TEST: Hodinky adidas miCoach Smart Run mají řadu vychytávek, ale i nedostatků

Trh s běžeckými GPS hodinkami je přesycený. Najdete na něm ty nejjednodušší zařízení, která jsou spíš jen chytřejšími stopkami, až po ta nejnašlápnutější s integrovanou navigací, bezdrátovými technologiemi a detailním rozborem vaší běžecké techniky. Jednomu z toho jde občas až hlava kolem a po chvíli zkoumání funkcí jednotlivých modelů se člověk začne v záplavě informací ztrácet. Adidas na to jde chytře. V zařízení miCoach Smart Run se totiž potkávají dvě ne až tak obvyklé funkce, které zaujmou na první pohled a vy už si tak „ády“ nespletete s žádným jiným produktem konkurence. A je tu i řada dalších příjemných vychytávek.

Měří tep ze zápěstí

Integrovaný monitor srdečního tepu je jednoznačně tou nejvýjimečnější. Aby vás hodinky v reálném čase informovaly o vaší srdeční frekvenci, nepotřebují hrudní pás ani nic podobného. Na jejich spodní straně je totiž umístěno optické čidlo srdeční frekvence.

A jak to funguje? Překvapivě dobře! Při běhu s referenčními hodinkami (vybavenými hrudním pásem) na jedné ruce a s miCoach Smart Run na ruce druhé se výsledky nijak zvlášť nelišily. A to jak hodnota naměřeného průměrného tepu, tak hodnota maximálního. Křivka srdeční frekvence nevykazovala žádné abnormality a výsledné hodnoty působily velmi důvěryhodně. Rozdíl oproti konkurenčnímu přístroji s hrudním pásem byl v podstatě nulový a naměřené hodnoty se v jednotlivých okamžicích lišily maximálně o dva srdeční údery za minutu.

Je třeba ale poznamenat, že hodinky musíte mít na ruce nasazeny dost těsně a po jejich sundání zůstávají na ruce poměrně značné otlaky jak od samotného čidla, které vystupuje z profilu hodinek, tak i od samotného pásku. Během aktivity ale miCoache na ruce nijak negativně nevnímáte. Hodinky dobře drží na svém místě a ohledně měření srdečního tepu odvádějí velmi dobrou práci. Navíc také docela dobře vypadají, i když ke smokingu si je asi nedáte.

Druhou velmi zajímavou funkcí je možnost uložení vašeho osobního hudebního playlistu přímo do hodinek a jeho následné přehrávání pomocí integrované bluetooth technologie. Udávaná kapacita hodinek je čtyři GB. Jak už jsme si ale všichni u podobných zařízení zvykli, její část je zabrána systémem hodinek, uživatel tak má k dispozici pro uložení hudby (ale přenášet můžete jakákoli libovolná data) něco přes tři GB místa. I to je ale jistě plně dostačující prostor pro hudbu na vaše výběhy.

Funkci playlistu jsem testoval s bluetooth náhlavní soupravou Jabra sport wireless+. Nahrát hudbu do adidasů zvládne opravdu každý. Díky technologii mass storage se hodinky ohlásí jako disk a vy už pak patřičné hudební soubory pouze přetáhnete na místo určení. Spárování s Jabrou proběhlo také bez problému. Přehrávání během aktivity se v průběhu testů jevilo jako zcela spolehlivé.

Budou vás trénovat

Pokud máte spárovanou bluetooth náhlavní soupravu kvůli poslechu vaší oblíbené hudby, otevírá se vám možnost využití další vychytávky hodinek, kterou je hlasová zpětná vazba. Tu využijete v případě, že si na webové službě vyberete jeden z celé řady nabízených tréninků či celých tréninkových plánů, případně pokud si sami nastavíte trénink úseků či trénink s virtuálním partnerem. V těchto případech vás pak do sluchátek bude vámi vybraný hlas povzbuzovat a poskytovat relevantní informace. (V případě, že nemáte spárovaná žádná sluchátka, musíte si vystačit s informacemi na displeji či vibracemi hodinek.)

