TEST: Samsung Gear IconX jsou sluchátka plná technologií budoucnosti

Že jsou nová sluchátka od Samsungu „trochu“ pokročilejší, jsem pochopil nejenom z cenovky a padesátistránkového webového manuálu. Tahle sluchátka skutečně od první první chvíle působí dojmem vyspělé hi-tech hračky. Vlastní paměť na hudbu? Není problém. Tlačítko pro zapínání? Zbytečné, sluchátka stačí vložit do uší. A takovýchto překvapení se dočkáte víc. Pozitivních i negativních.

Hlavně nenápadně

Design sluchátek je líbivý. Drobné špunty nejsou spojeny žádnými kabely, nemají na sobě tlačítka, všimnete si pouze jednoho malého senzoru, který slouží pro měření tepové frekvence. Nástavce do uší mají tři různé velikosti, stejně jako gumový pásek obepínající sluchátko.

Stejně elegantně jako sluchátka je řešeno i dobíjení. Stačí sluchátka vložit do drobného pouzdra a to připojit k nabíječce. Kontrolky vám řeknou, kdy už jsou Gear IconX dobitá. A co je ještě mnohem lepší, během třiceti minut zvládnete dobít i samotné pouzdro, které je vlastně malou powerbankou. Škoda jen, že sluchátka dokáže dobít pouze jedenkrát, pak si i pouzdro řekne o nový přísun energie.

O co více se povedl design, o to horším překvapením je zvuková kvalita. Nejsem žádný audiofil, ale i já poznal, že Gear IconX hrají přinejlepším průměrně. Zvuk je plochý, nevýrazný, při vyšší hlasitosti začíná být až nepříjemný. Vzhledem k cenovce bych očekával vyšší kvalitu.

Ovládání je věda

Vzhledem k velikosti sluchátek jsem byl hodně zvědavý na způsob ovládání. Všechno se elegantně řeší poklepáním, případně podržením prstu na malé dotykové ploše. Dotykem skladbu zastavíte nebo spustíte, dvojí poklepání přepne na další. Hlavně ze začátku se mi ale celkem běžně stávalo, že jsem místo pauzy přepnul na další skladbu.

Opravdová legrace nastane ve chvíli, když do sluchátek klepete třikrát. Standardně to má fungovat tak, že se pustí předchozí skladba, nikde v návodech se ale nepíše, že pokud poklepání uděláte určitou rychlostí, místo předchozí skladby se od začátku pustí ta aktuální. O tomhle fíglu se dozvíte jen z tipů v aplikaci S Health. Naučit se do sluchátek klepat tou správnou rychlostí ale není vůbec snadné. Upřímně řečeno, dělalo mi to problémy po celou dobu používání Gear IconX.

Co nenastavíte klepáním do sluchátek, upravíte pomocí aplikace S Health, ve které si samozřejmě prohlížíte i naměřené sportovní výkony. K nejdůležitějším věcem, které v aplikaci nastavujete, patří priorita přehrávané hudby (sluchátka versus mobil), jakých událostí si mají Gear IconX všímat po spárování s mobilem, které sluchátko se bude brát jako primární a mnoho dalšího.

Samsung Gear IconX sportovní bezdrátová sluchátka s měřením tepu a vzdálenosti. barvy: černá, bílá, modrá

baterie: 47 mAh, 315 mAh (pouzdro)

konektivita: Bluetooth 4.1

paměť: 3,5 GB

odolnost vůči vodě: ano

podporované formáty: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA

funkce: měření vzdálenosti (pomocí akcelerometru) a tepu

cena: 5 990 Kč

klady: svoboda bez drátů

interní paměť

dobře sedí

měření vzdálenosti a tepu zápory: kvalita zvuku

nízká výdrž

cena

Nutnost používání S Health znamená, že uživatelé iPhonů sluchátka ovládat nemohou. Bez potíží naopak vše funguje se Samsungy a po doinstalování aplikace i s jinými Android telefony.

V souvislosti s ovládáním musím zmínit i jednu zmatenou vlastnost Gear IconX, na kterou narazíte při nahrávání skladeb. Každé sluchátko je totiž po připojení k počítači bráno jako samostatný disk o kapacitě 3,5 GB. Teoreticky tak máte k dispozici 7 GB, pokud ale chcete poslouchat stereo, musíte skladby identicky nahrát do obou sluchátek! Necháte-li je pouze v primárním sluchátku, bude hudba hrát jenom z něj. Pokud ale skladby zůstanou jenom v sekundárním, neposlechnete si je vůbec! K tomu si přičtěte fakt, že sluchátka nerozumí ID3 tagům ani souborům ukrytým ve složkách a Samsung z toho nevyjde zrovna s dobrou známkou.

A aby zmatků nebylo dost, pro iPhony sice chybí S Health, ale pro počítače s jablkem nabízí Samsung aplikaci, která kopírování do obou sluchátek řeší automaticky.

Běhání je baví

Gear IconX jsou především sportovní sluchátka, zajímalo mne tedy, jak obstojí při běhu. A tady už převažují pozitivní zprávy. Sluchátka při sportování drží výborně v uších, přitom o nich díky minimální hmotnosti skoro nevíte. Potíže jsem nezaznamenal ani při delším běhu, kdy už je člověk přece jenom zpocenější a čekal by, že sluchátka z uší vyklouznou.

Základní ovládání se dá zvládnout bez zastavování, nejčastěji jsem stejně využíval zvýšení či snížení hlasitosti a přerušení přehrávání.

V mobilní aplikaci jsem si navíc nastavil, aby mě sluchátka po každém kilometru informovala, jakým běžím tempem a jakou jsem měl tepovou frekvenci (umí ale říkat i vzdálenost, rychlost a kalorie). Gear IconX si navíc poradí i s měřením vzdálenosti. Hodnoty jsem porovnával se sporttesterem a na každém kilometru nebyly rozdíly větší než 20 až 30 metrů.

Naopak hodně zklamalo měření tepu, sluchátka měla odchylku klidně i o třicet tepů. A to už je skutečně velká chyba, kterou neodstranilo ani nahrání nejnovějšího firmwaru.

Výdrž je průšvih

Na závěr jsem si nechal největší nedostatek Gear IconX. Asi už vás nepadlo, že kvůli nízké hmotnosti nebude výdrž nikterak oslnivá. Realita je ale ještě mnohem horší. Při přehrávání hudby z mobilu vydrží sluchátka v provozu necelou hodinu.

Poslech hudby z paměti sice výdrž více než dvojnásobně prodlouží, pořád jde však o hodně špatné hodnoty.

Při testování jsem navíc opakovaně narazil i na další komplikaci. Sluchátka by se měla při vyjmutí z uší vypnout. I když to tak skutečně vypadalo, při příštím použití mi mnohokrát zahlásila, že jim zbývá minimum energie, nebo nezačala hrát vůbec. A to v mezičase sluchátka nekomunikovala s mobilem ani přes bluetooth.

Samsung Gear IconX tedy není snadné doporučit. Výrobce měl určitě vynikající nápad, pokud ho ale nepodpoří lepší výdrží nebo radikálně nižší cenou, zájemců asi mnoho nenajde.