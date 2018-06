TEST: pro cvalíky i dálkoplaze, ASICS GEL-Nimbus 16

Věčná lábuž. Tak takhle si ji představuju. Když jsem do těchto bot vklouznul, na mém obličeji se zjevil připitoměle spokojený výraz. "To není možné, jak může být bota na běhání na noze tak příjemná? Jsem zvědavý, jaké to bude, až se pustím směrem vpřed," vyjelo ze mě. Připadal jsem si jako když by se moje nohy vnořily do želé. Ten gel je úžasný. Mimo to mě udivilo, jak je bota i ve velikosti 13,5 lehká.

Hned během prvního výběhu bylo jasné, že ASICS GEL-Nimbus 16 nejsou žádní sprinteři, vlastně mi přišlo, že když se o zrychlení pokusíte, dají vám jasně na vědomí svoji nelibost. Na kvapík prostě zapomeňte. Užijete si ale neuvěřitelného pohodlí, a to především na dlouhé vzdálenosti. O nohu je postaráno dokonale, prostoru je hodně, tkaničky se nerozvazují. Co se týká svršku bot, velmi dobře se čistí, špína se do boty nezakousává.

Měl jsem pocit, že těmhle botám je celkem jedno, kde běžíte. Asfalt, zpevněné cesty i o něco horší a náročnější terén - tam všude vás podrží. Podrážka nijak výrazně neklouže, noha se v botě nikam nešoupe, takže ti, co polykají opravdu hodně kilometrů, nebo ti, jejichž váha je na hodnotách vyšších, než by měla být, zaplesají. Za celou dobu testování jsem neměl žádné otlačeniny, puchýře nebo něco podobného. Na boty jsem si tak zvyknul, že si je dokážu představit i na běžné volnočasové nošení.