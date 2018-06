TEST: Kamera TomTom Bandit umí kromě natáčení měřit rychlost i váš tep

Sdílet zážitky ze svých sportovních aktivit se stává čím dál populárnější. Často se ale nestačí pochlubit záznamem ze sporttesteru nebo fotkou z mobilního telefonu. V tuto chvíli přichází na řadu videozáznam, který jako jediný dokáže věrně zachytit zážitek, o který se chcete se svými přáteli podělit.

GoPro versus TomTom

Velkou zásluhu na rozvoji pořizování videa při sportu má legendární akční kamera GoPro, ale existují i další velmi zajímavé alternativy. Jednu z posledních novinek v této kategorii má na svědomí TomTom, který v loňském roce představil sportovní kamerku Bandit.

Parametry, ve kterých se GoPro poráží jen velmi obtížně, jsou vysoká kvalita obrazu a nízká hmotnost spojená s kapesními rozměry. TomTom Bandit se proto vydal úplně jinou cestou a svými vlastnostmi se snaží oslovit odlišnou cílovou skupinu.

Unikátní „pistolová konstrukce“

Skutečnost, že banditka nechce být pouze dalším GoPro klonem, je vidět na první pohled. Nesetkáme se totiž s obvyklou hranatou konstrukcí. Místo toho vsadil TomTom na klasický válcový tvar tradičních videokamer. Toto provedení má jak svoje výhody, tak nevýhody. Daní je velmi vysoká hmotnost (190 gramů), je ovšem vykoupená možností rotovat uchycenou kamerou kolem své osy (banditka tak může být přichycená i na šikmé ploše, zatímco záznam bude vodorovný) a v neposlední řadě i velmi pohodlným zacházením.

Další výhodou použité konstrukce je i voděodolnost (IPX7, odolnost proti krátkodobému ponoření do hloubky je jeden metr po dobu pěti vteřin), kterou kamera disponuje už v základu, bez nutnosti dokupovat další pouzdra. Jestli vám to přece jen bude málo, stačí pořídit odolnější kryt objektivu, který rázem zvýší odolnost až na IPX8 (ponoření až do hloubky pěti metrů po dobu jedné hodiny). Tento odolnější kryt pouze utěsní otvor pro mikrofon, jinak vzhled a rozměry kamery žádným způsobem neovlivní.

Vysoká hmotnost je pravděpodobně největším hendikepem tohoto přístroje. Pocítíte ji však pouze v případě, že hledáte kameru vhodnou výhradně na běhání a jiné sportovní aktivity, při kterých není možné kameru přichytit na přilbu, řidítka, skateboard, lyže či například surf. Při turistice a dalších pomalejších disciplínách se dá nevýhoda odstranit pořízením klipu na ramenní popruh batohu, ale při běhu bych se bál přílišných otřesů, které znehodnotí výsledný obraz.

Základní balení obsahuje dva nalepovací držáky (jeden rovný a druhý na přilbu) a jeden adaptér na držáky od GoPro. Využít tak můžete teleskopické tyče a další vychytávky, kterých je kolem GoPro kamer obrovské množství.

Záznam obrazu

TomTom bandit Akční kamera hmotnost: 190 gramů

rozměry: 94x38x52 mm

voděodolnost:

IPX7 (základ)

IPX8 (volitelný kryt objektivu)

kvalita záznamu:

až 30sn./sec při 4K

až 60 sn./sec při 1080p

až 120 sn./sec při 720p

výdrž baterie: až 3 hod

funkce: video, časosběr, slow-motion, fotografie, burst fotografie

cena: 11 799 korun Klady: snadné ovládání

rychlá a snadná editace videa

možnost rotace těla kamery kolem své osy

ovládání přes chytrý telefon

v základu voděodolná konstrukce

bezkabelové nabíjení a propojení s počítačem Zápory: vyšší hmotnost

obtížné uchycení při běhu

celková konstrukce vhodná pro sportovní disciplíny, při kterých je možné kameru k něčemu „přilepit“

Kvalita zaznamenávaného obrazu je velmi slušná, maximální hodnoty, na které se dostanete, jsou 60 snímků za vteřinu při rozlišení 1080 p. Pokud slevíte z maximálhíno rozlišení, dostanete se dokonce na 120 snímků za vteřinu (720 p). Nejsou to závratné parametry vhodné pro profesionální využití, ale na “domácí” video určené pro Facebook nebo Youtube je to více než dostačující.