Možnost volby přitom nemáte jen mezi mužským a ženským hlasem, vybíráte hlasy konkrétních lidí. Takže vám do hlavy může znít například hlas Andyho Murryho. Určitě zajímavost, která potěší. Co naopak nepotěší, je absence češtiny. Tou hodinky bohužel nedisponují v žádné podobě, stejně jako web pro správu vašich aktivit.

Adidas miCoach Smart Run Technické specifikace uváděné výrobcem: baterie 410 mAh lithium ion s výdrží 4 hodiny až 14 dnů (max. doba nabíjení 4 hod)



(max. doba nabíjení 4 hod) plně barevný TFT LCD (184px x 184px) dotykový displej



plně integrovaný monitor srdečního tepu



bezdrátový přehrávač hudby (bluetooth 4.0) 4 GB pro hudbu a data



(bluetooth 4.0) 4 GB pro hudbu a data bezdrátová synchronizace s miCoach.com (wifi)



s miCoach.com (wifi) integrovaná GPS



Cena: 10 999 Kč klady přesné měření tepu ze zápěstí

hudební přehrávač

virtuální trenér

automatické nahrávání aktivit přes wifi zápory nízká výdrž baterie

občas podivné chování GPS (více v textu)

Jednou z dalších příjemných funkcionalit je integrovaná Wi-Fi. Lidsky řečeno, hodinky se dokáží bezdrátově připojit k vaší domácí (pracovní, veřejné) bezdrátové síti, pokud jim tedy sdělíte heslo pro přístup do ní. Tuhle funkci využijete především pro stažení právě dokončeného tréninku. Dokonce si můžete nastavit hodinky tak, aby se po ukončení aktivity samy připojily k první známé síti v dosahu a všechna data přenesly na váš účet. Vy tak nemusíte hodinky nikam připojovat a můžete si hned na počítači zkontrolovat, jestli jste se neflákali. I tato vychytávka je dobře vyladěná a funguje spolehlivě.

Ovládání hodinek vychází z faktu, že disponují barevným dotykovým displejem. Ten je dobře čitelný i na slunci a ovládání je vskutku intuitivní. Hodinky tak disponují pouze jedním tlačítkem, kterým ovládáte jen pár věcí, zbytek zvládnete právě pomocí dotykového displeje. Pokud máte zkušenost s jakýmkoli chytrým telefonem či jiným zařízením s dotykovým displejem, nebude pro vás ovládání miCoachů ničím překvapivým. Obrazovky procházíte sunutím prstu po displeji a volbu jednotlivých položek jednoduchým ťuknutím na displej. Tlačítko využijete v klidovém režimu pro zamknutí a odemknutí displeje hodinek a během aktivity k zaznamenání nového kola a k ukončení/pozastavení aktivity. K testovaným hodinkám jsem neobdržel manuál - a to, že jsem zvládl jejich ovládání i tak, je jasným důkazem jeho intuitivnosti. Ovládání je tedy také na jedničku.

Zásadním kritériem při výběru GPS hodinek je jejich přesnost. Když už do podobné hračky investujete, chcete, aby naměřené hodnoty co možná nejvíce odpovídaly skutečnosti a abyste podle těchto údajů mohli bez starostí řídit svůj trénink. GPS technologie sama o sobě není zcela přesná a s určitou odchylkou se musí počítat u všech zařízení, které ji využívají. Ani miCoache na tom nejsou jinak. Při rozboru zaznamenaných tras tréninků jsem narazil na řadu dílčích nepřesností. Nebyly však nikdy zásadního charakteru a naměřené hodnoty tedy mají patřičnou vypovídající hodnotu.

Na různých trasách jsem je testoval společně s hodinkami Garmin Forerunner 220, Garmin Fenix 3 a Nike+ Sportwatch GPS. Ani jedno z těchto zařízení není neomylné a zcela přesné. Zásadní je ale skutečnost, že adidas miCoach Smart Run se svými naměřenými hodnotami nijak významně neodlišovaly od naměřených hodnot ostatních zařízení a i v členitějším terénu s horším výhledem na oblohu obstály i v této zkoušce. Nepříjemným zjištěním bylo, že při běhu na páse s vypnutou GPS hodinky nebyly schopné určit odběhnutou vzdálenost. To je u hodinek, které dokážou změřit i kadenci vašeho běhu, přinejmenším zvláštní.

