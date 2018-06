TEST: Hupana od Hoky je víceúčelový chameleon mezi běžeckými teniskami

Běžecké boty jsou díky svému pohodlí oblíbené a běžecké značky na to reagují celočernými variantami nejprodávanějších modelů, které se dají bez výčitek svědomí nosit i tam, kde byste si barevnou tenisku nikdy nevzali.

Nezáleží však jen na barvě. Poslední dobou se začínají objevovat modely, které jsou od základu postavené tak, aby maximálně vyhovovaly běžcům nejen při běhání, ale i při dalších volnočasových aktivitách.

Hoka One One Hupana

Hoka One One Hupana Víceúčelová běžecká bota hmotnost: 232 gr (UK8,5) drop: 5 milimetrů cena: 3 390 korun klady: střízlivý design, který umožňuje použití při sportu i v civilu

víceúčelové využití pro běh i do tělocvičny

tlumení z materiálu R-mat s vysokou energetickou návratností zápory: úzký svršek nemusí vyhovovat běžcům s širšími chodidly

Hupana nemá tradiční gumovou podešev a špatně zvládá běh po měkkém povrchu, jako je například mokrá hlína nebo bláto

Jednou z takových bot je i novinka Hupana od značky Hoka One One. Hupana je poměrně unikátní bota, která zaujme už na první pohled. Barevně je k dispozici v celobílém, celočerném a tradičním černobílém provedení a svým vzhledem evokuje „sneakersky“ do města ve stylu adidas originals nebo Nike. Nenechte se ale oklamat civilním vzhledem. Hupana v sobě skrývá výrazný sportovní potenciál a tomu odpovídá i celková konstrukce a použité materiály.

Boty bez podrážek

Nejprve si všimnete absence tradiční gumové podrážky. Místo toho je kontaktní plocha ze stejného materiálu jako celá tlumicí vrstva. Hoka vsadila na osvědčený materiál R-Mat, který vznikl spojením pěny a gumy a který se svými vlastnostmi blíží TPU pěnám typu Boost nebo Everun. Jednou ze zásadních výhod R-matu je i velmi solidní odolnost proti oděru a až nečekaně dobrá přilnavost na suchém i mokrém tvrdém podkladu. Díky tomu jsou jakékoliv obavy ohledně nedostatečné trakce na silnicích a zpevněných cestách naprosto zbytečné. Jediný povrch, na kterém bude tato bota jistojistě klouzat, je bláto nebo mokrá hlína. Tvar podrážky je totiž absolutně hladký a tím pádem se bota nemá na měkkém povrchu jak zachytit.

Důvody, proč nebyla použita obvyklá gumová podrážka, jsou dva. Tím prvním je tradiční úspora hmotnosti. Hupana díky tomu váží velmi solidních 232 gramů ve velikosti UK 8, což je vynikající základ pro její dynamické a pocitově velmi rychlé chování. O tom ale až později. Než se budeme věnovat ryze běžeckému využití, je nutné zmínit i druhou tvář, kterou Hupana skrývá.

Na nošení, na běhání i do tělocvičny

Řeč je o využití při indoorových aktivitách, kde se Hupana chová na běžeckou botu až překvapivě dobře. R-matová podrážka nabízí optimální přilnavost i stabilitu a nehrozí, že by za sebou zanechávala šmouhy.



K halovému užití vybízí i svršek. Je poměrně úzký a utkaný z netypicky tvrdého vlákna. Zapomeňte na měkkou a pružnou tkaninu, s jakou se můžete setkat u většiny současných běžeckých bot. Hupana to s halovými sporty myslí vážně, takže svršek je jak se patří pevný a odolný a bez potíží si poradí i s prudkými změnami směru. Nečekejte takové sevření chodidla jako u čistokrevné sálovky určené na squash, volejbal nebo florbal. Na univerzální botu je ale pocitová pevnost a stabilita více než dobrá.

Pevnost a tvrdost materiálu má kromě výše zmíněných kladů i jeden drobný zápor. Tím je pocitově nižší pohodlí, než na jaké můžete být zvyklí ze silničních objemovek. Vzhledem k propracovanému tvaru svršku to ale není nic fatálního a lehký svršek i přes absenci měkkosti sedí na noze jako ulitý. Jediným předpokladem je úzký tvar nártu a přední části chodidla. Hupana pravděpodobně nebude vyhovovat nikomu s širším chodidlem, ale jako vždy je nutné botu pro jistotu pořádně vyzkoušet.

Jak se v Hupaně běhá?

Nyní konečně přichází na řadu běžecké vlastnosti této nejen běžecké boty. Hupana je lehký neutrální silniční model s dropem pět milimetrů a svým charakterem bude nejvíce vyhovovat zkušenějším běžcům dopadajícím na střed chodidla. Bez ohledu na techniku běhu si Hupanu užijete při svižnějším tréninku nebo při závodě. R-mat je totiž velmi energický materiál a společně s agresivní geometrií tlumící vrstvy zajišťuje pocitově velmi rychlý přechod do odrazu. Je to tedy dynamická bota se střední úrovní tlumení, která by se dala zařadit mezi tempové nebo odlehčené tréninkové boty.

Za zmínku stojí i použití při běhu na pásu, který obvykle bývá odtlumený, tím pádem nebudete potřebovat tak mohutnou tlumicí vrstvu jako při běhu na silnici. Vzhledem k indoorovým vlastnostem je tak Hupana ideální botou do fitka, kde si v ní spokojeně odcvičíte jakoukoliv lekci, nebo crossfitový trénink a pak se bez nutnosti přezutí můžete jít proběhnout na pás.

Celkové shrnutí

Na závěr je třeba vyzdvihnout trojitou možnost využití, které Hoka One One Hupana nabízí. Černá a bílá barva a střízlivý design předurčují k volnočasovému nošení, kamkoliv vás napadne, pevný svršek společně s R-matovou podrážkou zajistí potřebnou spolehlivost a stabilitu při halových aktivitách a na své si přijdou i běžci hledající lehkou a dynamickou botu vhodnou pro delší závody nebo tempové běhy po tvrdém povrchu.

Příjemné překvapení představuje cena 3 390 korun. R-mat se v takovém rozsahu používá výhradně u bot z výrazně vyšší cenové hladiny a ani pletený svršek není v této kategorii standard. Sečteno podtrženo se v Hupaně skrývá za rozumnou cenu multisportovní potenciál okořeněný o možnost využití v civilu.