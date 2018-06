TEST: Pohodlné a lehké jako pírko. To jsou nové závodky Salming Race 6

Závodní model Race představoval můj úplně první kontakt se švédskou značkou Salming. To se ovšem psal rok 2013 a řeč byla o první generaci s označením R21. Tehdy to byla extrémně lehká a zároveň tvrdá bota, která vyžadovala precizní techniku a ideálně hladký povrch. Od té doby se ale mnohé změnilo a aktuální o pět generací novější Race 6 je závodkou, která je mnohem univerzálnější a snese srovnání s těmi nejlepšími ve své třídě.

Salming Race 6

Při pohledu na technickou specifikaci by se přitom mohlo zdát, že se za oněch pět let nic zásadního nezměnilo. Hmotnost je stále extrémně nízká (175 gramů ve velikosti UK 8) a drop zůstává na pěti milimetrech. K nepoznání se však změnily použité materiály v oblasti tlumení i svršku.

Salming Race 6 Závodní silniční bota hmotnost: 175 g (UK 8) drop: 5 mm cena: 3 499 korun klady: extrémně nízká hmotnost

až překvapivě pohodlné tlumení i svršek

svršek poskytuje dostatek prostoru i běžcům s vysokým nártem a širokým tvarem chodidla zápory: nízká životnost související s nízkou hmotností boty

použitý široký svršek nemusí vyhovovat běžcům s úzkým a dlouhým tvarem chodidla

Zatímco první generace Race byla jednou z nejtvrdších bot, jakou jsem kdy měl na noze, nová šestá generace je na tom v tomto směru o poznání lépe. Stále je to ostrá závodní bota s velmi nízkým profilem, ale na 17 milimetrů tlumení v patě je měkkost šestek až překvapivě vysoká.

Nečekejte žádnou rozměklou bačkoru, která by vás při odrazu okrádala o cennou energii. To by při necelých dvou centimetrech EVA pěny pod patou ani nebylo možné. Místo toho je tlumení u Race 6 ideálně vyvážené tak, aby si bota zachovávala potřebnou dynamiku a rychlost při přechodu do odrazu, ale zároveň nebyla nepříjemně tvrdá při běhu na dlažbě nebo v pozdních fázích delších silničních závodů.

Na jak dlouhé závody?

Bez potíží si tak v Race 6 dokážu představit půlmaraton, běžci s hmotností do 70 kilogramů a dobrou technikou se nemusí bát ani maratonu. U těžších závodníků a patařů bych jako ideální viděl využití na pětkách a desítkách s občasným půlmaratonským zpestřením.

S hmotností uživatele úzce souvisí i životnost boty. Vzhledem k charakteru a váhové kategorii této boty se nedají čekat žádné zázraky. Několik stovek kilometrů by s vámi Race 6 měly odběhat bez potíží, ale rozhodně bych tento model nedoporučoval na každodenní trénink. Je to optimální druhá bota do botníku určená výhradně na rychlostní trénink nebo silniční závody.

Prostorný a pohodlný svršek

Další zásadní změnu představuje svršek. Je z velmi podobného materiálu, který můžeme nalézt u oblíbených Speed 6. Chybí jen celoreflexní potisk, který je nahrazen alespoň výraznou reflexní barvou.

Kromě křiklavého designu je ale nutné zmínit i funkční vlastnosti, které zajišťují až překvapivé pohodlí. Nízká hmotnost a vysoká prodyšnost jsou u závodních modelů bezpodmínečně nutnými parametry. Překvapí však nečekaný komfort zajištěný lehkým polstrováním kolem paty, pružností použité tkaniny a v neposlední řadě kompletně bezešvou konstrukcí. Už při nazouvání působí Race 6 velmi hladkým a měkkým dojmem a ten se neztratí ani při běhu v rychlém tempu.

Tvar svršku je poměrně široký, což představuje výrazný kontrast k většině úzkých závodních modelů a vítanou změnu pro všechny běžce s vyšším nártem nebo širší přední částí chodidla.

Tato výhoda je ale zároveň zásadní nevýhodou, pokud vlastníte úzkou nohu s nízkým nártem. V takovém případě totiž budete v botě plavat a obzvlášť v zatáčkách nebo v tempu hluboko pod čtyři minuty na kilometr nebude na měkký a volnější svršek spolehnutí.

Spolehlivá podrážka

Podešev je poměrně klasická bez žádných experimentů. Odlehčená guma, která kryje zadní i přední část boty, ale svůj účel splní bez jakýchkoliv problémů. Na Race 6 je tak spolehnutí za sucha i mokra na všech tvrdých površích. Životnost je poměrně solidní a podešev by rozhodně neměla být první částí, na které se projeví opotřebení.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Salming Race 6 jednou z nejlehčích závodek na trhu, která zároveň poskytuje až nečekaný komfort při kratších i středně dlouhých závodech. Těšit se můžete na příjemně měkkou, zároveň však dynamickou a rychlou botu s nižším dropem, ve které bude radost držet rychlé tempo. Svršek je velmi prostorný, Race 6 tak osloví především běžce s širším tvarem chodidla, kteří mohou mít s většinou typicky úzkých závodek problémy.