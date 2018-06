TEST: Kráska a monstrum, test dvou rozdílných čelovek od Fenixu

Když jsem procházel letošní nabídku výrobců čelovek, abych se podíval, jaké nové možnosti dnešní běžec má, získal jsem dojem, že spousta výrobců nemá příliš motivace své modely inovovat a stále vlastně nabízí stejné čelovky, které jsme na RUNGO.cz testovali před dvěma či třemi lety. Ono je to celkem logické, vývoj diod ani akumulátorů není nijak závratný a i před třemi lety byly čelovky dostatečné výkonné, pohodlné a s dobrou výdrží.

U čínského výrobce čelovek Fenix je tomu ale jinak. Každý rok v podstatě kompletně obměňuje nabídku čelovek a krůček po krůčku své již tak dobře hodnocené svítilny (viz naše dřívější testy zde nebo zde) ještě vylepšuje o nové vlastnosti. Hlavní novinkou pro letošní rok je například integrované nabíjení, díky kterému můžete ušetřit nemalé peníze za nabíječku pro akumulátory typu 18650.

Tentokrát jsme pro test vybrali dvě nové čelovky z opačného spektra nabídky Fenixu. Robustní monstrum HP25R nabízející brutální výkon, dva integrované reflektory a právě integrované nabíjení, a naopak miniaturní HL10 2016 - nejmenší a nejlehčí čelovku, jakou jsme kdy testovali, hodící se do města nebo jako záložní čelovka.

Fenix HP25R

Z této nové čelovky jde respekt již jen na pohled. Designově sice nepatří mezi nejhezčí kousky, vše je ale podřízeno funkcionalitě. Jedná se o velmi výkonnou čelovku se dvěma diodami od společnosti Cree, které mají každá svou funkci.

Jedna LED je schovaná v dálkovém reflektoru, se kterým je možné dosvítit až do vzdálenosti 187 metrů, což je možné díky výkonu 1000 lumenů v nejsilnějším režimu. Druhá dioda je skrytá v menším reflektoru za difuzérem a díky ní je možné osvítit rovnoměrným světlem obrovskou plochu kolem sebe.

Fenix HL60R Ultra výkonná čelovka se dvěma reflektory. maximální výkon:

1 000 lm (1,5 hod)

1 000 lm (1,5 hod) maximální výdrž:

150 hod (4 lm)

150 hod (4 lm) dosvit: 187 m

187 m akumulátor:

2 600 mAh (typ 18650, vyměnitelný)

2 600 mAh (typ 18650, vyměnitelný) hmotnost: 228 g

228 g vodotěsnost: IP66

IP66 další vlastnosti: integrované nabíjení (microUSB), nárazuvzdornost (pád z výšky 1 m), červené světlo a blikačka, digitální regulace

integrované nabíjení (microUSB), nárazuvzdornost (pád z výšky 1 m), červené světlo a blikačka, digitální regulace cena: 2 199 Kč klady:

- vysoký světelný výkon

- dva reflektory pro různé režimy svícení

- kvalitní optika i provedení

- integrované nabíjení zápory:

- nepříliš atraktivní vzhled

- velký kryt akumulátoru

Můj první kontakt s touto čelovkou nezačal zrovna radostně. S HP25R nasazenou na hlavě uprostřed noci jsem hleděl do motoru svého auta, které odmítalo startovat a hledal jsem, kam jen to ti Francouzi umístili startér. I když světla bylo díky čelovce více než za dne, tuhle hru na schovávanou jsem nevyhrál.

Jakmile bylo (po pár dnech a s o několik tisíc lehčí peněženkou) auto opět pojízdné, vzal jsem čelovku na pořádný test do temných lesů na Blaníku. Když jsem zaparkoval na úpatí této bájné hory, byla kolem mě prakticky dokonalá tma. Obloha byla zatažená, žádný měsíc ani hvězdy, žádné pouliční osvětlení.

Na parkovišti stojím úplně sám, začíná mi běhat mráz po zádech a já poslepu lovím čelovku. Zapínám široký reflektor a kolem mě se rozlévá krásné rovnoměrné světlo, kterým bych mohl svítit na cestu celé skupině běžců. Čeká mě technický trailový výběh na vrchol hory a následný seběh delší cestou zpět na parkoviště. Nikde nikdo, jen tu a tam podivné zvuky z různých stran, které mi najednou připomínají snad všechny hororové filmy, které jsem kdy viděl. Co vám mám povídat, tady končí veškerá legrace a já v duchu počítám, kolik se kolem mě pohybuje divočáků, toulavých psů nebo zmutovaných masožravých jelenů.

Vyrážím na trasu a díky světlu, kterého je dostatek, se mi běží dobře. Aby bylo jasno, i v lese a technicky náročných pasážích se dá úplně bez problémů běhat s čelovkami poskytujícími světelný tok kolem 200 lumenů. Jenže když jste najednou sami uprostřed temného lesa, jste rádi za každý lumen navíc. Přepínám na dálkový reflektor a zapínám turbo režim s výkonem 1000 lumenů. Ten pocit, kdy tmu rozčísne takhle výkonné světlo mě nepřestane nikdy bavit. Najednou vidím kolem sebe do dálky téměř stejně jako za dne a má kuráž rázem narůstá. Tohle monstrum, které mám na hlavě, rozráží tmu stejně lehce jako mé obavy.

