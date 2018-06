Zadek patří do kalhot aneb nejlepší komfort pro dámské hýždě

Dokud jsem byla mladší, hubenější a rychlejší, mráz mi při běhu nevadil, i když po doběhu, usedajíc na toaletu, jsem se dost vystříhala doteku teplého břicha o dva promrzlé špalky, kterými bývala má stehna.



Ty doby jsou ale pryč, za poslední kochací roky jsem zkusila mnoho z možností, jak mít zadek v teple, přestože je venku mrazivo. Lze si koupit zimní elasťáky z teplejšího materiálu, mnohdy ale ani to nestačí a přichází na řadu vrstvení. Takhle vrstvím já.

1. Kalhotky zvané bombarďáky

Kalhotky Under Armour

První z možností jsou kalhotky určené pro běh (velký test kalhotek si můžete přečíst zde). Jsou první záchranou při počínajícím ochlazování. Vrstva pod elasťáky navíc je znát, ale na skutečnou zimu nestačí.

Kalhotky Ice Breaker z merino vlny

Můj tip: Tanga toho opravdu mnoho nezakryjí, proto jsou ze hry. Z množství materiálů a střihů se mi nejvíce osvědčily kalhotky Icebreaker s podílem merino vlny. Kousavý materiál by do spodního prádla navrhl opravdu jen výrobce pilně pracující na svém bankrotu, a tak se nemusíte obávat, merino je zde zpracováno v opravdu příjemný kousek látky. Z dalších tipů bych pak jmenovala bezešvé kalhotky Under Armour (které jsem více popsala v dřívějším článku) a kalhotky Puma.

2. Trenky navrch

Jako účinnější se jeví kombinace dlouhé elasťáky a navrch natáhnout letní volné trenky. Kupodivu to vypadá pěkně. Kromě toho, že zlehka chráníte větší plochu svého těla než při použití kalhotek, můžete tak zpestřit i svůj outfit. Pod trenky však podfukuje, když tedy klesne teplota ještě níže, je lepší přistoupit ke kombinaci pod bodem 3.

Můj tip: Výtečné jsou trenky Reebok, protože mají všité kalhotky, užší střih a jsou pružné, tudíž pohodlné. Ráda také používám trenky Nike a adidas, ty jsou trochu širší, jenže kalhotky jsou prodyšné a v zimě tedy nefunkční (zato v létě to uvítáte).

3. Elasťáky a zase elasťáky

Daleko lepší je na dlouhé elasťáky natáhnout ještě druhé, kratší. Obvykle stačí krátké, pod které nefouká a které tvoří účinnou druhou zateplovací vrstvu až do půli stehen. Pokud jste náchylní na promrznutí kolen, zvažte i délku tříčtvrteční. Přehodíte-li pořadí oblékání kalhot, kratší mohou mít tendenci se pod dlouhými shrnovat a při nápravě budete zanořeni po lokty v horní vrstvě bavit kolemjdoucí.

Můj tip: Takto už mnoho parády nenadělám, proto raději volím oba kousky stejné barvy, aby splývaly. Dámy však mohou využít privilegia sukní, moje oblíbená od značky Craft (má totiž všité nohavičky) proto nezahálí ani v zimě (přečtěte si také test sukní na běhání).

4. Bombarďáky na druhou

Jako nejtěžší kalibr můžete proti zimě nasadit (na dlouhé elasťáky) zateplené šortky a sukně. Výborné jsou ty z materiálu Primaloft, což je syntetická náhrada husího peří (nemá tudíž tendenci tolik navlhat). Sukně jsem osobně nevyzkoušela. I když materiál slibuje teplo, přece jen musí za fičáku zespodu protahovat. Ale za šortky ručím.

Můj tip: Adidas šortky z Primaloftu určené pro turistiku (kolekce Terrex) se mi výborně osvědčily i na běh, a tak jsem ušetřila. Při běhu vůbec nevnímám, že je na sobě mám, a pokud počasí přecením a je mi v nich opravdu horko, dají se svléct velmi jednoduše bez zutí. Na stranách mají po celé délce zdrhovadlo a patentky.