trase na vás bude čekat technicky náročný terén. Kromě toho je Ultra Train perfektní univerzálkou, pokud se chystáte chodit i běhat do hor a v batohu máte místo pouze na jedny boty.

Podrážka Michelin

Za zmínku stojí i podrážka, která je krytá zbrusu novou směsí Michelin OCX. Ta poskytuje perfektní záběr na mokrém a kluzkém povrchu a podle některých testů by měla svou přilnavostí výrazně překonat dokonce i oblíbený Vibram Megagrip.

Agresivní podešev ovšem vylučuje použití pro chůzi nebo běh po asfaltu. Krátký úsek v rámci tréninku rozhodně vadit nebude, ale při pravidelném používání na zpevněných cestách můžete očekávat rychlé opotřebení.

Zbrusu nový svršek

Na závěr zbývá zhodnotit svršek. Ten je nově tvořen bezešvou tkaninou, která pevně a zároveň příjemně obepíná chodidlo. Na rozdíl od tkaniny používané u běžeckých bot je tento materiál ale o poznání robustnější a tím i odolnější. To společně s ochrannou vnitřní vrstvou, která nápadně připomíná gumu, vyvolává otázky ohledně prodyšnosti. Nemusíte se ale ničeho bát.

Ultralehké běžecké boty sice budou dýchat o něco lépe, ale vzhledem k tomu, že Ultra Train je robustní botou do terénu, je prodyšnost srovnatelná s jinými modely v této kategorii. S tím souvisí i prakticky nulová voděodolnost. Aktuálně bohužel není v nabídce nepromokavá membránová varianta, jako tomu bylo u předchozího modelu, ale pro letní aktivity bych stejně doporučoval spíše lehčí, pohodlnější a prodyšnější textilní svršek.

Tvar svršku je poměrně úzký, jak ostatně můžeme být u italských značek zvyklí. Díky tomu se budou v Ultra Trainech cítit dobře zejména lidé s užším až středním tvarem chodidla. Vzhledem k pružnosti použitého materiálu se ale bota dokáže zajímavě přizpůsobit i lehce širšímu chodidlu.

Celkové shrnutí

Od svého předchůdce udělal model Salewa Ultra Train obrovský krok kupředu. Na svědomí to má nová podrážka Michelin, přepracovaná tlumící vrstva a zejména zbrusu nový svršek, který je o několik tříd lepší než ten u loňského modelu. Ve výsledku je nový Ultra Train zajímavou všestrannou botou pro horský trénink a ultratrailové závody.

Funkční vlastnosti využijí zejména sportovci, kteří od svých bot očekávají vysokou míru stability, pevnosti a odolnosti při pohybu v rozbitém technickém terénu.