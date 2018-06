TEST: New Balance 1980 Zante je lehký sporťák pro zkušenější běžce

New Balance je jedna z mála značek, které nevyužívají pouze jeden tlumicí systém, ale ve svém portfoliu jich mají hned několik. U NB se setkáváme s několika různými typy vstřikovaných EVA pěnových směsí, které mají různé vlastnosti v závislosti na tom, co se od boty očekává.

V objemových modelech dimenzovaných na velmi vysokou zátěž a použití při běhu na dlouhé vzdálenosti figuruje na mezipodešvích NB označení N2. Tato směs se řadí k těm stabilnějším a odolnějším, ale váha ani dynamika není její silnou stránkou. Na opačné straně spektra se pohybuje modelová řada RevLite, která na rozdíl od N2 disponuje minimální hmotností a vysokou dynamikou. Jak už to bývá, nízké hmotnosti se povedlo dosáhnout pouze za cenu omezené životnosti a efektivity tlumení.

Energetická návratnost

Nejnovějším přírůstkem do rodiny New Balance je tlumicí pěna FreshFoam, která reaguje na celosvětový trend vytvářet boty s co nejvyšší energetickou návratností. Svými vlastnostmi se pak řadí někam mezi N2 a RevLite. Váha sice není tak extrémně nízká, ale o to lepší je její životnost. Rovněž dynamika a míra tlumení jsou u FreshFoamu ve větší rovnováze než u předchozích dvou materiálů.

První vlaštovkou na trhu byl model NB 980 coby objemová bota s inovativní konstrukcí charakteristickou nízkým dropem, vysokou flexibilitou a pohodlným tlumením. Tuto botu jsme pro vás testovali v minulém roce.

Navrženo k rychlosti

New Balance Zante s číselným označením 1980 má za úkol rozšířit nabídku o botu, která díky svým parametrům přímo navazuje na původní model 980, ale nabízí nižší, lehčí a rychlejší konstrukci. Jestli byly devětsetosmdesátky pohodlnou limuzínou na dlouhé tratě pro běžce s vypracovanou technikou došlapu, Zante je pak sporťák pro stejnou cílovou skupinu.

Nejdůležitějším prvkem u NB Zante je nízký, šestimilimetrový drop, který umožňuje přirozeněji dopadat na střední část chodidla a zároveň není až tak nízký, aby přetěžoval Achillovu šlachu a zkracoval podopadovou odpočinkovou fázi kroku. Další klíčovou částí je výše popsaná tlumicí směs FreshFoam, kterou osobně hodnotím ze všech tří NB materiálů jako doposud nejpovedenější.

Flexibilní, ale nestabilní

Současným trendům odpovídá i konstrukce svršku, která je kompletně bezešvá a postrádá jakékoliv pevné výztuhy a stabilizační prvky. Díky tomu bota sedí na chodidle jako ulitá, ale pro běžce s výrazně nadměrnou pronací může být nepříjemně nestabilní.

Tomu napomáhá i fakt, že mezipodešev je především v přední části nezvykle úzká a při výrazně supinačním nebo pronačním došlapu se obzvláště ve vyšším tempu nemůžete na botu na sto procent spolehnout.

New Balance Zante 1980 Lehká tempová bota pro běžce s vypracovanou technikou došlapu Hmotnost: 230 gramů Drop: 6 milimetrů Cena: 2999 korun

Klady: nízká hmotnost

vysoká dynamika

bota podporuje přirozený způsob nášlapu

velmi příjemný svršek Zápory: nízká stabilita při pronačním a supinačním nášlapu.

bota je velmi úzká přes nárt

Pozor si musí dát i běžci s vysokým nártem. Jazyk boty je totiž se zbytkem svršku spojený na obou stranách lehkou meshovou síťovinou. Ta sice citelně zlepšuje pohodlí v botě, ale budete-li chtít dopřát svým nártům trochu více prostoru, nemáte šanci botu více povolit. V přední části je však bota i díky strečovému materiálu dostatečně prostorná a poskytuje dostatek místa pro práci příčné klenby.

Podešev je takřka totožná s modelem 980, sestává z jednolité pryžové vrstvy s lehkým vzorkem, který vás bez problémů podrží ve městě i na prašných cestách. Problémem není ani běh po mokré dlažbě a dalších kritických površích.

Celkově je New Balance Zante velmi pohodlná a lehká tempová bota vhodná pro běh ve svižnějším tempu na libovolně dlouhou vzdálenost. Cílová skupina Zante jsou běžci s dobrou technikou došlapu, kteří nechtějí sáhnout přímo po minimalistické botě, ale vyhovují jim “minimalistické” parametry, jako je nízký drop a vysoká flexibilita a cit pro povrch. Díky vyvážené tlumicí směsi není problém v botě běžet opakované kilometry i závodní maraton. Největší nevýhodou zůstává poměrně nízká stabilita a užší tvar svršku v oblasti nártu.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.