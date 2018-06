Kompletní běžecká výbava za dva tisíce korun. Otestovali jsme, co dokáže

Vezmu to ale od začátku, protože, řekněme si upřímně, dva tisíce není na celou výbavu až tolik. Před samotným nákupem si musím určit priority. Rovnou polovinu „budgetu“ jsem se tedy rozhodl utratit za boty. Vždy se totiž tvrdí, že k běhání jsou třeba jen dobré boty, trenky a triko. Vzhledem k jarním teplotám musím trenky vyměnit alespoň za tříčtvrťáky a přidat nějakou mikinu. Plán tedy mám a teď hurá „šopovat“.

Nákup vybavení

První zastávkou v obchoďáku je oddělení bot. Na to, že můj rozpočet nebude stačit na značky typu Inov8 a Salomon, jsem připraven. Ale to, že se můj výběr zúží pouze na pět párů, jsem opravdu nečekal. Po dlouhém zkoušení si nakonec vybírám exoticky vypadající trailovky od značky NIKE, konkrétně model WILD TRAIL v ceně 949 korun. Abych byl upřímný, nikdy předtím jsem si těchto bot v obchodě nevšiml. A nikdy jsem ani NIKE nevnímal jako značku pro tento druh běhu. Ale na noze sedí ze všech nejlépe, takže je dávám do košíku.

Tříčtvrťáky beru v rychlosti. Značka Lotto vyrábí jedny z nejlevnějších funkčních věcí. Je tedy načase otestovat, jak obstojí v testu. Dávám do košíku model Lotto PANTS MID FLASHRIDE v ceně 349 korun. Rozpačitý jsem jen z velikosti. Své standardní emko měním za esko, a i tak si dovolím tvrdit, že kdyby byla velikost XS, sáhnu po ní.

NIKE Wild Trail krosová bota hmotnost: 269 g drop: 7 mm cena: 949 korun klady: výborná trakce

nízká váha zápory: úzký svršek

pocitově je bota tvrdá

Pro vrchní polovinu těla jsem již od počátku rozhodnut navštívit jinou sportovní speciálku. Mají tam totiž triko, které jsem chtěl už nějakou dobu vyzkoušet. Za cenu 129 korun tam totiž dostanete funkční běžecké triko KALENJI Ekiden. Na první dotyk je velice lehké a prodyšné. Sám jsem zvědav, jak obstojí.

Otázkou však je druhá vrstva. V tomtéž obchodě objevuji hezkou mikinu KALENJI Eliofeel, příjemného střihu a se spoustou chytrých řešení. Překvapením je i cenovka 369 korun. Nejenže se mi podařilo nepřekročit stanovený limit, dokonce jsem i něco málo ušetřil. Teď už jen vyběhnout.

Testování

Lotto PANTS MID FLASHRIDE pánské běžecké elasťáky délka: 3/4 cena: 349 korun klady: reflexní švy a logo

funkční materiál zápory: nadměrná velikost

místo tradiční tkaničky jen guma

Hned první běh odhaluje jak silné stránky, tak i slabosti mé nové běžecké výbavy. Postupně ve vybavení absolvuji 150 jarních kilometrů. A můj verdikt?

S dovolením začnu stejně jako v obchodě - u bot. Již v obchodě jsem z nich měl dobrý pocit a ten se nevytratil po celou dobu testování. Samotná bota je dost tvrdá a vyžaduje od běžce aktivní práci kotníků. Svršek drží chodidlo vždy na svém místě a nedovolí mu pohnout se ani o milimetr. Na druhou stranu jsem si nikdy nemohl stěžovat na nedostatek stability. Na šotolinovém povrchu drží podešev výborně, na blátě již trochu hůře. Kvůli její tvrdosti bych ji asi nedoporučil začátečníkům a ani bych nechtěl, aby to byla moje jediná bota v botníku. Dokážu si ale představit, že si ji vezmu na rychlé tréninky na lesní pěšině a možná v ní klidně dám i nějaký závod. V zásadě je to za ty peníze prima bota a vlastně nevím, proč o ní na stránkách NIKE nenajdete ani zmínku.

KALENJI Eliofeel běžecká mikina cena: 369 korun klady: výborný střih

prodloužené rukávy zápory: funkčnost použitých materiálů

Další jsou na řadě tříčtvrteční kalhoty Lotto. Materiál je prodyšný a ani s funkčností to není špatné. Problém se ale skrývá ve velikosti, i velikost S je větší než běžné M. Mám ve zvyku tahat v kapsičce u kalhot maximálně klíče od auta. Proto jsem nikdy příliš neřešil utahování. Jenže tady to byl problém, hned na prvním kopci mi začal pas pomalu klesat a než jsem se nadál, měl jsem ze svých elasťáků skejťácké kalhoty u kolen. Mimochodem, klasickou tkaničku v tomto podání tříčtvrťáků zastupuje guma jako u starých školních tepláků. A guma v pase mě štve nejvíc, po každém vyprání se částečně přetočí a dá dost práce ji narovnat zpět. Střihově jsou kalhoty spíše volnější a pozitivní je též použití reflexních prvků. Reflexní jsou jak švy, tak i logo na stehně. Suma sumárum, kalhoty neurazí, ale ani nenadchnou. Pro svoji velikost je budu dále používat spíše jako druhou vrstvu při tuhé zimě.

Již méně jsem nadšený z dalších kousků výbavy. Od samotné mikiny z Kalenji jsem si sliboval mnohem více. Střih je takřka perfektní, krásně obepíná celou hruď. Na prodloužených rukávech jsou praktické otvory na palce. Spokojený úsměv na rtech dokáže vykouzlit i vysoký límec se zipem. Problém je ale s funkčností. Na jednu stranu je v ní zima na ruce, ale na druhé cítím, jak se tělo přehřívá. Zkoušel jsem mikinu vyprat, použít jinou spodní vrstvu, běhat s rozepnutým zipem u krku, ale výsledek byl většinou dost podobný. Při nízké intenzitě to více méně šlo, ale jakékoliv vybočení do vyšší intenzity bylo doprovázeno přehříváním. Většina testování přitom probíhala při teplotách kolem nuly. Možná by to tolik nevadilo při silničním běhu, ale u trailu musíte počítat s tím, že vás z komfortní zóny vyvede kdejaký kopec. Pro mě jsou kopce na trase vždy malou osobní výzvou. Tento kousek mě trochu zklamal.

KALENJI Ekiden běžecké triko cena: 129 korun klady: váha zápory: použitý materiál je pro sport nevhodný

Nic to ale nebylo proti „funkčnímu triku“ za 129 korun. Jediné, co má toto triko společného s funkčním prádlem, je, že bylo vyrobeno z umělých vláken. Jeho další vlastností je totiž neustálé držení vlhkosti na povrchu trika. Což je při venkovních teplotách pod 25 stupňů o zdraví. Myslím, že i bavlněné triko udělá více práce než toto.

Jak tedy můj test dopadl? U všeho krom trika si dovedu představit, že v daných věcech budu i nadále běhat. Ano boty by mohly být měkčí, kalhoty zase lépe padnoucí a mikina prodyšnější. Svoje mínusy ale dokáží celkem zdárně kompenzovat cenou. Tuhle výbavu jsem totiž pořídil za 1 796 korun.