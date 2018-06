Boty Vivobarefoot vás ochrání, ale noha přitom chodí jako naboso

Vivobarefoot je jednou z mála značek, která se věnuje výhradně barefootové (takzvané bosé) obuvi. Mnozí výrobci často obměňují nabídku na základě aktuálních trendů a přestože ještě nedávno měla „bosou“ či alespoň minimalistickou botu v nabídce téměř každá značka, nyní již výběr na trhu tak velký není. Lidé pod britskou Vivobarefoot ale opravdu věří tomu, co dělají a na vývoj „bosé“ obuvi se soustředí už od roku 1999, kdy se kvůli špatným botám zranil kamarád Galahada Clarka, zakladatele značky Vivobarefoot. A že barefoot boty mohou pomoci na cestě ke zdravým nohám stále potvrzují i fyzioterapeuté.

Letošní zbrusu nový model silniční běžecké a sportovní boty má název Primus Road. Nese si s sebou to nejlepší z předchozích bot Vivobarefoot v podobě tři milimetry tenké podrážky a širokého střihu, a přidává zcela nový svršek, který mě na těchto botách dostal úplně nejvíc.

Tenká podrážka, která něco vydrží

Jakmile jsem si Primus Road nazul, moje chodidla se zamilovala na první dotek. Široká přední část dává noze i prstům dostatek prostoru k pohybu, což je nejen zdravé, ale i pohodlné. Tenká podrážka bez jakéhokoliv tlumení je stejná, jako u předchozích modelů a je přes ni cítit každá nerovnost pod nohama (při běhu to občas i docela zabolí).

Takhle vypadá tenká podrážka bot Vivobarefoot RA po třech letech.

Možná vás napadne, jak dlouho může takto tenká podrážka vydržet, než se prošoupá. Před třemi roky jsem si koupil kožené Vivobarefoot RA, které mají stejnou podrážku a od té doby je nosím v průměru každý druhý den. Na základě monitoringu z Garmin Fenix 3 odhaduji, že jsem s nimi nachodil již něco mezi dvěma a třemi tisíci kilometry. Tkaničky jsem musel měnit kvůli roztrhání již dvakrát, ale podrážka kromě ošoupaného vzorku na nejexponovanějších místech, nejeví žádné vážné známky opotřebení.

Testuji téměř jako fakír

Firma Vivobarefoot o tenké podrážce tvrdí, že je vytvořena za pomoci patentované technologie s ochranou proti propíchnutí a díky tomu pomáhá lépe chránit vaše chodidla. Úplné zázraky nedokáže, pokud se budete snažit a dupnete v ní na připínáček nebo vyčnívající hřebík, poranění se nevyhnete. Ale není to tak jednoduché, jak byste možná čekali a třeba šlápnutí na střepy by vydržet měla. To jsem se také rozhodl vyzkoušet na vlastní kůži.

Po poctivém vypití lahve vína a výrobě střepů důmyslným pádem skleněné nádoby na zem, jsem vykročil zkusit, co podrážka dovede. I když mají střepy ostré hrany, proniknout podrážkou se jim nepodařilo a já po nich mohl šlapat, poskakovat nebo se proběhnout. Pocit pod chodidly byl pak podobný jako při lezení po skalách a ostrých kamenech.

Svršek který dýchá

Zatím jsem se věnoval pouze tenké podrážce, model Primus Road mě ale nadchnul především svým svrškem. Ten je vyroben z velmi hrubé síťoviny a na prodyšnosti je to hned znát. Obzvlášť nyní během léta za vysokých teplot se chodidla nepřehřívají a nadměrně nepotí. Svršek neobsahuje žádné výztuhy a tak na noze sedí spíše jako ponožka. Střih kolem nártu a pod kotníkem přesně kopíruje tvar nohy, takže se nevyzouvají ani rozvázané.

Nevýhodou velmi lehkého a prodyšného svršku je nižší životnost a odolnost proti opotřebení. Během čtyř měsíců testování jsem podrobil boty intenzivní zátěži při téměř každodenním nošení a občasném běhání, a na nejvíce namáhaných místech (kde se svršek při každém kroku ohýbá) jsou již oděrky znatelné.

Primus Road jsou dle mého nejlepší boty od Vivobarefoot, které jsem měl na sobě. Jsou určeny lidem, které baví chůze na boso, ale chtějí být lépe chráněni před poraněním. Tak jako u jiných modelů Vivobarefoot je i zde velmi povedený design, který od jiných bot na pohled hned poznáte. Můžete tedy tuto „bosou“ obuv nosit nejen na sport a běhání, ale neudělá ostudu třeba i cestou do práce (pokud zrovna nemusíte nosit oblek). Můj tip na závěr je: vyzkoušejte Vivobarefoot i na řízení. Volný střih zajistí pohodlí i na dlouhé cestě a tenká podrážka mírně zpevní chodidlo, takže sešlápnutí pedálu je pohodlné a vy můžete využívat maximální citlivosti.