TEST: Inov-8 představil svou první objemovou silniční botu

Britská značka Inov-8 je na trhu unikátní svým přístupem k vývoji nových modelů. Na rozdíl od všech ostatních značek, na které můžeme na silnicích i v horách narazit, totiž u Inov-8 nenaleznete jedinou botu s pořadovým číslem 2 a více.

Inov-8 Road Claw 275 Silniční objemová bota Hmotnost: 275 g (UK8) Drop: 8 mm Výška tlumení: 24 mm Cena: 3590,- Klady: Vynikající přilnavost vzorku

Pohodlný a dobře padnoucí střih

Vhodné parametry tlumení pro zkušenější běžce Zápory: Na velmi širokém chodidle může lehce tlačit

Pro začínající běžce a pataře menší míra tlumení

V průběhu let se tak postupně mění barvy a drobné konstrukční detaily, ale ve své podstatě už se do vývoje jednou uvedeného modelu výrazněji nezasahuje. Krásným příkladem jsou legendy mezi trailovými botami X-talon 212 nebo u nás velmi oblíbené Trailroc 255. Ani jedna z těchto bot se za několik let své existence nedočkala výraznějšího faceliftu, natož nástupce s pořadovým číslem 2.

V letošním roce na tuto filozofii doplatila silniční, respektive triatlonová řada Tri-X-Treme, kterou už bychom v nabídce hledali marně. Tri-X-Treme ovšem nevymizel jen tak pro nic za nic. Svým odchodem uvolnil místo novince Road Claw 275, která si slibuje, že dokáže oslovit i takovou cílovou skupinu, pro kterou až doposud nebyl Inov-8 ničím zajímavý.

Zástupci této skupiny totiž běhají výhradně po silnici a tvrdém povrchu a preferují boty s maximálním důrazem na komfort a vysoké tlumení, které bude schopné absorbovat nárazy bez ohledu na techniku dopadu.

Tyto požadavky má splňovat bota Road Claw 275. O tlumení se stará na Inov-8 nezvyklá výška mezipodešve 24 milimetrů pod patou a komfort pro chodidlo dokresluje příjemně široký svršek s vysoce strečovou síťovinou. Drop zůstává tradičních 8 milimetrů a hmotnost je příjemných 275 gramů ve velikosti UK8.

Klíčovým aspektem pro úspěch této boty je především tlumicí vrstva, která bude rozhodovat, jestli má RC potenciál vyrovnat se největším konkurentům ve své třídě v podobě objemovek od Asicsu, Brooksu, Hoka One One nebo adidasu.

Už pohled na technickou specifikaci však naznačuje, že s tak malou výškou tlumení se s klasickými objemovkami bude moci Road Claw měřit jen stěží. Prvních několik desítek kilometrů testovacího běhu tento dojem bohužel potvrdilo, a i když bylo vidět, že se celkový přístup ke konstrukci za poslední léta výrazně změnil, „inovejt” stále zůstává „inovejtem”. I tato bota vyniká v perfektní přilnavosti, vysokém citu pro podklad a ve vynikající ovladatelnosti. Měkké a vysoce pohodlné tlumení se ovšem do výčtu největších předností nedostane.

Inov-8 tak stvořil botu, která bude maximálně vyhovovat běžcům, kteří dávali této značce přednost i při volbě obutí do terénu. Nejblíže by se Road Claw daly svými vlastnostmi přirovnat ke krosovce Race Ultra 290.

Nové Road Claw v žádném případě nejsou nízkoprofilová silniční bota ve stylu univerzálky F-lite, ale použitá tlumicí směs je přece jen odladěná především pro vysokou propriocepci a dopad spíše na střed chodidla. Pro zkušenější běžce s dobrou technikou dopadu se jedná o perfektní nástroj na polykání silničních kilometrů, ale začínající běžci, pataři a milovníci mechově měkkých bot se budou muset poohlédnout někde jinde.

Kromě tlumení však nesmíme zapomínat ani na další dvě důležité oblasti, které utváří dobrou běžeckou botu. První z nich je podešev, druhou použitý svršek.

U podešve není potřeba se příliš pozastavovat. Už když zazní jméno Inov-8, je jasno, že bude tato bota disponovat vynikající přilnavostí na suchém i mokrém podkladu. O kontakt s povrchem se v tomto případě stará obvyklá kombinace tří různých materiálů, které zajišťují v různých zónách podešve různé vlastnosti. Na patě nalezneme nejtvrdší možnou směs s vysokou odolností proti oděru, zatímco na špičce je použita měkká směs s výborným záběrem. Střed chodidla pak kryje směs balancující mezi těmito dvěma vlastnostmi.

Mnohem zajímavější než podešev je však u Road Claw svršek. Ten bych označil mezi všemi botami této značky jako úplně nejlepší. Na pomyslném druhém místě by se umístila lehká krosovka Race Ultra 270.

Road Claw už po prvním obutí perfektně sedne, což u „inovejtu“ nebylo vždy samozřejmé. Patní část zůstává i tentokrát bez jakýchkoliv pevných a stabilizačních prvků, i přesto však drží bota na noze jako přibitá. Kromě pevnější a příjemně střižené paty disponuje Road Claw oproti svým předchůdcům ještě vícevrstvou strečovou síťovinou, která v přední části poskytuje dostatek prostoru pro příčnou klenbu. Celkový tvar svršku je však spíše užší, proto si běžci s velmi širokým chodidlem musejí dávat na tuto botu pozor. Při intenzivnější nebo delší zátěži by totiž mohlo docházet kvůli pevnější konstrukci k nepříjemným otlakům.

Celkově je Road Claw 275 velmi povedenou botou, která posouvá tuto ostrovní značku zase o kousek dál při jejím pokusu o dobytí silnic. Za ryze objemovou botu vhodnou pro začátečníky a běžce dopadající na patu se Road Claw 275 označit nedá, ale o to více tuto botu ocení zkušenější běžci, kteří dopadají na střed chodidla a hledají vhodnou variantu pro nabíhání kilometrů po tvrdém povrchu, která bude kombinovat potřebné tlumení s výborným citem pro terén a techniku došlapu.