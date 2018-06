TEST: Čelovka SingFire SF-700 nabízí brutální výkon za málo peněz

Čínská čelovka SignFire SF-700 je zajímavá hned z několika stránek. Její hlavní chloubou je bezesporu použitá LED XM-L od společnosti Cree, kterou se pyšní v podstatě všechny nejvýkonnější jednočipové čelovky na trhu. Konkrétně v těle této čelovky dokáže vyprodukovat svítivost až 800 lumenů, což je světlo, které si v noci při běhu opravdu užijete.

Masivní reflektor vytváří poměrně úzký, ale o to intenzivnější kužel světla se studeným zabarvením. Cestu před sebou vidíte tedy skvěle, a to i do velké dálky, nebyl problém si posvítit i na místa více než 200 metrů daleko. Při běhu mimo město s takovou čelovkou najednou zjistíte, jak bohatý je noční život. I z velké dálky na vás každou chvíli svítí mnoho očí zvířecích fanoušků vašeho běhání.

Díky velkému dosvitu má SingFire SF-700 dostatek světla například i pro jízdu na kole, oproti jiným čelovkám mi chybělo snad jen lepší pokrytí periferního vidění. Ovládání je jednoduché, má pouze tři režimy, mezi kterými přepínáte jedním tlačítkem. Maximální a poloviční intenzita světla je doplněna ještě o blikačku.

SingFire SF-700 hmotnost: 126 g (bez baterií)

napájení: 2x 18650

dosvit: 300 m

svítivost: 800 lm

cena: 781 Kč klady:

světelný výkon

velký dosvit

kvalitní LED

cena zápory: horší komfort nošení

světlo se při běhu houpe

Čelovka je poměrně velká, a přestože je vyrobena převážně z plastu, není to žádné pírko. Výrobce udává hmotnost 126 gramů, tu však výrazně navyšují akumulátory, se kterými jsem navážil 216 gramů. To je již na hlavě docela znát. Na druhou stranu je díky tomu, že je box na baterie umístěn na týlu hlavy, hmotnost čelovky dobře rozložena a nemá tendenci padat ani při rychlém a hopsavém běhu. Reflektor na čele se však pohupuje, což při běhu vytváří na cestě před vámi občas tak trochu diskotéku.

Box na baterie je určen pro dva li-ion akumulátory 18650, které jsou v kapacitě 2 400 mAh navíc součástí balení. Při maximálním výkonu dokážou tyto akumulátory zajistit výdrž zhruba 3 hodiny, výkon čelovky však nemá digitální regulaci, takže svítivost se spolu s vybíjením akumulátorů pomalu snižuje. Akumulátory lze nabíjet přímo v těle čelovky pomocí dodaného adaptéru, takže při koupi čelovky nemusíte počítat s žádnými dalšími náklady navíc.

Pravidla nočního běhu Při nočních výbězích s takto výkonnou čelovkou dávejte pozor, ať ostatní neoslníte. Toto a další pravidla pro noční běh najdete v našem článku.

Na zadní straně bateriového boxu čelovky je červené světlo, které se při zapnutí čelovky automaticky rozsvítí, což rozhodně přispěje vaší bezpečnosti. Box však dosedá na temeno hlavy zcela rovnou plochou, od akumulátoru oddělen jen tenkou vrstvou gumy a při delším výběhu není jeho nošení úplně pohodlné.

Nejzajímavějším parametrem čelovky je bezesporu její cena. V českých obchodech jí seženete za cenu kolem 780 korun, což je vzhledem k tomu, že v ceně jsou i akumulátory a nabíječka, skutečně zajímavá nabídka. Pokud se smíříte s nižším komfortem při nošení a pohupujícím se světlem na čele, odmění se vám velmi kvalitním a intenzivním světlem pro vaše noční toulky.