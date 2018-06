TEST: Garmin Vivoactive Optic. Jedny hodinky pro všechny příležitosti

Kdysi jsem si naivně myslel, že mi k běhání stačí hodinky, které budou měřit čas, vzdálenost a tempo. Doba se ale mění a od chvíle, kdy se dá přímo ze sporttesteru změřit i tep, nedám na tuto funkci dopustit. Proč ale měřit jen informace související s běháním? Lepší je mít přehled i o počtu kroků a spánku. A když se k tomu ještě přidá výborná komunikace s mobilním telefonem, vypadá to na zcela ideální kombinaci. Mít jedny hodinky na všechny situace je prostě zatraceně pohodlné.

Nic pro štíhlý holky

Garmin Vivaactive Optic oproti předchůdci přidal nejenom funkce, ale také zcela změnit vzhled. Zatímco starší model je do čtverce, novinka je obdélníková. I když je hodnocení vzhledu vždy hodně individuální, nový vzhled s sebou přináší i jednu objektivní nevýhodu. Pokud máte štíhlé zápětí, může se stát, že bude displej moc široký a k zápěstí nebude úplně přiléhat. Zní to sice jako hloupost, ale při nošení to vadí. Na výběr je sice ze dvou velikostí pásků, samotný rozměr hodinek ale zůstává pořád stejný.

Žádný problém jsem naopak nezaznamenal s čitelností displeje, bez problémů jsem viděl vše podstatné i na ostřejším jarním sluníčku. A když je nejhůř, stačí se displeje dotknout a rozsvítí se. Testovaný model měl sice o něco silnější podsvícení v levé spodní části, ale v praxi to nijak neobtěžovalo a možná se jedná jen o chybku kusu, který jsem měl já.

Hodinky se ovládají dvěma tlačítky, ale především přímo přes displej. K dotykovému ovládání jsem měl zpočátku hodně nedůvěru, ale v praxi se osvědčilo. Hodně pomohlo, že je venku tepleji a není nutné nosit rukavice. Ale ani v tom případě nemusíbýt nic ztraceno. Na dotyk přes tenčí látku displej reaguje také. Tlačítka využijete nejčastěji při zahájení a ukončení sportovní aktivity, vypínání nebo pro přístup do menu. Celé ovládání můžu pochválit, je intuitivní.

Vzhled displeje navíc můžete změnit některou z doinstalovaných aplikací z obchodu Garminu nebo do hodinek rovnou nahrajete nějakou další funkci.

Ach, to měření

Vivoactive Optic umí měřit spoustu věcí. Garmin Fenix je sice ještě o kus dál, ale troufám si říct, že pro běžného rekreačního sportovce nabízejí tyhle hodinky všechno důležité.

Začnu u počítání kroků, které je výborné a relativně přesné. Slovo relativně používám záměrně, nic jako přesný krokoměr momentálně neexistuje, na tom trvám. Garmin Vivoactive Optic se k přesnému měření ale hodně blíží. Při normální chůzi je odchylka minimální. Větší chyby nastanou, kdy se ruka při chůzi přirozeně nekývá podél těla (máte ruce k kapce, nesete těžší tašku atd).

Garmin Vivoactive Optic vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM analýza spánku: ano

ano smart notifikace: ano

ano vibrace: ano

ano sdílení tepu přes ANT+: ano

ano senzory: pohyb, barometr, GPS, tep (optika), kompas

pohyb, barometr, GPS, tep (optika), kompas konektivita: ANT+, Bluetooth

ANT+, Bluetooth výdrž: 8 dní/13 hod v GPS módu

8 dní/13 hod v GPS módu cena: 6 990 korun

Stejně tak potěší zaznamenávání spánku. Odpoledního šlofíka sice hodinky ignorovaly, ale když jde člověk spát o hodinku později, než má nastaveno, už se zmást nenechají. O chloupek horší to bylo s kvalitou GPS. Jedenáctikilometrový závod lesem mi hodinky zkrátily o 600 metrů a ještě na mapě ukázaly, že zvládám i chůzi po vodě. Ale v lese má prostě GPS rezervy, s lepším výhledem na oblohu už byla přesnost vyšší. Rychlost nalezení GPS se pohybuje většinou do 20 sekund, takže žádný problém.

S odchylkami při měření mají hodinky trochu problém i při plavání. To si nastavíte, že budete plavat v bazénu s délkou 25 metrů, a pak hodinky obdivujete, jak dokážou u každé otáčky perfektně přidat nových 25 metrů. Když jsem se ale na chvíli zastavil u kraje, abych vykašlal vodu z plic, najednou vidím, že mi Garmin přidal dvacet pět metrů dvakrát. A to jsem si tak užíval, že konečně nemusím počítat uplavané bazény...