Má raději kratší tratě

Až doteď jsem vlastně jenom chválil. Bohužel je tu jedno veliké ALE. Pokud si chcete za běhu poslechnout nějakou hudbu díky technologii bluetooth, zaznamenat si trasu pomocí GPS a máte aktivovanou i automatickou detekci sítě Wi-Fi, musíte počítat s tím, že můžete bez starostí vyrazit na trasu, která vám zabere maximálně tři a půl hodiny. Potom vám totiž hodinky oznámí, že úroveň nabití je příliš nízká, a vypnou se. Pokud oželíte poslech hudby, hodnota výdrže se přibližně zdvojnásobí a vy tak můžete po lukách a hájích pobíhat nějakých sedm hodin. Na celodenní dovádění v přírodě tedy můžete rovnou zapomenout. To bych však byl ještě hodinkám ochoten snad i odpustit. Ne každý chce zařízení na ultra běhy, a tak by miCoache svoje zákazníky najít i tak měly.

Teď přichází na řadu ono veliké “ale“. Několik týdnů jsem si marně lámal hlavu, kde dělám chybu. Prostě jsem nechtěl věřit tomu, že hodinky přepnuté do letového módu (mód, v kterém jsou vypnuté všechny komunikační technologie), nezaznamenávající žádnou aktivitu pomocí GPS a v klidu si hovící doma na poličce (tudíž ani barevný displej nebyl v permanenci) stejně za jeden den spotřebují asi 30 procent kapacity zabudovaného akumulátoru. Doteď si nedokážu vysvětlit, jak je to možné, a hodinky kvůli tomu u mě do značné míry propadly. Nechci další zařízení, jako je mobilní telefon, které budu muset obden dávat na nabíječku, aniž bych ho reálně v těchto dnech používal. A pokud mám zařízení, které umožňuje i bezdrátovou synchronizaci s webovým rozhraním, nechci ho připojovat ani po každé aktivitě.

V průběhu testování výdrže akumulátoru jsem narazil ještě na jednu zvláštnost. Hodinky po celou dobu jednoho testu ležely na stejném místě a pohnuly se maximálně o dvacet centimetrů, když jsem kontroloval úroveň jejich nabití. Přesto jsem po ukončení testu po necelých pěti hodinách z hodinek zjistil, že jsem s nimi v průběhu testu urazil vzdálenost skoro dva a půl kilometru. Záznam z tohoto testu naleznete na jedné z přiložených fotografií. Musím říct, že to ve mně příliš velikou důvěru opravdu nevyvolalo. Na druhou stranu je potřeba říci, že v průběhu aktivit, při nichž jsem s hodinkami aktivně pohyboval, jsem žádné podobné „ústřely“ nezaznamenal.

Parťák, který umí vše

Zhodinek mám proto značně ambivalentní pocity. Na straně jedné se mi moc líbí spousta šikovných funkcí. Možnost měření tepové frekvence bez hrudního pásu, bezdrátové přehrávání hudby bez nutnosti tahat s sebou další zařízení, poměrně přesná GPS při bězích, dostupné tréninkové plány, jednoduché ovládání a další vychytávky. Vše ovšem na druhé misce vah nepříjemně převažuje skutečně mizerná výdrž baterie hodinek. Podivný výsledek testu výdrže na důvěryhodnosti také nepřidá. Dovedu si však představit, že tyto nedostatky, stejně jako to, že i nicnedělající hodinky rychle konzumují barterii, se podaří vyřešit pouhou úpravou softwaru v některé z dalších aktualizací.

A pak je tu ještě cena. Doporučená maloobchodní cena je 10 999 korun. Naštěstí se hodinky dají již v těchto dnech na stránkách českých internetových prodejců sehnat už za nějakých 8 tisíc korun. Pokud tedy chcete parťáka na svoje běhy po lesoparku, který vám ohlídá tempo a kadenci vašeho běhu, zaznamená trasu, změří tepovku bez škrtidla kolem hrudi, zpříjemní vám chvilky příjemnou hudbou a hecujícími výkřiky Andyho Murrayho, a to vše pak doma sám bezdrátově pošle do počítače, klidně po nich sáhněte, ale počítejte s tím, že jim budete muset dopřát takřka každodenní přísun elektrické energie.