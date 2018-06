TEST: Garmin Vivosmart Optic, náramek pro závisláky na sportu i telefonu

V dnešním světě chytrých hodinek, doplňků k telefonům, sporttesterů, aplikací a dalších vymožeností, jimž dobrovolně svěřujeme svá data, se už člověk poněkud ztrácí. Všechno je chytré a „smart“, jenom my z toho leckdy moc moudří nejsme: Budou mi stačit chytré hodinky, zobrazující data z mobilní sportovní aplikace? Budu je nosit jen občas, nebo s nimi budu i spát? Nebude v tom případě lepší chytrý náramek? S displejem, nebo bez? Pořídím si ho především kvůli zaznamenávání své aktivity, nebo od něj chci něco víc? To jsou otázky, které bychom si měli položit předtím, než si další technickou vychytávku do své sbírky pořídíme.



Najdeme ale i zařízení, která vyhovují všem příležitostem. Jedním z nich je chytrý náramek s displejem a optickým snímačem tepu Garmin Vivosmart Optic. V zahraničních obchodech ho seženeme pod názvem Vivosmart HR. Pokud bychom ho měli charakterizovat jednou větou, je to nenápadný náramek pro sportovce všech výkonností, kteří chtějí mít povědomí o svém tréninku i denním režimu a dávají přednost praktičnosti před množstvím naprosto přesných, leč často zbytečných dat. Náramek jsem testovala při běhu, chůzi i při běžném denním počínání a musím uznat, že jak mě zpočátku nenadchl, nakonec mile překvapil.

Design: nudný, leč vysoce funkční

Garmin Vivosmart Optic konektivita: Bluetooth (propojení s mobilem), ANT+

výdrž: 5 dní

vodotěsnost: 5 ATM

senzory: krokoměr, barometr, snímač tepu

cena: 3 990 Kč Výhody: vestavěný barometr na počítání vystoupaných pater



nepřetržité měření tepu přímo ze zápěstí pomocí senzoru

možnost propojení náramku přes ANT+ protokol s jiným zařízením



snadné ovládání displeje i v rukavicích

notifikace z mobilního telefonu Nevýhody: nepříliš atraktivní design

zpožděné reakce na změny tepové frekvence (oproti hrudnímu monitoru)

absence GPS



Musím přiznat, že po otevření krabičky s náramkem za necelé čtyři tisíce korun jsem byla trošku zklamaná. Technické vychytávky miluju, stejně jako pěkný design. To druhé jsem ale už na první pohled postrádala. Vedle náramků se srovnatelnými funkcemi, jako jsou Fitbit Charge HR nebo Sony SmartBand 2, vypadá jako chudý příbuzný: zapínání jako u digitálek z devadesátých let, příliš bachratá část kolem displeje. Barevné provedení pouze v černé nebo v barvách tak tmavých, že je od černé rozeznáte ze vzdálenosti jednoho metru a blíže. Nuda.

Nedůvěřivě si náramek zapínám na zápěstí a začínám být mile překvapena. Díky klasickému zapínání na dírky lze perfektně nastavit velikost i na malou ruku, na které navíc nepůsobí nijak humpolácky, i když se stylově možná hodí spíše pro muže. Večer si k náramku oblékám sako a dokonce dostávám pochvalu za „super bondovské hodinky“. A to můj doprovod ještě neví, že umějí i ohňostroj! Ale nepředbíhejme.

V návodu se píše, že má být zapnutý pevně, ale ne škrtit, což se daří díky protiskluzové gumě, ze které je řemínek vyroben. Netlačí, není nepříjemný ani v noci během spánku, neprotáčí se. Část kolem displeje je sice větší, ale hladká a zakulacená, takže není problém přes ni přetáhnout třeba rukáv bundy.

Na internetu se přihlašuji do aplikace Garmin Connect, která umožňuje spravovat data ze všech vašich zařízení Garmin, a zároveň si ji stahuji do mobilu. Tady přichází první zádrhel: čtyři roky starý chytrý telefon se s náramkem odmítá spárovat kvůli starší verzi Bluetooth v telefonu. Pro měření aktivity ale telefon vůbec není potřeba, protože všechna data lze nahrát dodatečně přes kabel do internetové aplikace. Jsem ale ochuzena o chytré funkce upozornění na hovor či SMS, které se hodí třeba na pracovních schůzkách, nebo ovládání hudebního přehrávače, ideální právě při sportu.

Plním plán na 205 procent

Na první pohled se mi naopak líbil design a přehlednost internetové (a mobilní) aplikace Garmin Connect. Designem trochu připomíná nové Windows a přehledně shromažďuje nasbíraná data do tabulek a grafů, takže máte bez dlouhého hledání přehled o tom, kolik jsme uběhli nebo nachodili, jakou máte tepovou frekvenci nebo kolik minut aktivního sportu vám ještě tento týden zbývá, abyste byli fit.

Funguje jako Velký bratr a internetový velín vaší aktivity. Vaše cíle, úspěchy i škobrtnutí generuje podle vámi zadaných dat: pohlaví, hmotnosti, výšky, věku, ale i odhadované výkonnosti nebo délky kroku při chůzi a běhu. Je pak na vás, jestli ponecháte automaticky spočítané cíle, nebo si zvolíte vyšší. Třeba počet vystoupaných schodů: pokud naplníte své denní penzum, náramek vás upozorní krátkou vibrací a obrázkem ohňostroje a nápisem GOAL na displeji. Milé. Když naopak dlouho sedíte, upozorní vás nesmlouvavou pobídkou POHYB.