Chybám se hodinky nevyhnou ani při měření tepu. Většinou je měření v pořádku a kontinuální, ale pak na záznamu vidíte, že v jednu chvíli tep vylétl o 20 úderů výše. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že hodinky nejsou dostatečně utažené kolem zápěstí a místo tepů najednou začnou měřit kadenci. Takže doporučuji před každým během pásek pořádně utáhnout, jinak se vám možná také stane, že vám během jednoho kilometru běhu do mírného kopce tep vyskočí z hodnoty 145 na 185 a po dalších pár metrech klesne na 155.

Zmínit se ještě musím o měření nastoupaných pater. Hodinky mají barometr, ale místo chůze do schodů samozřejmě počítají, kolik jste toho nastoupali za den. To je dobré vědět, jinak se člověk diví, kde zvládl za den 15 pater. Důležitá informace je také to, že se Garmin nenechá zmást jízdou výtahem, takže si „patra“ opravdu musíte vyjít.

Trénink jak řemen

Zatímco všechny předchozí odchylky v měření bych odbyl mávnutím ruky, měření tempa při sportu mi doopravdy vadilo, protože se na ně opravdu nedá spolehnout. Určitě to znáte sami. Stojíte na startu oblíbeného závodu a víte, že byste jeho první půlku měli běžet tempem, řekněme pět minut na kilometr, a pak zrychlit. S Garminem si ale tempo po kilometrech pohlídáte jen těžko. V praxi to bylo tak, že prvních pár stovek metrů hodinky potřebovaly na základní určení tempa. To bych ještě pochopil.

Pak se ale na hodinkách objevilo například 5:30 na kilometr. Sakra, to je moc pomalu, řekl jsem si a zrychlil, i když mi zkušenosti říkaly, že běžím určitě rychleji. Ale po dalších 200 metrech mám najednou průměrné tempo 4:40. Hm, to už je zase moc rychle, nezbudou síly do závěru. Takže zase zpomalit. Po devítistech metrech je tempo 5:10 a já vzdávám snahu to nahnat na vysněný čas a raději se snažím běžet rovnoměrně. A kilometr je nakonec za 5:19, takže zase jiná hodnota. Ideální je tedy přestat řešit tempo na kilometr a sledovat jen tempo průměrné.

Zobrazení hodnot je mimochodem na hodinkách hodně přehledné, a to i při závodu, kdy člověk nemá úplně čas zpomalovat a zjišťovat, na co zrovna kouká. Ideální je, pokud si na každý displej nastavíte dvě sledované hodnoty. Písmo je pak dostatečně velké a údaje jsou přehledné. Více jak tři obrazovky k dispozici nejsou, ale to hlavní se na ně vejde.

Samozřejmě, další hromady sledovaných údajů se zobrazí, pokud hodinky synchronizujete s aplikací v mobilním telefonu. Na hodnoty se také můžete podívat i prostřednictvím počítače. Služba Garmin Connect možná působí ze začátku trochu nepřehledně, rozhodně ale nabízí skutečně hodně podrobné údaje.

Spolehlivá baterie i mobil

Výrobce slibuje velmi solidní výdrž kolem osmi dnů, a to s neustále zapnutým sledováním tepu. A tady musím chválit, protože nelže. Největším žroutem baterie je bezkonkurenčně GPS, pokud trénujete dvoufázově a jako relax si dáváte tři hodinky na kole, bude výdrž hodinek kratší, ale s hodinovými výběhy čtyřikrát týdně, jedním výletem na kole a jednou návštěvou bazénu jsem se opravdu dostal téměř na oněch slíbených osm dnů.

Vzhledem k takové výdrži ani příliš nevadí, že i tyhle hodinky mají nestandardní dobíjecí konektor (tj. cokoliv jiného než microUSB), respektive kolébku, do které se musejí zacvakávat. Nabíjení je ale rychlé, hodinkám stačí něco málo přes hodinu.

Hlavní důvod, proč jsem se na Vivoactive Optic těšil, byla kombinace sportovních funkcí a možnost propojení s mobilem. A ta se povedla skutečně na jedničku. Stává se, že hodinky se od mobilu odpojují nebo se automaticky nepřipojí, neupozorní na všechno a podobně. To ale není případ Garminu. Vše funguje perfektně. Hodinky sice nevydávají žádný zvuk, ale i nejkratší interval vibrací je dostatečně výrazný, abyste si ho všimnuli. Dokonce natolik, že se mi občas stávalo, že budík na garminech svými vibracemi ráno vzbudil nejenom mě, ale i zbytek rodiny.

Chybí už jen kousek

Možná jsem byl v předchozím textu trochu kritický, pravdou ale je, že mě Garmin Vivoactive Optic nezklamaly. Drobné odchylky měření může vyřešit softwarový update a pak už budou hodinky opravdu skvělé. Jedinou objektivní nevýhodou tak asi zůstane široký displej, pokud si ale před nákupem budete moct hodinky vyzkoušet a sednou vám, těžko jim odoláte. Kombinace jejich funkcí a ceny je momentálně jen těžko překonatelná.