TEST: Cyrus přežije devět dní bez nabití i pětimetrový pád na beton

Hyundai Cyrus HP403Q rozhodně není mobil pro slečinky do kabelky. Respektive klidně může být, ale než ho z kabelky například v tramvaji vyndáte, připravte se na hodně zvědavé až vyděšené pohledy, protože si cestující budou myslet, že tím podivným pogumovaným zařízením právě odpalujete bombu. Především pokud k mobilu nasadíte anténku, jakou pamatují snad jedině pamětníci raných devadesátých let.

Robustní parťák, který vás nezradí

Co do velikosti je „zálesácký“ Cyrus relativně normální – na rozdíl od nových iPhonů akorát padne do ruky (i hodně malé) a díky protiskluzovému povrchu vám z ní nevypadne. (Otestováno silně podchlazenou rukou na horském výletě i v pořádných rukavicích.) V rukavici lze navíc obstojně ovládat i displej, což já oceňuji jakožto nenapravitelná „zmrzlina“, ale určitě to přijde vhod i polárníkovi, horolezci nebo třeba motorkáři.

Na první pohled robustní tělo mobilu z černé gumy s barevnými detaily dává znát, že telefonem můžete pořádně prásknout o zem. Například když vám po dobrém rande muž napíše, že si někdy zavoláte. Nebo když vám mobil vypadne z kapsy při lezení po skále (nebo při focení selfíčka na ní, to je ostatně jedno). Přežije opravdu skoro všechno.

Pyšní se totiž stupněm krytí IP-68, což je druhý nejvyšší možný. Mobil je tak chráněn proti vniknutí cizího tělesa a prachu a je vodotěsný při delším potopení do vody. Nemusí být odolný jedině vůči vodě pod tlakem.

I proto se „pod kapotu“ telefonu dostanete pouze po odmontování dvanácti šroubků s hvězdicovitou hlavicí speciálním klíčem typu torx, k baterii pak hlídají cestu normální šrouby. V balení najdeme malý šroubovák, vhodný i na otevírání masivního krytu pro USB port a audio jack a také pro vstup antény. Na výšlapy si ho nezapomeňte brát s sebou, protože nehtem to neotevřete.

Design pro superhrdinu

Výhody a nevýhody výhody neskutečná odolnost vůči vodě, prachu a úderům



možnost ovládat v rukavicích (citlivý displej, velká klávesnice)

výdrž baterie (provoz s internetem 4 až 5 dní, provoz „jen to nejnutnější“ až 9 dní)

integrovaná plnohodnotná vysílačka

na mobil velmi výkonná svítilna nevýhody specifický USB port (lze používat pouze kabel dodaný v balení)

specifický audio jack (nemožnost napojení běžných sluchátek)

poměrně silná tloušťka přístroje (v kapse může trochu překážet)

Ač krabička s telefonem vypadá velmi elegantně, uvnitř se skrývá designové překvapení, ladící tak leda k outfitu Darth Vadera nebo alespoň Batmana. Z objektivního pohledu je ale třeba podotknout, že design je vzhledem k účelu telefonu hodně stylový.

Mnohem překvapivější je ale (alespoň pro mě) software. Mobil disponuje klasickým Androidem 4.4.2, na který je většina z nás zvyklá, ale v „čisté“ verzi: neobsahuje žádný bloatware, tedy předinstalované aplikace, které nepotřebuje každý a které mnohdy jen zabírají místo na kartě a vysávají baterii. Stáhnout si ale můžete jakoukoli aplikaci z obchodu Google Play – od sociálních sítí až po navigaci nebo turistické mapy.

Funguje prostě jako jakýkoli jiný chytrý telefon, jen je o moc odolnější.

Ostrý test: bojové nasazení vysílačky

Jelikož testovat Android nemá zvláštní smysl, vzali jsme si mobil do parády „pouze“ z hlediska odolnosti, výdrže baterie a funkcí vysílačky.

