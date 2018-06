TEST: S těmito lahvemi na vodu vás bude pitný režim bavit

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud si vyberete pěknou láhev na vodu, je dodržování pitného režimu vlastně docela zábava. Když si dobře vyberete tu, která vám a vašim potřebám bude vyhovovat nejlépe, ze které budete mít radost, budete se na každý další doušek těšit. I kvalitní nádoby na vodu jsou možná levnější, než byste čekali, a pokud je používáte dlouhodobě, pomáhají navíc šetřit čas, peníze i životní prostředí.

Nalgene, specialista na plastové lahve

Nejrozšířenější materiál pro lahve na vodu je bezesporu plast. Je levný, lehký a odolný, takže se k přenášení tekutin vlastně docela hodí. V současné době používané materiály jsou zcela zdravotně nezávadné, takže se nemusíte bát toho, že by se kromě vody do vašeho těla dostávaly škodliviny, což možná před lety ještě hrozilo.

Když jeden z nejčtenějších amerických blogů uveřejnil anketu mezi svými čtenáři o nejoblíbenější lahve na vodu, značka Nalgene byla na prvním místě. Zasloužila si to především díky kvalitnímu provedení, originálně řešeným uzávěrům a v neposlední řadě rozumné ceně.

Nalgene Multidrink/OTF variabilní lahve s velkým množstvím příslušenství spousta velikostí

dostupné příslušenství

nízká cena

cena:

260 Kč (Multidrink)

290 Kč (OTF)

Já jsem vyzkoušel 750 mililitrovou lahev na vodu s uzávěry Multidrink a OTF. První jmenovaný je zajímavý tím, že kombinuje pití brčkem s klasickým úzkým šroubovacím uzávěrem. Brčko je skvělé v případě, že nemáte možnost se při pití naklonit (například při řízení) a pije se z něho dobře i malým dětem. Aby bylo možné brčkem pohodlně pít, bylo ovšem potřeba uzávěr doplnit ventilem, pomocí kterého dovnitř může proudit vzduch. A tady nastává jediný problém.

Pokud do lahve nalejete studenou vodu a ta se postupně začne ohřívat, vlivem vzniklého přetlaku občas ventilem proteče i nějaká ta voda (pokud je lahev nakloněna tak, že je ventil ve vodě). Na to je potřeba s tímto typem uzávěru myslet. Provedení brčka se zámkem proti vytečení vody a vůbec celý uzávěr je ale jinak zpracovaný na výbornou.

Mnohem více jsem si oblíbil uzávěr OTF. Lze ho jednoduše otevřít i zavřít jednou rukou, velmi pohodlně se z něho pije a nikdy neukápla ani kapka. Odklápěcí uzávěr navíc tvoří praktické ucho, pomocí kterého se s lahví dobře manipuluje. Pojistka na uzávěru zajistí, že tady k nechtěnému otevření opravdu nedojde, ani když s lahví děláte psí kusy.

Uzávěry lahví Nalgene jsou mezi sebou navzájem kompatibilní a můžete si je k lahvím koupit i zvlášť. Jelikož se však jedná o nejdražší výrobní součástku, vyjdou jen o něco málo levněji než kompletní lahev. Výhodou značky je množství dalšího příslušenství a náhradních dílů, které lze k Nalgene dokoupit.

Designová lahůdka Bopp Sport

Druhou plastovou lahví v našem testu je lahev Bobb Sport od společnosti XD Design. Jedná se o sportovní lahev, která láká především na netradiční design s dírou uprostřed. Díky ní a díky barevnému silikonovému povrchu vnitřní části se dobře drží v ruce a dá se s ní třeba i kousek popoběhnout.

Pro výrobu lahve byl použit odolný plastový materiál s názvem Tritan. Při detailnějším zkoumání lahve je vidět, že ve výrobním procesu se sem tam nějaká nedokonalost objeví. Výraznější spáry spojů, kde byly jednotlivé plastové díly spojeny dohromady, ne vždy dokonale začištěná místa na odlitcích a především chod odklápěcího mechanismu na víku na mne v porovnání s ostatními lahvemi působily levným dojmem. U lahve lákající na vzhled, design a netradiční provedení je to trochu škoda.

Bopp Sport sportovní lahev v netradičním provedení, 550 ml vzhled zaujme na první pohled

dobře se drží

cena: 472 Kč

Díky úzkému otvoru se z lahve velmi dobře pije, a jakmile jsem ji zavřel, kvalitní těsnění zajistilo, že i přes házení a třepání všemi směry nevytekla ani kapka. Jelikož však zavírací mechanismus nemá žádnou pojistku (k otevření víka je zkrátka potřeba jen trochu víc zabrat), je dobré být opatrný, především pokud dáte plnou lahev do tašky či batohu k dalším věcem, kde hrozí při vzájemném převalování nechtěné otevření.

