Raw, vegan, keto dieta: tři jídelníčky z pohledu sportovců

Adam Ondra Raw strava

Adam Ondra patří ve svých 24 letech ke světové špičce sportovního lezení. K výkonům potřebuje nejen vytrvalost, ale i sílu, a právě proto začal před časem se stravou více improvizovat.



1. Jaké byly vaše začátky s raw stravou?

Začal jsem se o ni více zajímat zhruba před pěti lety. Koupil jsem si pořádný mixér a pustil jsem se do experimentování. Od té doby jsem toho vyzkoušel skutečně hodně a vybral jsem si z raw stravy jen to, co mi vyhovovalo.

2. Jak tedy vypadá váš jídelníček?

V mém případě hodně záleží na ročním období. Řídím se tradiční čínskou medicínou, a protože jsem chladné konstituce, snažím se v zimě syrovému jídlu naprosto vyhýbat. Syrové ovoce a zelenina, kterou musí můj organismus zpracovat, odebírá tělu teplo, které dlouhodobě oslabuji také těžkými tréninky. V zimě jím tedy ovoce a zeleninu jen tepelně upravenou, a to jakýmkoliv způsobem. Většinou si ale vybírám české zimní ovoce, jako jsou jablka a hrušky, které na minutku povařím. Dále si z raw stravy dopřávám oříšky, semínka a trochu sušeného ovoce, které mi neodebírá tolik tepla. Teď v zimě jím také často kysané zelí. V létě naopak zařazuji syrovou zeleninu a ovoce, dělám si smoothie a klíčky.

3. Myslíte si, že je tato strava vhodná i pro sportovce z jiných odvětví?

Podle mě není výživa extrémně závislá na odvětví, kterému se věnujeme. Věřím, že záleží především na konstituci každého z nás a je nezbytné poslouchat především vlastní tělo. Například pro mě by byla čistě jen raw strava nevhodná.

4. Jedním z vašich největších úspěchů je přelezení Dawn Wall, tedy zhruba kilometrové stěny v Yosemitech, kterou jste zdolal za osm dní. Jak se stravujete, pokud trávíte několik dnů lezením?

Ať trénuji, nebo ne, je mé stravování velmi podobné. Základem jsou celozrnné obiloviny, luštěniny, pečená a vařená zelenina, vývary, trocha sušeného ovoce, oříšků, ryby a veganský protein.

Lucia Krajčovič Veganská strava

Světová šampionka v thaiboxu Lucia Krajčovič měla k veganství blízko už odmala. Proto pro ni nebyl přechod na tuto stravu náročný. Správná výživa podle ní dokázala zlepšit nejen její zdravotní stav, ale i výkon.

1. Kdy jste se rozhodla dát na veganství?

Vždy jsem dávala přednost vegetariánské stravě. Nikdy v živote jsem například nezkoušela tatarák, tlačenku, guláš z divočiny, steaky nebo mořské plody. Kromě kuřecího masa a tuňáku z konzervy jsem vlastně nejedla žádné maso. Když jsem pak před pár lety v Thajsku absolvovala přednášku zaměřenou právě na veganství, pochopila jsem, že i já se chci vydat touto cestou. Už dávno předtím jsem přestala jíst mléčné výrobky, protože trpím intolerancí laktózy, takže část jídelníčku jsem měla zmáknutou už předtím. Jediný živočišný produkt, kterého jsem se tak časem vzdala, byla vajíčka.

2. Pocítila jste nějakou změnu po zdravotní stránce poté, co jste začala jíst vegansky?

Rozhodně. Dříve jsem měla velké problémy se zažíváním, které mi způsobovali bakterie a paraziti ve střevech. Po zhruba půl roce na veganské stravě se všechny tyto problémy daly do pořádku, vyčistila se mi nejen střeva, ale i celé tělo. Též jsem měla najednou lepší pleť, vlasy a nehty. Všechno to, co slibují v reklamách nejrůznější léky a doplňky stravy, jsem získala díky veganské stravě.