V internetové aplikaci si pak můžete zkontrolovat, kolik hodin jste proflákali sezením na gauči a zda jste to dostatečně vykompenzovali vyběhnutím eskalátorů v metru, případně kolik procent naplánovaného pohybu jste splnili. Tento systém trochu svádí k ponechání nastavených (a poněkud nízkých) cílů a následné dětinské radosti z plnění plánu. Stačí totiž odpolední pochůzky po obchodech a večer vám v aplikaci svítí třeba pěkně vypadajících 205 procent. Nebojte se tedy spočítat si průměr své denní aktivity a nastavit si vyšší cíl.

Překvapivě přesná data i bez GPS

Praktickou novinkou je optický snímač tepu přímo ze zápěstí. Odpadá tak nutnost použití hrudního pásu a navíc máte přehled o svém tepu po celý den i noc. Skvělá je i možnost propojení náramku s jiným zařízením či aplikací a jeho použití místo nepohodlného hrudního pásu. Tuto funkci ocení hlavně ti, kterým pohyb v optimální tepové frekvenci pomáhá hubnout nebo zlepšovat výsledky. Zajímavý údaj je to však i pro ty, kteří běhají jen pro radost. Schválně se na displej zkuste podívat, když vás někdo vytočí nebo když si dáte dvojité espresso, tep je snímán kontinuálně, takže jeho stoupání uvidíte v „přímém přenosu“. Hodně aktivní sportovci, kteří svůj trénink přesně plánují, ale asi více ocení klasický hrudní monitor, oproti kterému náramek v měření trochu pokulhává. Průměrné a výsledné hodnoty jsou v obou případech takřka shodné, náramek ale změny v tepu zobrazuje s menším zpožděním.

Zpočátku jsem dvakrát nevěřila krokoměru. (Krokoměr! V době, kdy všechno měříme pomocí GPS!) Délku kroku jsem nenastavovala – tím spíše jsem byla překvapena, jak je náramek poměrně přesný. Vydala jsem se na známou, přesně pětikilometrovou trasu. Výsledná vzdálenost na displeji byla 5,02 kilometrů, což odpovídá i délce trasy na mapě a měřením pomocí jiných přístrojů a mobilních aplikací. Další běhy a pochody po známých trasách přesnost měření s malými odchylkami potvrdily. Pokud ale chcete přesné zaznamenání délky i profilu trasy, budete mít smůlu – zařízením s GPS se v tomto náramek nevyrovná.

Kromě vzdálenosti se však dozvíte dobu trvání aktivity, tempo, kterým jste běželi, a odhad spálených kalorií a samozřejmě tepovou frekvenci. Nic víc, ale zároveň přesně to, co o svém běhu potřebujete vědět. Při sportu si můžete na displeji zvolit, co chcete sledovat – tedy jestli běháte na čas, na tepovou frekvenci, vzdálenost či kalorie.

Displej je citlivý a lze ho velmi dobře ovládat v pohybu a dokonce i v rukavici (klidně i městské kožené či pletené). Náramek měří běžnou aktivitu sám od sebe, ale před během či jiným sportem ho nezapomeňte přepnout do aktivního módu: zaznamená tak váš cílený aktivní pohyb (běh, cyklistiku, plavání, fitness či cokoliv jiného z nabídky v aplikaci), zařadí ho v aplikaci do karty „sport“, kde ho pak můžete detailněji spravovat a kontrolovat. V samostatné kartě zobrazuje aplikace i orientační monitoring spánku, tedy jak dlouho a jak tvrdě jste spali. Lze v ní i nastavit alarm, který vás decentně probudí vibrací na zápěstí. Bohužel ale pouze v přesně nastavenou hodinu, ne v ideální době „mělkého“ spánku.



Hodinky s ohňostrojem a barometrem

Na náramku mě zaujal i systém upozornění na aktivitu. Jednak se přehledně zobrazuje přímo ve spodní části displeje v podobě postupně se zabarvující přímky: když tedy pod čísly s počtem kroků vidíte jen její obrys, nenachodili jste nic, když je plná, máte splněno, za což vás čeká zmíněný ohňostroj na displeji. Když náramek vytuší, že jste se už dlouho nepohnuli, dá vám to nekompromisně najevo.

Tato funkce má ale trochu háček, který jsem odhalila na poznávacím víkendu ve Varšavě. Během dne jsem po městě nachodila přes dvacet kilometrů, ale u zasloužené večeře náramek zavibroval a na displeji se objevil nápis POHYB.Takovou buzeraci jsem po tak aktivním dni opravdu nečekala. Náramek tedy pro účely této pobídky zjevně nebere v potaz celkovou denní aktivitu, ale prostě jen fakt, že jste se už nějakou dobu nepohnuli.

Naopak hodně zajímavá je funkce Schody. Náramek měří vystoupaná patra pomocí zabudovaného barometru a funguje nejen na schodech, ale i při chůzi či běhu do vrchu. Při výšlapu na špindlerovský vrch Medvědín jsem si tak splnila pěkný dvaadvacetinásobek své denní dávky „pater“. Barometr ale evidentně spolupracuje s krokoměrem, protože jízdou ve výtahu se ošálit nenechá. Škoda, že takto vybavený náramek neumí zobrazit také nadmořskou výšku.

Výsledný dojem z aktuálně nejvíce nadupaného náramku od Garminu je tedy více než dobrý. Škoda, že jeho design občas nedovoluje nosit ho opravdu ke všemu, což by byl další důvod, proč už ho nesundat z ruky. To ale rozhodně nemusíte dělat před vstupem do vody. Na rozdíl od srovnatelné konkurence je totiž náramek vodotěsný, bez obav si ho můžete brát do sprchy i do bazénu.