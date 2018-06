TEST: Osprey Escapist je nezničitelný batoh na všechno

Model Escapist 25 je batoh, který můžete využít prakticky při každé příležitosti všude tam, kde potřebujete batoh o středním objemu mezi 20 a 30 litry. Původním určením se jedná o batoh cyklistický, ale díky propracované konstrukci nezklame ani na treku nebo při každodenním docházení do práce.



Úložný prostor

Celkový objem batohu činí 25 litrů a úložný prostor je rozčleněn na tři hlavní prostory, tři síťovinové kapsy a tři snadno dostupné kapsy uzavíratelné.

První z hlavních prostor je malá kapsa z nepromokavé tkaniny. Její objem je odhadem litr až dva a je určená především na brýle a další drobnosti, které chcete mít v bezpečí, ale stále po ruce.

Největší část úložného prostoru zabírá hlavní kapsa přístupná dvěma zipy z horní i spodní strany batohu. Kapsu lze velmi šikovně textilní přepážkou rozdělit na dvě samostatné a vytvořit tak separátní prostor například pro oddělení elektroniky, bot nebo špinavého oblečení. To se dá velmi šikovně využívat a tento konstrukční prvek považuji za naprosto nepostradatelný. Do hlavní kapsy se bez problému sbalíte na jednodenní trek nebo cestu do práce. Problém nebude s náhradními botami, velkým množstvím oblečení, A4 šanony, ani 15" notebookem.

Třetí a poslední výraznější úložný prostor je tenká kapsa se síťovinovým pořadačem a poutkem na klíče na vnější straně batohu, která slouží k uložení drobností využívaných spíše ojediněle.

Síťovinové kapsy slouží jako úložiště s rychlým přístupem pro drobnosti, u kterých nehrozí, že by mohly vypadnout, případně vás jejich vypadnutí nebude příliš mrzet. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat posledním třem kapsám, které jsou sice nejmenší, ale je možné je spolehlivě uzavřít zipem a všechny jsou umístěné tak, abyste se do nich dostali bez nutnosti sundávat batoh ze zad.

Posledním úložným prostorem, který však neslouží jako kapsa, je přihrádka na třílitrový hydrovak kompatibilní především s vodními vaky přímo od Ospreye, ale použít můžete i stejně velké nebo menší vaky od Camelbaku, Source nebo Hydrapaku.



Celý batoh pak lze pomocí systému popruhů efektivně stáhnout, aby při částečném naplnění nezabíral více místa, než je nezbytně nutné, a lépe tak seděl. Batoh není ani při zaplnění asymetrický a jeho hmotnost je rovnoměrně rozložena na zádech.

Primární určení je cyklistika, ale s batohem se dá bez problémů chodit i jezdit na koloběžce. Běh už je, obzvláště s plnějším úložným prostorem, poněkud problematický, ale i to se při kratší vzdálenosti zvládnout dá.

Osobně vidím jako velkou výhodu celkový tvar batohu, který neodléhá daleko od zad, ale drží těžiště nesených věcí blízko tělu. Díky tomu batoh výborně sedí na zádech i při intenzivnějším pohybu a plném zatížení.

Zádový systém

Dalším důležitým parametrem je zádový systém, který u batohu Osprey Escapist nezapře jeho cyklistický původ. Lehká síťovina je v podélných blocích podepřená měkkou zvlněnou pěnou, která velmi příjemně sedí na zádech a zároveň umožňuje proudění vzduchu a zabraňuje nadměrnému pocení.

Tato konstrukce je kompromisem mezi prohnutými zádovými systémy s výrazně lepší ventilací, ale vyšší vahou, a polstrovanými zády, které jsou sice lehčí a měkčí, ale člověk se pod takto řešenými batohy výrazně více potí.

Zapomínat nesmíme ani na možnost nastavení délky zad pomocí nastavitelných ramenních popruhů. Batoh se dá takto velmi jednoduše zkrátit nebo naopak prodloužit až o 10 centimetrů. Pokud by vám tento rozsah i přesto nevyhovoval, jsou k dispozici dvě velikosti od S/M pro ty nejdrobnější slečny až po M/L vhodné pro výšku postavy od 170 centimetrů do dvou metrů.

Odolnost materiálu

Osprey je značka, která nenavrhuje své batohy, aby ležely doma ve skříni, ale abyste se je naopak nebáli vzít i do těch nejnáročnějších podmínek. Poznat je to především na použitých materiálech, které ani po několika letech intenzivního nošení nejeví výraznější známky opotřebení.

Vnější část batohu je vyrobena z velmi pevného a odolného materiálu, který se neprodře ani při intenzivním kontaktu se skalami a zároveň poskytuje alespoň základní ochranu proti promoknutí nebo provlhnutí.

Bederní pás i ramenní popruhy jsou vyrobeny z perforované pěny, aby příjemně obepínaly patřičné části těla a zároveň nezpůsobovaly nadměrné pocení.

Drobné vychytávky

Nejvíc si vás však Escapist získá množstvím drobností a vychytávek, které výrazně zpříjemní a usnadní jeho používání. Jednou takovou jsou očka na koncích stahovacích popruhů, která zajistí, že za vámi jejich přebytečné konce nebudou vlát široko daleko.

Osprey Escapist 25 Univerzální batoh s objemem 25 litrů Hmotnost: 960 gramů Objem: 25 litrů Cena: 2490,- Klady: Velké množství reflexních prvků.



integrovaná pláštěnka.

možnost rozdělit hlavní prostor na dvě části.

Vysoká odolnost materiálu. Zápory: Do náprsní kapsy se vejde pouze velmi malý telefon.

Dalším příjemným bonusem je i extrémně velké množství reflexních prvků, díky nimž budete v nočním provozu zářit jako vánoční stromek. Samozřejmostí je možnost připevnit přilbu a blikačku do speciálního poutka, ne zcela obvyklá je naopak přítomnost vestavěné pláštěnky v kontrastní barvě s reflexními prvky.

Díky všem těmto parametrům je Escapist ideální společník na jednodenní výlety, vyjížďky na kole nebo koloběžce či na každodenní nošení do práce. Zároveň se jedná o batoh, který je prakticky nezničitelný a výborně sedí na zádech při poloprázdném, ale i zcela zaplněném úložném prostoru. Pokud vás batoh zaujal, ale 25 litrů je na vás příliš mnoho, nebo naopak příliš málo, jsou k dispozici varianty od 15 do 30 litrů.

V létě tohoto roku prodělaly všechny výrobky značky Osprey výrazný facelift, který zachovává všechny původní funkční parametry, ale přichází s novým designem a drobným vylepšením některých prvků. Výjimkou není ani Escapist, který je nově k dostání ve variantách 18, 25 a 32 litrů, ale na našem trhu se stále dají sehnat i původní modely o objemech 15, 20 a 30 litrů. V galerii naleznete fotky jak původní verze, tak i té nově vizuálně přepracované.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.