Právě přítomnost vysílačky je hlavním odlišením tohoto outdoorového telefonu od konkurence. Příjemným zjištěním je fakt, že v přístroji nenajdete jen „klasickou“ PMR vysílačku, ale k dispozici je širší nastavení frekvencí: telefon podporuje UHF frekvence v rozsahu 400-470 MHz. Tato výhoda může být ale pro neznalé uživatele spíše past: jde totiž o pásma vyhrazená například pro hasiče a záchranáře a za vysílání na nich si koledujeme o tučnou pokutu.

Není ale problém nastavit vysílačku pouze na povolené PMR kanály. Vše se ovládá aplikací, která je sice velmi jednoduchá, ale na standardní využití bohatě postačí. Umožňuje uložit si žádané frekvence pro budoucí použití, nastavit výkon vysílačky nebo rozestup kanálu, případně i CTCSS podkanály, přičemž lze nastavit odlišnou hlavní frekvenci i jednotlivé podkanály pro vysílání a přijímání signálu. Kromě zmíněných funkcí ale od vysílačky nečekejte žádné další zázraky, není tu například možnost vyhledávání kanálů.

Vysílání ulehčuje velké tlačítko na levé straně telefonu, které jde snadno nahmatat třeba i přes kapsu, aniž byste museli mobil vyndat. Vysílačka je stále v pohotovosti a po stisknutí PTT tlačítka se aplikace opět otevře a můžete vysílat.

Problémy s příslušenstvím

Dalším problémem je nemožnost připojení standardního příslušenství k vysílačkám, a to z důvodu odlišné délky jacku (3,5 mm), což je častý nešvar outdoorových a jiných specifických telefonů. Musíte tedy použít kompatibilní příslušenství nebo adaptér, případně headset (klasická sluchátka) dodaný k telefonu. Ten funguje, ale stejně musíte napřed stisknout odesílací tlačítko na telefonu.

Vysílačka je ideální pro outdoorové účely, kdy potřebujete nezávisle na mobilní síti komunikovat s ostatními. Umožňuje i skupinový hovor a na rozdíl od klasické PMR vysílačky má velké možnosti nastavení i vyšší výkon a díky kvalitnímu reproduktoru je volajícího skvěle slyšet. Velkou výhodou vysílačky je ale energetická úspornost. Zkoušeli jsme ji v půldenním zátěžovém testu při airsoftové bitvě, kde musí být neustále v pohotovosti, a i tak mobil vydržel bez dobití dalších pět dní.

Přežije devět dní bez nabití i pětimetrový pád na beton

Výdrž baterie je na dnešní dobu smartphonů převratná: Při běžném používání včetně datového a wi-fi připojení vydrží bez nabití čtyři až pět dní. Maximum bylo devět dní, ale v klidovém stadiu, s používáním pouze v nezbytných situacích. V obou případech ale baterie odešla mnohem dříve, než bych se nadála – i v případě, že podle ukazatele bylo k dispozici ještě 40 procent.

Překvapil mě výkon telefonu. Všechny běžné úkony zvládá na jedničku, nedostavilo se žádné sekání ani mrznutí. Není divu, je v něm ukryt čtyřjádrový procesor a celkem slušná RAMka. I proto je překvapivý nízký odběr a dlouhá výdrž. Tu má nejen baterie, ale i celý telefon.

Robustní kryt ho chrání před silnými nárazy na tvrdé plochy (testování prudkým mrštěním na beton) i o dost tvrdším zacházením (test pádem z druhého patra na zámkovou dlažbu). Po testech se neobjevily žádné škrábance ani uštípnuté části krytu. Otázkou je, nakolik měl mobil štěstí a kolik takových testů by přežil, dvakrát jsem to radši nezkoušela. Voděodolnost je bez diskuze: 24 hodin ve vaně nepřežije ani některý z vánočních kaprů... tento mobil ano.



Až na malé nedostatky (nepříjemný byl třeba nepřesný ukazatel stavu baterie) byl telefon milým překvapením. Na několikadenních výletech potěší dlouhá výdrž, a to i v případě, že hodně fotíte. Fotky dělá mobil celkem obstojné. Příjemnou vychytávkou je focení sekvence snímků pouhým dlouhým držením tlačítka fotoaparátu - ideální pro focení vašich parťáků při sportu.