Jste horký, nebo studený typ? Zkuste stravu podle čínské medicíny

Nedávno mnohé zaujal článek, ve kterém jsme vás seznámili s netypickými jídelníčky tří vrcholových sportovců. Mezi nimi byl i Adam Ondra, který ve svých 24 letech patří ke světové špičce sportovního lezení. Jeho strava však vypadá trochu jinak, než by mnozí čekali. Adam Ondra se totiž stravuje podle principů RAW a tradiční čínské medicíny. Zatímco RAW je v dnešní době známým výživovým směrem, se stravou podle tradiční čínské medicíny se řada z nás zatím ještě nesetkala.

Podle jejích pravidel nemusíme brát v úvahu kalorie ani jiné nutriční hodnoty. Její základní principy vysvětluje doktor Petr Hoffman, který se tradiční čínské medicíně věnuje již řadu let. „Na potraviny se nahlíží v podstatě stejně jako na léky. Co je zdravé pro jednoho, může být pro druhého škodlivé. Potraviny jsou rozděleny z hlediska jejich účinků a rozlišují se u nich chutě. Tradiční čínská medicína bere v úvahu i termické působení stravy na organismus a to, jaké akupunkturní dráhy ovlivňuje,“ říká.

Zjistěte svou konstituci

Podle čínské medicíny všichni patří mezi jednu z šesti konstitucí nebo jsou kombinací několika z nich. „Každý jsme sice jedinečný a originální, přesto však u některých skupin lidí existují podobné rysy, podle kterých se dá určit naše konstituce. Svůj typ si můžete stanovit například v tomto jednoduchém testu. Podle toho, jaká jsme konstituce, bychom měli nastavit i svou stravu. Vlivem špatného jídelníčku totiž mohou nastat nejrůznější zdravotní potíže od horečky až třeba po problémy s prostatou,“ vysvětluje doktor Hoffman.

1. Horký typ

Tito lidé bývají horkokrevní, mívají načervenalý obličej a rychlou mluvu. Bývají také často žízniví a milují studené nápoje. Poznávacím znakem je červený jazyk často se žlutým povlakem.

2. Studený typ

Studeným typem jsou naopak zimomřiví lidé, kteří nebývají příliš žízniví a pokud ano, upřednostňují teplé nápoje. Tyto osoby mají často světlou pleť a bledý jazyk s tenkým bílým povlakem. Vyznačují se také mluvou.

3. Suchý typ

Půjde nejčastěji o hubeného člověka, který špatně přibývá na váze. Tito lidé trpí častou žízní a vyznačují se suchými rty a kůží, což může způsobovat svědění. Při nachlazení většinou trpí suchým kašlem. Dalším poznávacím znakem je přeskakující hlas.

4. Vlhký typ

Vlhkým typem budou obézní lidé, kteří trpí únavou a nedostatkem energie. Mívají sklon k otokům nejrůznějších částí těla. Při mluvení se jim v ústech tvoří hodně slin a mají nateklý jazyk s mastným lesklým povlakem.

5. Nedostatečný typ

Tito lidé bývají hubení až podvyživení. Mají nedostatek energie i životního elánu, a proto bývají často pasivní a unavení. Mívají problémy s nadměrným pocením. Vyznačují se světlou pletí a tichou mluvou. Nedostatečné typy také pomalu regenerují. Jejich jazyk je světlý bez povlaku.

6. Nadměrný typ

Nadměrné typy mívají atletickou postavu, jsou aktivní a plní elánu. Vyznačují se načervenalým obličejem a pronikavým hlasem. Nejčastěji trpí zvýšeným krevním tlakem, srdečními onemocněními a zácpou. Jejich výhodou je rychlá regenerace a dlouhá výdrž. Proto jsou zpravidla dobří ve vytrvalostních sportech.

Ohřejí vás horké potraviny, zchladí zase studené

Pokud už tušíte, jaká jste konstituce, podle čínské medicíny je tomu nutné přizpůsobit i stravu. Při sestavování svého jídelníčku můžeme vybírat z pěti druhů potravin: horkých, teplých, neutrálních, studených a osvěžujících. Horké potraviny nás dokážou chránit před chladem, teplé potraviny zvyšují aktivitu, neutrální dodávají energii „čchi“, osvěžující napomáhají tvorbě krve a studené potraviny chrání před horkem. To znamená, že například člověk horké konstituce by si měl vybírat spíše potraviny ze skupiny studených, osvěžujících a neutrálních. Člověk studeného typu by měl naopak zvolit potraviny ze skupiny horkých, teplých případně neutrálních.

„Strava by se měla přizpůsobit především našemu konstitučnímu typu. Roli však hraje také roční období. V zimě bychom měli jíst více teplých jídel a masa, v létě pak zase více ochlazujících jídel a zeleniny. Dalším hlediskem, které bychom měli brát v úvahu, je věk. Mladí lidé by měli jíst více, a to i těžších jídel, ve stáří pak zase menší množství lehkých jídel. Strava se musí přizpůsobit i našemu akutnímu onemocnění. Při horečce a zánětech se nedoporučuje jíst zahřívající jídla, jako je maso a cukr, ale naopak ochlazující jídla typu okurky a salátu,“ vysvětluje další z principů této stravy doktor Hoffman.

Horké potraviny: grilované maso, jehněčí, zvěřina, svařené víno, plísňové sýry, zázvor, česnek, kari pepř

Teplé potraviny: granátové jablko, švestky, růžičková kapusta, výrobky z ovčího a kozího mléka, bazalka, kakao, obilná káva, červené víno, jarní cibulka, skořice, čaj, fenykl, dýně, vlašské ořechy

Neutrální potraviny: fazole, čočka, losos, pstruh, vepřové maso, rýže, krůtí a králičí maso, třtinový cukr, med, mandle, pistácie, hlíva, kedluben, zelí, quinoa, černý čaj, červená řepa, kuskus, ostružiny, maliny

Osvěžující potraviny: pšenice, rybíz, jablko, mandarinka, tvaroh, kefír, ibiškový čaj, bílé víno, pohanka, pastiňák, hlávkový salát, zelený čaj, ječmen, lilek, květák, olivový olej, avokádo, kešu, žampiony, mátový čaj, hrách, mungo fazole

Studené potraviny: pšeničné klíčky, rajče, ananas, kiwi, jogurt, citron, salátová okurka, meloun, sójová omáčka, studená voda