TEST: Zimní oblečení od Craftu vás rozzáří i zahřeje

Běhat celý rok bez přestávky není žádný med. Kritické je z tohoto pohledu především zimní období, s jehož příchodem se nám staví do cesty dva úhlavní nepřátelé - zima a tma. Tyto dva faktory dokáží společnými silami řady běžců naprosto zdecimovat. Podle neoficiálních odhadů se počet vyznavačů zimního spánku šplhá až k sedmdesáti procentům.

Craft proto přichází s řadou zimního oblečení Brilliant, která chce běžcům v těchto náročných podmínkách pomáhat. Prvním jejím úkolem je dostatečné zateplení a ochrana proti větru a dešti, druhým je zajištění vaší bezpečnosti při běhu ve večerních a nočních hodinách. Kromě toho nabízí vizuálně velmi povedené modely.

S osmihodinovou pracovní dobou nemáte v zimě šanci absolvovat obě cesty za denního světla. A necháte-li výběh až na dobu po příjezdu z práce, tma bude ještě větší. A vaše porce tréninkových kilometrů ještě nebezpečnější. Ilustrativním příkladem toho, jak se přes den krásně přehledná trasa mění s příchodem noci v životu nebezpečnou zónu a vy pouze čekáte, než vás některý z cyklistů sestřelí při výjezdu ze zatáčky, je brněnská cyklostezka podél Svratky.

S oblečením Brilliant však člověk v noci září doslova jako vánoční stromek, což může na jednu stranu vyvolávat pobavené úsměvy kolemjdoucích, ale na stranu druhou máte jistotu, že jste pro své bezpečí udělali maximum. Samozřejmě, reflexní oblečení sice nenahradí nepostradatelnou čelovku a červenou blikačku, ale každý kousek odrážející světlo může pomoci upozornit na vaši přítomnost.

Čím je reflexní řada oblečení od Craftu zajímavá? Oproti většině konkurenčních řad, jakými jsou například Asics (Lite-Show), Brooks (Nightlife), Puma (NightCat) nebo Nike (Flash), disponuje Craft nejvýraznější reflexní plochou v kombinaci se slušnou funkčností materiálů. Jinými slovy, nejedná se pouze o designově povedené, ale především o funkční oblečení. Do kapsy by Brilliant strčil (ve všech směrech) pouze Flash od Nike, u kterého je ovšem potřeba počítat s několikanásobně vyšší pořizovací cenou.

Na testování jsme vybrali dvě sady oblečení (dámskou a pánskou). Ty představují nejčastější kombinaci, kterou běžec využije po celou zimu. Základem každé sady jsou zateplené dlouhé elasťáky Brilliant Thermal, které jsou doplněné unikátní pánskou bundou s krátkým rukávem, respektive dámským topem s větru a vodě odolnou úpravou.

Dlouhé elasťáky Brilliant Thermal

Identickým kouskem oblečení jsou u obou testovaných sad zateplené dlouhé elasťáky Craft Brilliant Thermal. O jejich dostatečné zateplení se stará jemný microfleece na vnitřní straně a také vyšší gramáž použité tkaniny. Díky tomu se můžete spolehnout na to, že vám v těchto elasťácích nebude zima ani při teplotách hlouběji pod bodem mrazu (což ocenila především krásnější a zimomřivější polovička testovacího týmu). Samozřejmostí je ovšem i použití funkčního vlákna, které dokáže efektivně odvádět pot i v teplejším počasí, takže se bát nemusí ani ti z vás, kteří mají tendenci se přehřívat (jak si na vlastní kůži ověřila polovička méně krásná, ovšem o to horkokrevnější).

Kalhoty Craft Brilliant Thermal Dlouhé zateplené elasťáky gramáž: 243g/m2 materiál: 87 % PES, 13 % Elastan cena: 1 850 korun klady: vysoce reflexní

dobrá prodyšnost materiálu

dostatečně zateplené pro běhání přes celou zimu Zápory: zadní kapsička na zip má tendenci se nepříjemně shrnovat

Vysoká gramáž ve mně ze začátku vzbuzovala lehké obavy v souvislosti s použitím v dešti, nicméně hodinový trénink v ukázkovém podzimním vlezlém dešti potvrdil, že v tomto ohledu se není čeho bát. Kromě běhu se díky výše popsaným vlastnostem dají elasťáky použít bez potíží také na běžkách a při dalších intenzivnějších zimních aktivitách.

Zajímavou vychytávkou zvyšující komfort je tunelové podšití spodní rozepínací části nohavic. Tento detail zajistí, že i když by se vám zip na nohavicích rozepnul, budou vaše achilovky a lýtka stále v teple.

Velké množství reflexních prvků je doplněno výraznou žlutou (pánský model), nebo růžovou (dámský model) neonovou barvou. Díky tomuto provedení budete při běhu prakticky nepřehlédnutelní.

