TEST: Péřovka od The North Face nabízí lehké a sbalitelné teplo

Těžko byste hledali méně vhodný materiál pro intenzivní sportovní aktivitu, než je peří. Co se ovšem týče zateplení před a po výkonu, nacházejí naopak péřové bundy konkurenci jen velmi těžko. Lehká péřovka The North Face Quince Pro navíc přidává k vynikajícímu zateplení ještě jeden klíčový parametr: je sbalitelná do vlastní kapsy.



Dalších 7 fotografií v galerii TEST: Lehká a sbalitelná péřová bunda The North Face Quince Pro | foto: Vít Kněžínek, Rungo.cz