3. Myslíte si, že tato strava ovlivňuje i váš výkon?

Až postupem času jsem si začala uvědomovat, že kromě těchto benefitů mám najednou také více energie, nejsem unavená a lépe se mi trénuje. Nemusela jsem řešit nafouknuté břicho, bolest žaludku a další trávicí problémy. Cítím se zkrátka dobře po všech směrech, a to se pozitivně odráží i na výkonu. Vedle thaiboxu zařazuji také běžecké a silové tréninky nebo překážkové běhy a i při těchto sportech se cítím skvěle.

4. Jako sportovkyně zajisté hodně cestuje. Jak se vám daří dodržovat své stravovací návyky, když jste například na závodech?



V některých zemích je to trochu těžší. Proto si na cesty vždy beru ořechy, které jsou pro mě záchranou číslo jedna. Z vlastní zkušenosti však vím, že proteinové tyčinky, ovoce a zeleninu mají snad úplně všude. A v některých zemích jsou tyto potraviny opravdu vynikající.

Boris Orava Keto dieta

Bývalý mistr Evropy v kulturistice Boris Orava před lety vyzkoušel keto dietu. Zcela omezil sacharidy a jako zdroj energie začal využívat bílkoviny a tuky. Dnes tento způsob stravování považuje za jeden z nejpřínosnějších pro zdraví i výkon.

1. Kdy jste se poprvé dozvěděl o keto dietě?

Poprvé jsem o tukové dietě zaslechl někdy v začátcích mé sportovní kariéry a tehdy mi to připadalo jako nesmysl. Když jsem však začal pracovat jako osobní trenér a po šestileté pauze se vrátil k soutěžní kulturistice, velice rychle mi došlo, že způsob, jakým jsem se stravoval, je velmi neefektivní.

2. Jaké byly vaše začátky s keto dietou?

Ketogenní dietu jsem nejprve začal používat v přípravě. Hned zpočátku jsem cítil nesrovnatelný efekt a v průběhu let jsem nízkosacharidový přístup ještě více prohluboval. Dnes bych si dokonce troufl tvrdit, že vysokosacharidová strava je škodlivá a způsobuje metabolické poruchy, počínaje inzulinovou rezistencí až konče civilizačními nemocemi.

3. Pocítil jste poté, co jste se začal stravovat podle zásad keto diety, změnu po zdravotní stránce?

Pocítil jsem mnoho změn, které jsou po delší době ještě znatelnější. První byla obrovská úleva, zlepšení trávení a snížení únavy. Také se mi zlepšila imunita i schopnost těla odolávat stresu. Důležitý je pro mě také pocit, funkčnost, svoboda a flexibilita. Právě v tomto pociťuji v průběhu let ten největší posun. Díky stravování cítím, že tělo funguje a slouží mi.

4. Myslíte, že keto dieta ovlivňuje i kondici?

Samozřejmě. Velkou roli však hraje, jak dlouho sportovec nízkosacharidový způsob stravování používá. Metabolismus se adaptuje a čím déle jsme na ketogenní stravě, tím lépe funguje. Dokonce mohou začít fungovat i procesy, o jejichž mechanismu zatím příliš nevíme, jako například tvorba glykogenu. Inzulinová senzitivita se neuvěřitelně zlepší a metabolismus získává obrovskou flexibilitu. Sníží se stres a hormony mohou lépe pracovat, tělo má lepší odezvu a dokáže se přizpůsobit jakékoliv situaci nebo činnosti. Chytrým a dlouhodobým přístupem není problém splnit požadavky pro jakéhokoliv sportovce.

Jak je vidět, každé tělo je jiné a prospívá mu něco jiného. Odpovědi sportovců nejsou návodem, jak se stravovat, a nemusí vyjadřovat názor redakce. Pokud uvažujete o změně stravovacích návyků, poraďte se s lékařem nebo výživovým odborníkem.