Vybíhám technickou pasáž bez nejmenších problémů. Přestože je čelovka poměrně velká a těžká, díky rozložení hmotnosti na hlavě sedí skvěle. Kryt baterie na týlu hlavy je poměrně velký, mnohem větší než by bylo pro jeden 18650 akumulátor potřeba. To je pravděpodobně kvůli integrovanému nabíjení, které probíhá přes standardní microUSB konektor. Na druhou stranu alespoň lépe vyvažuje rozměrnou přední část čelovky s oběma reflektory.

Mám toto řešení rozdělené hmotnosti rád, nicméně pokud vám vyhovuje spíše konstrukce „vše v jednom“, kde se akumulátor vkládá rovnou do přední části s reflektorem, má Fenix v nabídce model HL60R, který je v podstatě jen upravenou (doplněnou o integrované dobíjení) verzí modelu HL55, který jsme testovali před dvěma lety.

Těsně pod vrcholem Blaníku přichází mrholení, mlha a později déšť. Pro čelovky od Fenixu tradičně není voda problém, a i HP25R je vodotěsná podle certifikace IP66. S viditelností v mlze už toho ale moc neudělám, a tak to pomalu stáčím obloukem přes les a zpět k autu. Seběh mezi kameny a kořeny si nakonec docela užívám.

Jak již bylo zmíněno, čelovka je napájena jedním akumulátorem typu 18650, který je součástí balení. V případě nouze ho lze nahradit dvěma jednorázovými bateriemi typu CR123A. Ovládání čelovky je jednoduché, každý reflektor má své samostatné tlačítko, kterým přepínáte režimy intenzity světla. K dispozici je také slabé červené světlo, které se hodí třeba pokud komunikujete s lidmi ve skupině a nechcete je oslňovat.

Je trochu škoda, že oba dva reflektory nejde zapnout současně. Je to především proto, že výdrž akumulátoru by v takovém případě byla již velmi nízká a v nejsilnějším režimu by mohl být problém s odvodem tepla obou výkonných LED. Když už jsme u výdrže, při nejnižším běhatelném režimu 130 lumenů vydrží čelovka 12 (dálkový reflektor) respektive devět (široký reflektor) hodin, což je velmi dobrý výsledek. V parádním turbo režimu 1000 lumenů pak zvládne čelovka svítit hodinu a půl.

HL10 2016

Čelovkou z úplně opačného konce nabídky Fenixu je HL10 2016. Jedná se o miniaturní čelovku s nevelkým výkonem 70 lumenů. Je tak malá, že ji můžete nosit s sebou prakticky neustále, aniž byste o ní věděli, třeba jako světlo pro všechny případy (již mnohokrát se mi stalo, že jsem odpoledne vyrážel s tím, že do tmy budu určitě doma, a nakonec jsem dobíhal prakticky poslepu).

Fenix HL10 2016 Miniaturní lehká univerzální čelovka. maximální výkon:

70 lm (1 hod)



70 lm (1 hod) maximální výdrž:

26 hod (4 lm)

26 hod (4 lm) dosvit: 30 m

30 m akumulátor: AAA

AAA hmotnost: 33 g

33 g vodotěsnost: IPX8

IPX8 cena: 759 Kč klady: - miniaturní provedení a nízká hmotnost

- atraktivní vzhled

- integrovaný otočný difuzér

zápory: - malý světelný výkon

- v nejsilnějším režimu svítí v kuse pouze 5 minut



Čelovka je napájena jen jednou mikrotužkovou AAA baterií, na kterou při nejsilnějším režimu vydrží svítit zhruba jednu hodinu. Je tu ale jeden problém. Uvnitř čelovky je integrovaná ochrana proti přehřátí, která po pěti minutách v nejsilnějším režimu automaticky přepne čelovku do režimu nižšího s výkonem 30 lumenů. S takovým světlem už to není žádná sláva a mimo rovný asfaltový chodník, bych už raději přešel do chůze. Kvůli tomuto omezení nelze čelovku doporučit jako primární světlo na běhání. Díky malé hmotnosti se tak hodí jen jako záložní světlo pro případ poruchy hlavní čelovky, nebo jako světlo, které můžete nosit neustále při sobě.

Na to se hodí i díky tomu, že svítilnu lze vyjmout z popruhu a nosit ji třeba jen v kapse. I tato čelovka je vodotěsná, tentokrát dle certifikace IPX8 a měla by vydržet pád z jednoho metru.

Zajímavostí je integrovaný difuzér, který je možno zapnout pootočením plastového krytu překrývající reflektor. Světla je pak sice ještě o něco méně, jeho rozptýlení je ale příjemné například při kempování ve stanu nebo při čtení map.

Obě novinky od Fenixu mají úplně jiný cíl. HP25R se řadí mezi nejvýkonnější čelovky na trhu s úchvatným světlem na blízko i do dálky. Hodí se pro náročné běžecké závody běhané přes noc (jako například blížící se Pražská stovka) a poskytne dostatek světla třeba i pro jízdu na kole. Naopak malá HL10 má ambice stát se spíše univerzálním světlem, záložní čelovkou nebo doplňkem pro nenáročné městské běhání.