Luxusní hliník jménem Sigg

Dalším oblíbeným materiálem pro výrobu lahví je hliník. Je lehký, má dobré mechanické vlastnosti a skvěle se s ním pracuje. Jedny z nejoblíbenějších hliníkových lahví má na svědomí švýcarská značka Sigg. Její lahve jsou oblíbené nejen pro kvalitní zpracování, ale také pro design, který se na lahvích každý rok mění a který získává ocenění za oceněním.

Já jsem otestoval lahve Sigg z řady Classic v designu Swiss Emblem. Mají matný povrch, dobře se drží v ruce a už od pohledu působí velmi luxusním dojmem. Sigg si dává na výrobě záležet, povrchovou úpravu nanáší na lahve pomocí moderních technologií a tepelnou úpravou zajišťuje odolnost a trvanlivost. Na lahvi je to už od pohledu vidět, nikde žádná nedokonalost.

Sigg Classic odolná hliníková lahev v mnoha designových variantách a velikostech 0,4 l / 0,6 l /1 l

luxusní vzhled

množství designových variant

bohaté příslušenství, různé uzávěry

cena: 520 Kč (1 l)

Podobně pečlivou úpravou prochází i vnitřek lahve, který je pokryt speciální glazurou, jenž zajišťuje odolnost, zdravotní nezávadnost a zabraňuje jakémukoliv vlivu na chuť, který by hliník mohl mít. Podle výrobce by glazura měla vydržet i v případě mechanického promáčknutí lahve. Já zkoušel lahev promáčknout rukou, pádem na zem a poškrábat ji poválením po tvrdém betonu, ale nezanechalo to na ní prakticky žádné stopy.

Testované lahve měly dva typy uzávěrů. První lahev má úzký šroubovací uzávěr, který se často používá u trekových lahví. Dobře se z něho pije a v případě potřeby můžete lahev za uzávěr pověsit. Uzávěr druhé lahve tvoří navíc ještě širší plastový adaptér, pomocí něhož je možné se v případě potřeby snadněji dostat dovnitř lahve například kvůli čištění.

Lahve jsou kompletně vyráběny ve Švýcarsku a Sigg je na to patřičně hrdý. Podobně jako Nalgene také Sigg ke svým lahvím nabízí velké množství příslušenství, od termoobalů, velkého množství různorodých nástavců na pití až po čistící tablety a nářadí.

O teplotu se postará Contigo

Pokud hledáte lahev, která dokáže udržet teplotu vašeho nápoje, dříve nebo později narazíte na značku Contigo. Jejich termoizolační lahve jsou opět velmi dobře hodnocené uživateli po celém internetu. Já jsem otestoval jejich nejvyšší model West Loop, který je zajímavý hned v několika směrech.

Základ lahve tvoří dvouplášťová nádoba z nerezové oceli, na kterou je našroubované speciální plastové víko. A právě víko spolu s mechanismem zavírání Autoseal je největší specialitou této lahve. Dokud nestisknete tlačítko, je lahev zavřená. Abyste se mohli napít, je potřeba boční tlačítko držet stisknuté, čímž se uvolní průchod tekutiny a zároveň se otevře zavzdušňovací ventil, díky kterému může nápoj vytékat. Pokud tlačítko povolíte nebo vám lahev vypadne z ruky, všechny otvory se opět zavřou. Systém víka lze navíc jednoduše rozebrat a vyčistit. Velmi chytré řešení, které v praxi funguje.

Contigo West Loop termoizolační lahev s chytrým řešením uzávěru 470 ml

kvalitní provedení

skvělý desigh

vyšší cena

cena: 915 Kč

Podle výrobce dokáže lahev uchovat teplý nápoj po dobu čtyř hodin, studený pak až dvanáct hodin a malý experiment tyto hodnoty potvrdil. Nalil jsem do lahve vodu o teplotě 65 stupňů a zavřenou ji dal do ledničky. Po čtyřech hodinách měla voda uvnitř teplotu 39 stupňů a byla tedy stále příjemně teplá. Rozhodně ale není dobré nalít do lahve úplně vroucí tekutinu. Dokud se nenapijete, jen těžko zjistíte, jakou teplotu vlastně nápoj má, před opařením se varuje i samotný výrobce.

Z hlediska vzhledu není lahvi West Loop co vytknout, kvalitní provedení nemá nedostatky a decentní křivky ve spoustě barevných variantách vám neudělají ostudu, ať jste v práci, nebo na závodech. A není nic lepšího, než si po doběhu v propršeném závodě dát doušek teplého čaje nebo si dopřát kávu uprostřed noci při dvoudenním štafetovém závodě typu Vltava Run.