Walkman Sony WS625 je neuvěřitelně pohodlný a hraje i pod vodou

Nový walkman od Sony mě svými parametry zaujal ještě před tím, než jsem si ho poprvé nasadil na hlavu. Tahle sluchátka s integrovaným přehrávačem vás totiž zbaví nutnosti běhat s telefonem (který pro přehrávání hudby jinak takřka výhradně používám) a díky tomu vám při sportu zase trochu odlehčí. Navíc jsem byl zvědavý, jak se poslouchá hudba pod vodou, můžete se s nimi totiž potopit až do dvou metrů.

Testovaný model obsahoval 16 GB velkou paměť, do které jsem si přes počítač rovnou nahrál svá oblíbená alba, převážně s tvrdší rockovou a metalovou muzikou, která mě při sportování dokáže nakopnout.Když jsem si sluchátka poprvé nasadil, ještě než jsem pustil hudbu, užíval jsem si pocitu neuvěřitelného pohodlí. Díky silikonovým nástavcům různé velikosti sluchátka perfektně zapadla do sluchovodu, uchycení kolem ucha obě sluchátka ukotví na hlavě a pružný hlavový most je k ní ještě lehce přitiskne. Je to neuvěřitelně pohodlné a především: ať dovádíte sebevíc, drží na hlavě jako přibitá. Jsou to rozhodně nejpohodlnější sluchátka či přehrávač, co jsem kdy měl možnost vyzkoušet.

Na každém sluchátku se nacházejí čtyři tlačítka, abych se naučil ovládání, musel jsem se po chvíli namátkového zkoušení obrátit na manuál. Každá důležitá funkce má své tlačítko, a to zkrátka příliš intuitivní není. Jakmile si ale zvyknete na to, co které tlačítko znamená, stane se ovládání hračkou.

Sluchátka mi seděla v uchu opravdu dokonale a in-ear konstrukce utěsnila uši tak, že bych usnul i uprostřed spící armády chrápajících Vikingů. Právě zvuková izolace od okolního dění bývá ale u sportu problém a při běhání znamená obrovské riziko nehody.

Z toho důvodu obsahuje tento walkman speciální „Ambient sound mode“, který díky mikrofonům na obou sluchátkách přehrává zvuk z okolí v reálném čase bez znatelného zpoždění přímo do sluchátek. Když jsem o této funkci četl ve specifikacích, byl jsem k ní skeptický, jenže... ono to opravdu funguje! Okolní zvuky jsou nejen velmi zřetelné, ale především jsou slyšet naprosto přirozeně a směr, odkud zvuk přichází, zůstává rozpoznatelný. Tento režim má tři úrovně a i první úroveň hlasitosti mi přišla naprosto dostatečná.

I když jsem měl hudbu při běhu puštěnou poměrně nahlas, nebyl problém slyšet kolem projíždějící auta nebo zvonek cyklisty, díky tomu jsem se cítil mnohem bezpečněji. Stále jsem se ale těšil na to, až s nimi konečně skočím do vody.

Součástí balení walkmanu WS625 jsou dvě různé sady silikonových nástavců do ucha (každá sada obsahuje čtyři velikosti). Kromě běžné sady tu je ještě druhá, speciálně určená do vody. Tyto nástavce obsahují navíc membránu, aby se dovnitř sluchátek nemohla dostat voda. Má to určitý negativní vliv na kvalitu zvuku. Kromě drobného zkreslení klesá také hlasitost, stále je to ale docela dobré. Dokážu si představit, že pokud někdo pravidelně trénuje plavání v bazénu, může být hudba, při stále stejném plavání z jednoho konce bazénu na druhý, velmi vítaným společníkem.

Kvalita zvuku s běžnými nástavci je velmi dobrá a musím říct, že jsem si jí docela užíval. Když jsem navíc walkman přepnul do režimu Bluetooth sluchátek, kdy jsem přehrával hudbu přímo z mobilního telefonu, měl jsem pocit, že se kvalita zvuku ještě o fous zlepšila (pravděpodobně díky nastavení na straně přehrávače). Subjektivně jsem vnímal zvukovou kvalitu jako poměrně vyváženou, bez zvýrazňovaných basů.

Sony NW-WS625 Sportovní hudební přehrávač konektivita: Bluetooth, NFC, USB

Bluetooth, NFC, USB stupěň krytí: IPX5/8

IPX5/8 vodotěsnost: 2 m

2 m výdrž: až 12 hodin

až 12 hodin paměť: 16 GB

(4 GB u modelu WS623)

16 GB (4 GB u modelu WS623) podporované formáty: MP3, AAC, FLAC, LPCM

MP3, AAC, FLAC, LPCM další funkce: ambient mode, handsfree, headset mode, quickcharge

ambient mode, handsfree, headset mode, quickcharge cena:

NW-WS625: 5 590 Kč

NW-WS623: 4 000 Kč klady:

- s ambient mode dobře slyšíte své okolí

- rychlé nabíjení

- velmi pohodlné

zápory:

- horší zvuk s plaveckými nástavci

- výdrž v režimu Bluetooth sluchátek



Pokud Walkman funguje jako Bluetooth sluchátka, můžete pomocí něho samozřejmě i telefonovat, pouze mějte na paměti, že v tomto režimu dokáže pracovat jen něco kolem čtyřech a půl hodin. Pokud využíváte integrovaný přehrávač, můžete si hudbu dopřávat až 12 hodin. Na výdrž má dále vliv také Ambient sound mode, se kterým o něco klesne.

Pokud jde o výdrž, má nový walkman v rukávu ještě jeden trumf. Tím je rychlé nabíjení, které dokáže během tří minut zajistit výdrž na 60 minut hraní z interního přehrávače. Než se tedy obléknete do běžeckého a zavážete si tkaničky, máte na průměrný výběh vystaráno, i kdyby byl předtím walkman úplně vybitý. Jelikož na nabíjení neustále zapomínám, tahle funkce mě několikrát zachránila.

Walkman se prodává ve dvou variantách, kromě té, kterou jsem měl možnost otestovat, je k dispozici ještě levnější model WS623, který má menší interní paměť o velikosti pouhých 4 GB a jehož balení je chudší o speciální plastový „prsten“, který můžete používat jako dálkové ovládání. Výměnou za chudší výbavu je však zhruba o 1 500 korun levnější.

Pokud tedy žijete hudbou a rádi byste si ji dopřávali kdykoliv a kdekoliv, včetně náročných sportovních aktivit, nový walkman od Sony by pro vás mohl být vhodný parťák.