TEST: Sen mnoha běžců se splnil. Vrací se legendární krosovka Trailroc

„Trailroc se vrací.“ Tahle věta zažehla jiskřičku v oku nejednoho milovníka trailu. Před pěti lety to totiž byla převratná novinka v oblasti krosových bot, která výrazně ovlivnila podobu všech svých nástupců. Nyní se Trailroc vrací v celé své kráse. Nečekejte ale žádné retro. S původním modelem má letošní verze společné pouze zaměření na běh v kamenitém trailu, zatímco podešev, tlumící vrstva i svršek jsou kompletně přepracované a nesou rukopis roku 2017.



Značka Inov-8 je známá systémem, ve kterém se jednotlivé boty sdružují do samostatných kategorií podle toho, na co se ten který model hodí nejvíce. Název boty pak naprosto přesně určí, o jakou botu jde, protože se skládá ze jména použité podešve a čísla, které označuje reálnou hmotnost modelu ve velikosti UK 8.

Trailroc dříve a dnes

Trailroc 270 hmotnost: 270 g (UK 8) drop: 4 mm cena: 3790,- Kč

V případě modelu Trailroc se dříve vyráběly varianty 150, 235, 245 a nejproslulejší 255. Zatímco stopadesátky byly extrémně minimalistické boty s nulovým dropem a maximálním citem pro terén, Trailroc 255 byla poměrně robustní krosovka s dropem šest milimetrů, která se hodila na dlouhé traily vedoucí po kamenitých cestách.

Právě podešev určená na „tvrdý“ trail u nás proslavila model Trailroc nejvíce, protože se svého času naprosto ideálně hodil pro běh v tradičních českých podmínkách.

A právě zde navazuje nový Trailroc na svého předchůdce. Krosovek, které zvládnou běh po kamenitém podkladu a zároveň se nezaleknou delšího asfaltového úseku, je sice dnes už celá řada, ale i přesto zůstává Trailroc novinkou, kterou je dobré brát vážně. V Inov-8 jsou totiž mistři ve vyvažování poměru tlumení a citu pro terén a Trailroc v tomto směru rozhodně není výjimkou.

Rozsah původních čtyř modelů se tentokrát bohužel nekoná. Místo toho se budete muset spokojit s pouhými dvěma variantami 270 a 285. Obě boty pokračují v dodržování aktuálního standardu, lehčí z obou bot má drop čtyři milimetry a těžší varianta je postavena na dvojnásobném sklonu.

Podrážka na kamenitý trail

Trailroc 285 hmotnost: 285 g (UK 8) drop: 8 mm cena: 3990,- Kč

Totožná je u obou bot podešev z materiálu Tri-C sticky, který můžete znát z ostatních modelů stejné značky. Pro konstrukci vzorku jsou použity tři různě tvrdé směsi, které jsou rozmístěny tak, aby zajišťovaly co nejspolehlivější záběr, odolnost a ochranu chodidla proti proražení. Samotný vzorek by se dal díky své agresivitě zařadit někam mezi univerzálku Trail Talon a do měkkého trailu určený Roclite.

V praxi vše funguje tak, jak už můžeme být u Inov-8 zvyklí. Boty poskytují velmi slušný záběr na suchém i mokrém podloží a výrazný problém nemají ani s během po asfaltu. Jediné prostředí, ve kterém si Trailroc nebude příliš jistý, je hluboké bahno, ale do těchto podmínek byste museli zvolit opravdu zcela jiný model v každém případě. Podobně jako v roce 2012 je i dnes Trailroc ideálním společníkem na typické české traily, kde převládá tvrdší povrch, ale kde se nevyhnete ani podmáčeným pasážím nebo přeběhům po zpevněných cestách.

Lehčí a měkčí tlumení

O tlumení se stará EVA pěna Power Flow, která dnes tvoří základ prakticky všech modelů této značky. Ve srovnání s dříve používanými materiály je tato pěna výrazně lehčí a také měkčí. Nečekejte tedy žádný minimalismus. I v lehčí verzi se dá pohodlně odběhnout dlouhý trénink v terénu, ale pokud hledáte opravdové pohodlí, pak raději sáhněte po těžším Trailrocu 285.

Obě boty by se daly rozdělit na závodní a tréninkovou variantu. V obou případech je sice svršek napnut na velmi širokém kopytě Standard Fit, ale na noze působí 270 výrazně rychlejším a dynamičtějším dojmem. Verze 285 je naopak o poznání línější a spíše než rychlost si v ní užijete volný běh krajinou. Rozdíl je i v citu pro terén, který je logicky intenzivnější u lehčí varianty. Ale ani těžší Trailroc na tom není úplně zle. Obzvlášť při porovnání s krosovkami od Hoky, Brooksu nebo Asicsu je robustnější z obou trailroců stále vysoce kontaktní botou.

Trailroc 270 bych proto doporučil spíše zkušenějším běžcům a všem těm, kteří dávají přednost méně tlumeným botám. Trailroc 285 je oproti tomu bota, která svým pohodlím a jistotou nadchne začínající běžce a vyznavače terénního běhu na velmi dlouhou vzdálenost.

Dva různé svršky

Posledním prvkem je svršek, který výrazně přispívá k rozdílu mezi oběma modely. V obou případech je identicky široký, ale to je jediný společný prvek. Konstrukce svršku u Trailrocu 270 je pojata v minimalistickém duchu a lehká síťovina je pouze sporadicky vyztužena nalaminovanými výztuhami. Jakékoliv zpevňující prvky v oblasti paty i nártu zde budete hledat marně. Tento typ svršku představuje výraznou úsporu hmotnosti a zajišťuje přirozenou práci chodidla, ale počítejte s tím, že v techničtějším terénu budete potřebovat pevnější kotníky.

Trailroc 285 je oproti svému lehčímu bratříčkovy výrazně robustnější a na své si přijdou příznivci pevnějších bot s větší oporou. Ta je zajištěna vícevrstvým zpevněním kolem nártu a nechybí ani plastová výztuha okolo paty. Drobný rozdíl je i v provedení chrániče prstů, který je u varianty 285 z odolnějšího materiálu.

Celkové shrnutí

Ve výsledku jsou oba nové trailrocy novinkou, která sice novou revoluci v krosových botách nepřinese, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Obě boty se výborně hodí pro běh nejen po střídajícím se podloží, kde převažují kamenité pasáže, ale kde se čas od času se objeví i měkká hlína nebo asfalt.

Lehčí z obou bot nadchne příznivce minimalističtějšího pojetí běžeckých bot a výborně se bude hodit i pro závodní a tempové využití. Těžší 285 jsou oproti tomu jako stvořené pro dlouhé výběhy přírodou ve volném tempu. Nadšení budou tentokrát především začátečníci, ale zapomínat nesmíme ani na pokročilejší běžce, kteří dávají přednost pevnějším, stabilnějším a pohodlnějším botám