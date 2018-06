TEST: Místo tkaniček pumpička. Vyzkoušeli jsme technologii Pump od Reeboku

Druhý pohled Musím uznat, že tahle bota se mi designem líbila na první pohled. Ale taky vím, že jak bota vypadá, není pro běh až tak důležité. Reebok Pump jsou na noze velmi příjemné a při prvním nazutí mě napadne přirovnání k Nike Free. Neduhem podrážky je naopak to, že se do ni zachytavájí kamínky, což opravdu příjemné moc není. Tkaničky jsou tady spíše pro okrasu a nefungují tak, jak by člověk čekal, tedy k co možná nejlepšímu přimknutí boty k noze. Na to tady máme právě systém Pump, ventil, kterým si máte boty “doladit” v patní a nártní části nohy. Byl jsem opravdu zvědavý, jak se v takových botách poběží. Musím přiznat, že jsem byl spíše překvapený, než zklamaný. Boty skoro na nohách necítíte. Nikde mě nic netlačilo, nic nepřekáželo. Po pár metrech jsem se musel zastavit a boty dofouknout, aby seděly co nejlépe. Od té chvíle už se běželo v mírném tempu dobře. Reebok Pump celkem slušně zvládaly i zpevněné, šotolinou pokryté cesty. I když nejsou určeny do těžšího terénu, tak jsem to zkusil. Boty mají o dost horší stabilitu. Stejně tak se stabilitou budete prát při vyšších rychlostech obecně. Reebok Pump jsou ideální boty pro ty, kteří si jdou do parku zaklusat na pár kilometrů a pak si s kámošema klidně ještě na chvilku zahází na koš. Pump je prostě taková multilifestylová sportovní bota, které ale pro výkonostní běhání ideální prostě není. Na druhou stranu v nich pravděpodobně budete vítězem odlišnosti parkového okruhu ve vašem městě. Marek Odstrčilík