TEST: Čelovky Petzl Reactik se perfektně přizpůsobí vašim požadavkům

Čelové svítilny už dávno nejsou robustními krabičkami s jednou LED diodou a jedním ovládacím tlačítkem. Technologický pokrok se výrazně prosazuje i v tomto odvětví elektroniky a u moderních čelovek se můžete setkat s nejrůznějšími funkcemi a vychytávkami. Jednou z vedoucích značek je v tomto oboru francouzský Petzl.

Petzl Reactik

Petzl Reactik Čelové lampy s funkcí reaktivního svícení hmotnost: 115 g baterie: 1800 mAh Li-Ion maximální výkon: 220 lm Reactik 300 lm Reactik+ záruka: 3 roky cena Reactik: 1 870 korun cena Reactik+: 2 490 korun

Název Reactik u obou testovaných přístrojů této značky přímo poukazuje na největší vychytávku - takzvané reaktivní svícení, které v reálném čase upravuje intenzitu světelného kuželu podle toho, jaká je kolem vás tma. V praxi to vypadá tak, že při nočním běhu hustým lesem pracuje čelovka naplno, zatímco při pohybu pod pouličním osvětlením se intenzita světla výrazně ztlumí.

Tato funkce je pozitivní nejen pro vaše oči, ale zásadním způsobem se projeví i na životnosti baterie. Další důležitou funkcí je možnost nastavení tří různých režimů, které zohledňují buď co nejvyšší výdrž baterie, nebo naopak co nejvyšší výkon. Pokud tedy víte, že vás čeká osm hodin běhu ve tmě, pak si můžete ve speciálním programu OS by Petzl nastavit režim svícení tak, aby čelovka poupravila svůj maximální výkon s ohledem na požadovaný čas svícení.

Dva různé modely

První velký rozdíl mezi modelem Reactik a Reactik+ je v tom, že varianta Plus umožňuje propojení s vaším mobilním telefonem skrze Bluetooth. Díky tomu si můžete jednotlivé režimy nastavit během několika vteřin přímo v terénu.

Další odlišností je maximální výkon. Vyšší verze Plus nabízí maximální světelný tok 300 lumenů a při tomto výkonu vydrží svítit v reaktivním režimu dvě a půl hodiny. Reactik dosahuje na stále solidních 220 lumenů a na tento maximální výkon vydrží svítit o hodinu déle.

Posledním zásadním rozdílem je počet diod. Plusová varianta má totiž k dispozici jak rozptylku, tak klasický úzký kužel světla a obě diody umí libovolně kombinovat. Lacinější Reactik svítí pouze jednou univerzální diodou. Možnost zapnutí pouze širokého (nebo pouze úzkého) světelného kuželu je však dostupná pouze u standardního režimu svícení. V reaktivním módu se vždy aktivují obě diody naráz.

Kompaktní rozměry

U obou čelovek najdete naprosto totožné tělo a rozdíl není ani ve velmi solidní hmotnosti. Váha obou čelovek je 115 gramů a rozměry jsou velmi kompaktní. Chybět nesmí ochrana proti vodě na úrovni IPX4, jistě potěší záruka prodloužená na tři roky.

Celá váha čelovky spočívá na čele a napájení zajišťuje vyměnitelná Li-Ionová baterie o kapacitě 1800 mAh. Baterie se dobíjí pomocí kabelu micro USB a dá se dokoupit i samostatně. Dostupná je i alternativa v podobě redukce na tři mikrotužkové baterie. V případě použití redukce se však připravíte o funkci reaktivního svícení a k dispozici budou pouze tři standardní úrovně s pevným nastavením výkonu.

Na čele sedí Reactik velmi dobře a významnou roli v tomto směru hraje i povedený pásek, který je na zátylku rozdvojený a udržuje čelovku na svém místě i při střemhlavém běhu z kopce.

Celkové shrnutí

Ve výsledku jsou čelovky Petzl Reactik a Reactik+ velmi zajímavé přístroje s výkonem, který je pro běžce více než dostatečný. Kromě běhání se čelovky dají využívat i na lyžování nebo pěší turistiku. Pouze na kolo bych osobně dal přednost jiné alternativě, která půjde lépe uchytit na cyklistickou přilbu. Při jízdě v terénu by se navíc hodil i o něco vyšší výkon.,

Zajímavý je také poměr ceny a výkonu. Obě čelovky se sice řadí k těm dražším, ale za své peníze dostanete precizně zpracovanou svítilnu s vynikajícími funkcemi a solidním světelným výkonem.