TEST: Sukně na běhání. Varianta pro sportovní holčičí chvilky

Běh pro nás v RUNGO.cz není jen sport, je to chvíle, kdy se věnujeme sobě a jsme sami sebou. Dámské osazení redakce, redaktorky Magdaléna a Šárka, se cítíme být ženami, i když běžíme. Užíváme si holčičích témat a pocitu, že pro sebe něco děláme. A když z nás zrovna lije pot, k pocitu ženskosti nám pomáhá i to, že jsme oblečené do toho, co se nám líbí, má to skvělou barvu a cítíme se v tom volně, pohodlně a krásně. Proto v našem šatníku našly místo běžecké sukně. Každá z nás pro vás otestovala tři modely.

Dynafit Reebook Kalenji

Craft Salomon Kilpi

1. Dynafit ULTRA 2IN1 SKIRT WOMEN

U téhle krásky barvy moře v Karibiku začnu negativy. Pasáž to bude krátká: nohavičky končí lemem, jenž je jen lehce pružný. Atletky bez tuků nebudou mít problém, mně rozděloval stehno na dvě - zvýrazňoval špíčky, a tak jsem raději zvolila větší velikost, i když by mi zbytkem střihu sedla více ta menší. Tím končí kritika, která má také svou druhou stránku.

Lem je široký a tudíž pohodlný, nevěděla jsem o něm. Z rubu je opatřený úpravou proti smýkání a drží na místě jak přibitý. Všité nohavičky jsou celé z příjemného a prodyšného materiálu. Větší pozornost chci věnovat svršku. Sukýnka je z pevné lehounké tkaniny doplněná perforacemi pro ještě větší odvětrání. Po obvodu celého pasu je množství otevřených kapsiček z pružné síťoviny, ideálně stvořené pro tyčinku či kapesníčky. Vejde se do nich i mobil, který kupodivu nevypadával - ale přesto jsem měla nutkání ho pořád kontrolovat. Jeho tíha a hrany navíc lehce narušily strukturu síťoviny.

Pod velkou kapsou v zadním dílu je schovaná menší na zip. Do té se vejdou důležité věci jako klíče, drobné, ale i platební karta. V pase nechybí ani tkanice na stažení.

Celkově hodnotím sukni jako velmi povedenou, příjemnou a vzdušnou variantu pro ženy, které se rády spolehnou na to, co na sobě mají.

Cena: 2 590 korun

2. Reebok RUNNING TRACK SKORT

Ve skutečnosti je sukně tvořená dvěma k sobě nesešitými kusy lehce pružné a prodyšné látky - dá se říci bederních roušek. Je to výborné řešení pro dámy, které například běhají překážkové závody nebo jednoduše jen v lese musí občas přelézat spadlé stromy. Může to být praktické pro širší využití, třeba jízdu na kole. Toto aerodynamičtější řešení vás také bude méně brzdit při rychlejších tempech a silném větru. Pas je v jednom místě předního dílu zdvojený, tak je vytvořená dutinka pro schování klíčů, menšího gelu nebo mincí. Nic většího se tam ale nevejde. V pase je také tkanice na stažení.

Nohavičky jsou příjemné. Síla materiálu je trochu silnější než u předchozí sukně, ale to je vlastně v pořádku. Jsou to plnohodnotné elasťáky, pod kterými schováte vše, i když se vrchní díl zrovna nadzvedne. Kratší střih nohaviček bez jakéhokoliv „chytrého“ zakončení ale nesvědčil mé postavě. Sahal přesně do nejširšího místa stehen a měl tedy tendenci se vyhrnovat nahoru, což bylo při běhu nepříjemné a občas jsem se musela upravovat, proto věnujte při výběru péči tomu, zda vám sedí perfektně.

Sukně se pyšní originálním vzhledem, jak je u Reeboku zvykem, je tím pravým pro nápadité ženy, které hledají ženskost bez omezení.



Cena: 1 099 korun

3. Kalenji SKIRT RUN DRY + 2 IN 1

Největší předností této sukně je cena. Jde o bezkonkurenčně nejlevnější z testovaných sukní. Cena ale odpovídá i materiálu. Nohavičky jsou silné jako klasické dlouhé legíny do chladnějších dnů, přestože ani svršek není zrovna lehký. Ten je ze silnějšího pružného materiálu, který má tendenci se chytat o suchý zip. Přestože má po stranách vsadky z perforované tenčí látky, celkově je to teplá sukně.

