TEST: Newton Boco AT. Boty, které jen tak někdo nezkrotí

Pohled Majdy Newton Boco AT v dámském provedení. Na první pohled mě trkla špička. Její nestandardně zvednutá část působila nestandardně i při běhu. Tvar kolíbky mi značně usnadňoval odvalení při odrazu a ponoukal běžet vpřed. Odraz byl pak ale více pasivní záležitostí a přišlo mi, že méně pracuji s kotníky. Jednoduše řečeno, běželo se mi lehce, kolíbka mě nutila do správného běžeckého náklonu, a tak jsem i získala rychlost. Ta ale nepocházela z aktivního odrazu. Vysoká podešev v kombinaci se zvednutou špicí mi lehce ubírala na stabilitě v nerovnoměrném terénu, kam bych tedy boty raději nebrala. Dobře jsem se v nich cítila spíše na měkčím, ale nekomplikovaném terénu. Šotolina a hladké lesní cesty jsou pro Newton Boco ty pravé. Podrážka drží na tomto povrchu velmi dobře a nepodkluzuje. Nedělá rozdíly mezi vlhkem a suchem, kamínky či pískem, až na přílišný záběr při odrazu, kdy přichází na řadu i sotva znatelný vzorek na špici boty. To může být pak problém i v neušlapaném sněhu. Boty mají minimální rozdíl ve sklonu pata-špička. Pouhé tři milimetry jsou určené zkušeným běžcům, kteří jsou na takto malý sklon už zvyklí. Ostatní musí nohy zvykat velmi pozvolna. Boty vám nejlépe poslouží od podzimu do jara. Jejich netradiční svršek kombinovaný šusťákem hřeje a dobře se udržuje.