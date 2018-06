TEST: Nová závodka Tracer ukazuje, že i rychlé boty mohou být pohodlné

Tlumené závodky

Až donedávna sice byla tlumená závodní bota nereálným požadavkem, ale možnosti dnešních materiálů, které se k výrobě bot používají, otevírají zcela nové obzory. Existují dva zásadní problémy, které je potřeba vyřešit, než můžete přijít na trh s tlumenou silniční závodkou. Problém číslo jedna představuje vysoká hmotnost, která je neodmyslitelně spjatá s mohutnější tlumicí vrstvou. Druhý zádrhel pak představuje nežádoucí ztráta energie, která je způsobená zabořením chodidla do měkké pěny.



Oba tyto problémy se naštěstí dají u současných bot vyřešit a nikoho nepřekvapí, že hlavní hybnou silou ve vývoji tlumených závodek je maximalistická značka Hoka One One. Dnes se bude věnovat nejlehčí a nejrychlejší botě ze stáje tohoto francouzského výrobce, modelu Tracer 2.

Hoka One One Tracer 2

Hoka One One Tracer 2 Silniční závodní bota hmotnost: 215 g (UK 8) drop: 4 mm výška tlumení: 24 mm cena: 3590,- Kč klady: vysoká dynamika při nadstandardní úrovni tlumení

výborně se hodí pro dlouhé silniční závody, nebo pro běžce s vyšší hmotností, kteří si na klasické závodky nevěří

pohodlný elastický svršek

množství reflexních prvků zápory: střih svršku je vhodný spíše pro užší tvar chodidla

nižší životnost tlumicí pěny

Začněme pohledem do technické specifikace, při kterém bije do očí údaj o hmotnosti. Hodnota 215 gramů totiž není něco, co byste očekávali při pohledu na botu s takto vysokou tlumicí vrstvou. Vzhled boty nicméně lehce klame, když Tracer sice na první pohled působí značně vysokým dojmem, ale reálná výška tlumení je pouze 24 milimetrů v oblasti paty. Při srovnání s oblíbenými závodkami Adidas Adizero Adios (23 mm), Nike Streak (26 mm), nebo Mizuno Wave Hitogami (21 mm) zjistíte, že Tracer nijak zásadně nevyčnívá z řady.

Tracer je však přece jenom odlišný výškou tlumení v přední části chodidla. Díky čtyř milimetrovému dropu totiž máte pod špičkou rovné dva centimetry pohodlné pěny, která se postará o to, že plosky chodidel nebudou trpět ani při velmi dlouhém silničním závodě.

Unikátní závodka

Samotná výška ale není to nejdůležitější. Naprosto unikátní závodku činí z Traceru pocitová úroveň tlumení, která většinu konkurence převyšuje dvakrát až třikrát. To je způsobeno vhodně zvolenou pěnou, která je velmi měkká v oblasti paty a směrem ke špičce se stává postupně tužší, aby vás při odrazu neokrádala o cennou energii. Pokud k tomu připočteme vysokou torzní tuhost, pak dostaneme nezvyklou kombinaci měkkosti a dynamiky. Právě tahle kombinace je naprosto zásadní, aby mohla být výrazněji tlumená bota považována za závodku a Tracer je v tomto ohledu velmi dobře vyvážený.

Shrneme-li předchozí řádky do stručného závěru, pak je Tracer sice měkce tlumená bota na vyšší vrstvě tlumení, ale díky vhodně zvolené pěně není těžká a vysoká tuhost spojená s výraznějším zakřivením tlumicí vrstvy vás doslova žene do dalšího kroku. Bát se tedy nemusíte těžkopádnosti, ani přílišné mohutnosti, která by vás mohla brzdit při snaze o dosažení osobního rekordu.

Úzký střih a dobrý záběr

Pozornost si kromě tlumení zaslouží i svršek. Ten je, jak je u závodek zvykem, poměrně úzký a sedět bude spíše na užší tvar chodidel. Díky relativně vysoké pružnosti použité síťoviny se sice Tracer napne i kolem širšího chodidla, ale při delším běhu už to nemusí být úplně příjemné. Celková konstrukce svršku je kompletně bezešvá a jediným pevnějším prvkem je 3D potisk v oblasti nártu, který zajišťuje vyšší stabilitu chodidla v zatáčkách. Tato technologie se dnes běžně používá u většiny silničních bot a i v případě Traceru funguje na jedničku.

Gumová podešev je kvůli úspoře hmotnosti značně minimalistická, ale svůj účel splní. Boty nekloužou na mokrém asfaltu, nebo dlažbě a větší problém nepředstavují ani lesní a polní cesty se štěrkovým, nebo hliněným podkladem.

Celkové shrnutí

Hoka One One Tracer 2 je ve výsledku velmi povedeným modelem, který ukazuje, že závodní boty nutně nemusí být tvrdé a nepohodlné. Osobně jsem vždy dával při závodech přednost tomu nejtenčímu a nejtvrdšímu, co se mezi závodkami dalo vybrat, ale Tracer je díky své tuhosti a zakřivení tak dynamický, že vyšší míru tlumení nevnímám jako překážku, ale spíše jako pozitivní vlastnost, kterou chodidla ocení v okamžiku únavy.

Vynikající uplatnění najde Tracer nejen u výkonnostních závoďáků, kteří běhají v tempu pod čtyři minuty na kilometr. Na své si přijdou i těžší běžci, kteří sice nevyvinou tak vysokou rychlost, ale to jim nebrání ve snaze překonávat své vlastní limity. Právě tato cílová skupina musela často kvůli pohodlí volit na závody těžší tréninkové boty. S příchodem Traceru už ale tento ústupek nebude nutný.