Největší a v podstatě jedinou závažnější nevýhodou se ukázala zadní kapsička, která není přišitá k vnější vrstvě a při běhu se nepříjemně shrnuje.

Větruodolný top Brilliant Thermal

Druhým testovaným produktem byl dámský top (vyrábí se i v pánské variantě) s totožným označením, jaké mají elasťáky, tedy Brilliant Thermal. Už podle názvu je jasné, že se jedná o příjemně teplý svršek s množstvím reflexních prvků. Nejzajímavější je však na něm protivětrná úprava na celé přední straně trupu.

Top CRAFT Brilliant Thermal Zateplená mikina s větruodolnou úpravou gramáž: 243g/m2 materiál: 87 % PES, 13 % Elastan cena: 2 290 korun klady: ochrana proti větru na přední straně

vysoce reflexní

zip v horní polovině pro optimální termoregulaci

malá kapsička s vývodem na sluchátka zápory: dámský model dostupný pouze v růžové barvě

Tato úprava zajistí, že i v teplotách kolem nuly bude pod top stačit pouze lehký nátělník a stále vám bude teplo. V ještě chladnějších podmínkách pak stačí přihodit jednu teplejší mezivrstvu nebo vyměnit lehký nátělník za teplejší a tepelný komfort zůstane zachován.

Většina svršků s ochranou proti větru nedisponuje příliš povedeným střihem. Craft Brilliant Thermal Top se mezi ně ovšem neřadí. Naopak, sedí na těle velmi dobře a při běhu nemá tendenci se jakýmkoliv způsobem posouvat nebo vyhrnovat.

Klíčovou roli v tomto směru hraje umístění neprofuku pouze na přední stranu. Na bocích a zádech totiž ochrana proti větru není tolik potřeba, proto je možné ušít tyto části z výrazně pružnější textilie. Kromě lepšího střihu má tato takzvaně selektivní konstrukce pozitivní dopad také na prodyšnost, je velmi vysoká.

Podobně jako u elasťáků se ani s tímto topem nemusíte bát, že by vás ve tmě někdo díky extrémnímu množství reflexních prvků a neonové barvě přehlédl. Zároveň není potřeba se omezovat pouze na běh. Stejně dobře půjde top použít také na běžky, kolo, bruslení a množství dalších sportovních aktivit.

Bunda s krátkým rukávem Brilliant Windbreaker

Třetím a posledním svrškem, který nám v testu prošel rukama, byla velice zajímavá bunda s krátkým rukávem Craft Brilliant Windbreaker. I v tomto případě nám už samotný název napoví, jaká funkce je zde zcela prioritní.

Top CRAFT Brilliant Windbreaker Větruodolná bunda s krátkým rukávem materiál: 100 % PES cena: 1 650 korun klady: vysoce reflexní

ochrana proti větru a částečně proti vodě

přítomnost kapuce

nízká gramáž a krátký rukáv umožňují celoroční využití zápory: příliš volný střih

Ze všech tří produktů je Windbreaker ušitý ze suverénně nejtenčího materiálu, který sám o sobě příliš nehřeje, ale o to lépe se s nepřízní počasí dokáže vypořádat. Bunda má velmi volný střih a předpokládá se, že dostatek tepla vám zajistí výhradně spodní podvlékací vrstvy. Úkolem Windbreakeru je toto teplo udržet a zabránit tomu, aby vás omezoval lehký déšť nebo nepříjemný vítr. Za zmínku stojí i přítomnost kapuce, která je u běžeckých svršků spíše výjimkou.

Bundu nejvíce oceníte ve chvíli, kdy se rozhodujete, jestli přes sebe hodit ještě jednu lehkou vrstvu oblečení, nebo už bude stačit to, co na sobě máte. Windbreaker je totiž tak lehký, že se prakticky nemůže stát přebytečným (díky krátkým rukávům a volnějšímu střihu se v bundě nikdy nebudete příliš potit), a zároveň vám dokáže v mizerném počasí doslova zachránit krk.

Kromě počasí se bunda dokáže vypořádat i s tmou, svou barvou a množstvím reflexních ploch připomíná bezpečnostní reflexní vestu. Na rozdíl od reflexní vesty však sedí na těle o poznání lépe a v neposlední řadě také mnohem lépe vypadá. Vzhledem ke krátkým rukávům bych se tak nebál ani použití jako bezpečnostní vrstvy při běhu v noci po celý rok.

Celkově se jedná o jednoduchý, ale o to užitečnější kus oblečení, který dokáže při běhání v zimním období sehrát velmi důležitou roli. Vytknout by se bundě dal snad jedině střih, který by přece jen mohl být lehce přiléhavější, ale to je především otázkou osobních priorit.