Kromě natáčení umí banditka také fotit (rozlišení 16 MP), pořizovat časosběr s nastavitelnou rychlostí záznamu (1 až 60 snímků za minutu) nebo zachycovat videa ve slow motion (zpomalení 2x při 1080p, 4x při 720p a až 6x při WVGA). Celkově je tak rozsah funkcí velmi pestrý a na rozdíl od konkurenčních akčních kamer se u banditky prakticky nemusíte starat o postprocessing. Všechno se totiž zpracovává automaticky a sdílení videa do telefonu nebo na Youtube je otázkou několika málo vteřin.

Spojení s chytrým telefonem

Samozřejmostí je přítomnost WiFi, skrze kterou je možné propojit kameru s chytrým telefonem (iOS nebo Android 4.4 a novější). Komunikace mezi zařízeními je obousměrná, kromě stažení dat z kamery do telefonu můžete kameru telefonem přímo ovládat. Zásadní je přítomnost živého náhledu, protože kamera jako taková postrádá displej a bez propojení s telefonem nemusíte mít přehled o tom, co přesně natáčíte.

V mobilní aplikaci je také možné pořízená videa rovnou upravovat (jednoduchý střih a přidávání hudby na pozadí) a sdílet. Ovládání je velmi intuitivní a dá se na něj zvyknout velice rychle bez větších obtíží. Příjemná je i rychlá odezva mezi telefonem a kamerou, která pozlobí snad jen ve velkém mrazu nebo pod vodou.

GPS, Bluetooth a gyroskop

Základní specifikaci máme za sebou a dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu, co TomTom Bandit nabízí. Tím je gyroskop, GPS a Bluetooth. Kamera tak kromě obrazu zaznamenává i rychlost, přetížení a v případě propojení s hrudním pásem také váš tep. Všechny tyto údaje je pak samozřejmě možné zobrazit přímo ve videu.

Při rychlém seběhu nebo sjezdu tak můžete do rohu přidat tachometr s dosaženou rychlostí, nadmořskou výškou nebo infarktovým tepem, čímž posunete výsledný snímek o úroveň výše.

Bezkabelové nabíjení

Osobně mě na banditce nejvíce nadchlo unikátní zpracování vnitřností kamery. Během vteřiny je totiž možné vyjmout blok, který zároveň slouží jako adaptér, paměť a slot pro micro SD kartu. Tento blok je vybaven USB 3.0 portem, takže k propojení s počítačem nebo dobití nepotřebujete žádné další kabely, redukce ani kolébky. Konstrukce je zároveň jednoduchá i efektivní, výrazným způsobem usnadňuje celkovou manipulaci.

Jedinou nevýhodou tohoto sjednocení baterie s výpočetním srdcem kamery je vyšší pořizovací cena náhradního akumulátoru, která se pohybuje okolo 1 500 korun.

Za zmínku stojí i ovládání kamery, sžil jsem se s ním během několika málo minut i přesto, že to byl první produkt od TomTomu, se kterým jsem měl tu čest. Ostatně, vzhledem k tomu, že svou přímočarostí a jednoduchostí jsou vyhlášené i sporttestery této značky, není s příliš čemu divit.



Ovládání kamery

Vše, co potřebujete k tomu, abyste uvedli banditku do provozu, je čtyřtlačítkový terč na horní straně a rozumně oddělená tlačítka start (na zadní straně) a stop (nad objektivem). Oddělení start/stop ovládání se může zdát jako zanedbatelná drobnost, ale v mnoha případech vám zabrání nahrávat temnotu uvnitř vaší kapsy nebo naopak nezapnout kameru před zajímavými okamžiky, které jste chtěli mít zaznamenané.

Celkový dojem

TomTom Bandit je ojedinělá akční kamera, která pravděpodobně GoPro z pomyslného trůnu nesesadí, ale kombinací svých vlastností si určitě najde širokou cílovou skupinu.

VIDEO: Rungo: Bandit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro běžce je bohužel tvar i vyšší hmotnost poměrně limitující, ale kombinujete-li běh s cyklistikou a dalšími sporty, při kterých není problém kamerku někam “přilepit”, budete nadšení.

Pro mě se banditka stala neodmyslitelným společníkem při většině outdoorových aktivit. Svými rozměry strčí do kapsy většinu ostatních záznamuschopných zařízení, vejde se i do malé kapsičky od kalhot a vyndat ji a pořídit krátký záznam běhu, časosběr na hřebenu hor nebo snímek okolí je otázka několika málo vteřin. V neposlední řadě se nemusím bát, že by se jí při hrubějším zacházení něco stalo, a jako návykovou musím ohodnotit možnost zpracovávat natočený materiál prakticky v reálném čase.