Spíše než do horkých dnů by se hodila využít jako druhá zateplovací vrstva na dlouhé legíny v zimě, jak to skutečně občas dělávám (více se dočtete v tomto článku). Kromě ceny má tento kousek výhodu kapsy na zip, která díky elastické látce i zvolenému tvaru unese i váš mobil, přestože není až tak velká. Sukně je pohodlná a střihově sedí pěkně, nohavičky se nevyhrnují a ani u této levnější varianty nechybí tkanice na stažení v pase.

Je to dostupná varianta pro dámy, které i v chladnějších dnech dávají přednost sukni na běhání.

Cena: 439 korun

4. Craft Pep

Pokud bych u této sukně chtěla začít nedostatky, neměla bych téměř o čem psát. Vrchní materiál je velmi příjemný, lehký a střih neomezuje v pohybu. Také velmi rychle schne. Na zadní straně jsou reflexní prvky a nahoře kolem pasu je také pruh z prodyšnější textilie, která výborně odvětrává vlhkost. V pase nechybí tkaničky na utažení.



Sukně má přiléhavé nohavičky, které dobře sedí a neposouvají se. Na pravé je kapsička na mobil, přehrávač, klíče nebo kapesníčky. K ní by mohla směřovat má jediná výtka, protože přestože věci v kapsičce dobře sedí a většinou neposkakují, těžší mobil v ní trochu cítit je a trochu se hýbe. Ale za chvíli si člověk na ten pocit zvykne. V kapsičce je opravdu praktický otvor na prostrčení sluchátek.

Sukně má trochu jiné číslování velikostí, proto při nákupu na internetu pozor na to, nejlépe bude si ji vyzkoušet. Přestože mám běžně oblečení velikosti S nebo XS, tuhle sukni jsem potřebovala ve velikosti M.

Celkově ji hodnotím velmi pozitivně, stala se při testování mou nejoblíbenější ze všech tří a velmi ráda v ní běhám, i v terénu.

Cena: 1 190 korun

5. Salomon LIGHTNING PRO SKORT

Sukýnka je už na první pohled určena na horké letní dny, je z velmi lehounkého a prodyšného materiálu, příjemně chladivá. Zpředu i zezadu má pěkně designově tvarované reflexní prvky. V pase je na gumu, bez tkaniček. Vzadu v pase má kapsičku, do které se vejdou kapesníčky, klíče nebo cukřík.



Spodní kraťásky jsou z velmi příjemného a měkkého pružného materiálu. Trochu jsem se s nimi potrápila, ale to bylo způsobeno tím, že má krátké spodní nohavičky a já na to nejsem zvyklá - znervózňovalo mě to a připadala jsem si trochu jako nahatá. Přitom je ale vrchní vrstva sukně dostatečně dlouhá, všechno ukryje a není nic vidět. Jde tedy jen o nezvyk.

Celkově ji po přivyknutí hodnotím jako příjemnou. Myslím si, že opravdu ji ocením při bězích v horkých letních večerech nebo při závodech ve žhavých letních dnech.

Cena: 2 450 korun

6. Sukně s všitými legínami MALAWI KILPI

S touto sukní jsem naběhala nejvíce kilometrů, protože má delší legíny, které ji dovolují nosit i při nižších teplotách. Právě delší legíny hodnotím jako obrovský klad, protože pro všechny dámy, které si nejsou jisté vzhledem svých nohou stejně jako já, poskytují příjemnou variantu proti kraťounkým sukénkám.



Vrchní materiál sukně je pevnější a částečně nepromokavý, dá se tedy nosit i do nepříznivějšího počasí, příjemná je i na lesní traily, kdy spolu s legínami ochrání nohy před větvičkami a trním.



V pase je na širokou gumu a navíc má také tkaničky na zavázání. Na levém boku na sukni má kapsu na ubrousky nebo mobilní telefon. Kapsička je ale vhodná opravdu jen na lehčí, neobjemné věci, protože pokud tam dáte něco rozměrnějšího, v kapse to poskakuje, nepříliš pěkně to vypadá a dírkovaná podšívka kapsy vykukuje pod spodním lemem sukně.

Cena: 599 korun