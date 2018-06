Švédi se toho nebojí, běhají i po hřbitově. Stockholm vás nadchne

Stockholm leží na celkem čtrnácti ostrovech propojených mosty, podmořským metrem nebo hromadnou lodní dopravou. Málokomu dojde, že ne všechny ostrovy zde leží v moři. Ze západní strany je totiž Stockholm obklopen vodami obrovského jezera Mälaren, které se mísí se slanými vodami Baltu až u centra města, nedaleko budovy parlamentu.

Historické centrum spočívá na ostrově Gamla Stan, kde můžeme spatřit středověkou zástavbu, královský palác, ale také první běžce, kteří nemají problém se ve skupince proplétat mezi desítkami turistů potulujících se po nábřežní promenádě; ta je ostatně tak široká, že se sem pohodlně vejde pruh pro cyklisty, „pruh“ pro běžce (který není nijak značen, ale jaksi přirozeně se s ním počítá) a ještě zbude dostatek místa pro chodce. Všichni se proplétají tam, kde je zrovna volná cesta a navzájem si nic nevyčítají.

Běh přes Gamla Stan - výhled na ostrov Skeppsholmen

Stockholm je velmi tolerantní město a běh je tady podle všech indicií národním sportem. Místní se shodují, že je to jeden z mála sportů, při kterém se i ve velkoměstě můžete cítit svobodně. A já dodávám, že zde se tak může cítit jakýkoli běžec – ať už je to městský vyznavač asfaltu nebo milovník lesních stezek.



Nejoblíbenější běžecké události ve Stockholmu http://www.premiarmilen.se Závod na oslavu otevření běžecké sezóny, koná se tradičně koncem března. http://www.midnattsloppet.com Půlnoční desetikilometrový běh přes módní čtvrť na ostrově Södermalm, v jehož cíli se můžete těšit na jednu velkou party v rytmu samby. Koná se i v dalších švédských městech. http://www.stockholmhalfmarathon.se Tradiční stockholmský půlmaraton historickým centrem. Start a cíl je u královského paláce a trasa vede tím nejzajímavějším, co město nabízí. http://www.stockholmmarathon.se Stockholmský maraton, který se tradičně koná v květnu a jehož trasa vede přes pět nejzajímavějších stockholmských ostrovů. http://www.tjejmilen.se Desetikilometrový zářijový závod vedoucí největšími stockholmskými parky a napříč ostrovem Djurgården. Pouze pro dámy! http://stockholmultra.se Ultramaraton pro vytrvalce nejvyššího kalibru. Na výběr je z tratí dlouhých 50 a 100km.

Vyhlídkový městský běh přes pět ostrovů

My běžci máme neustále tendenci překonávat nějaké (i když třeba jen malé) rekordy. Naším cílem není jen doběhnout, ale doběhnout dál nebo výš, „sbíráme“ země či kontinenty, ve kterých jsme už běželi, a množství uběhnutých závodů a pamětních triček. Proč tedy nenasbírat v co nejkratším čase co nejvíc ostrovů (a památek)? Stockholm je ideální místo, protože taky vám na celých pět ostrovů bude stačit necelých šest kilometrů. A klidně běžte pomalu, protože cestou je pořád na co se dívat. Začněte třeba v parčíku Kungsträdgården, kam vede metro, a pokračujte k nábřeží a přes most na miniaturní ostrůvek Helgeandsholmen, jehož skoro celou plochu zabírá budova parlamentu. Po mostě pro pěší doběhnete přímo před královský palác a poběžíte na další malý ostrov Riddarholmen. Tady si můžete udělat čestné kolečko kolem sochy jarla Birgera Magnussona, středověkého zakladatele města.

Po návratu zpátky do starého města na ostrově Gamla Stan, poběžíte už úplně bez starostí pěší zónou v ulici Västerlanggatan. I když…doporučuji zvolit k běhu brzké ranní hodiny, kdy je zde minimum turistů a můžete v klidu pozorovat právě otevírající obchody, kavárny a restaurace. Zde si opět můžete oběhnout historické kolečko kolem Německého kostela (Tyskakyrkan) a zaběhnout na náměstí Stortorget – právě zde se se nachází proslulá švédská akademie věd (která zvenku moc proslule nevypadá), kde se každoročně udělují Nobelovy ceny. Také je tu veřejná kašna s údajně pitnou vodou, jak s úsměvem tvrdí místní. (Raději nevyzkoušeno, ale alespoň na lehké osvěžení se hodí především, když vás zastihnou neseversky vysoké teploty.)

Běžecky oblíbené nábřeží pod mostem Centralbron s výhledem na radnici

Běžte dál směrem k velké katedrále Storkyrkan a kolem královského paláce po mostě Strömbron až k nepřehlédnutelnému Grand Hotelu, který je považován za nejluxusnější hotel ve městě, a jsou zde ubytováváni mimo jiné laureáti Nobelových cen. Běžte rovně po nábřeží a vychutnávejte si pohled na moře a město a z mostu Skeppsholmsbron také na ostrov Skeppsholmen (neboli ostrov lodí), již čtvrtý ostrov na trase. Bývalá (i současná) námořnická čtvrť nabízí pohledy na zajímavou cihlovou zástavbu, přístav a výhled na staré město naproti. Pokračujte stále rovně na malý kopcovitý ostrůvek Kastellholmen s budovou ve stylu hrádku na vrcholu. Je odsud úchvatný výhled na celé staré město i ostrov Djurgården s lunaparkem na protější straně. Odtud nezbývá než se vrátit stejnou cestou zpět k parku Kungsträdgården.

Parkový běh přes ostrov, na kterém není nuda

Pro ty, kterým městské slalomy mezi turisty nesvědčí, je ve Stockholmu i dostatek parků. Kromě čistě parkového ostrůvku Långsholmen s písčitými lesními cestami je to oblíbený volnočasový ostrov Djurgården. Roku 1995 se stal součástí obrovského městského národního parku, hojně vyhledávaného sportovci. Jezdí sem jediná tramvajová linka ve městě (s paradoxním označením 7) a také osobní trajekt z přístavu Slussen, spadající pod městskou hromadnou dopravu. Na Djurgårdenu je spousta lákadel, která stojí zato navštívit i bez běžeckých ambicí: třeba muzeum popové skupiny ABBA.

Svoje severské desetikilometrové kolečko začněte na náměstí Karlaplan, takovém stockholmském kulaťáku, kam dorazíte metrem. Vydejte se po širokém bulváru Narvavägen, který vás dovede až k mostu na ostrov, odkud je pěkný výhled na dlouhý přístav jachet. Teď už se octnete na cestě Djurgårdsvägen, která vás provede kolem všech zajímavých bodů ostrova: proběhnete za muzeem lodi Vasa ze sedmnáctého století, které je samo stylizováno do podoby lodi; o kousek dál minete retro lunapark Gröna Lund, kde vás povzbudí (nebo možná spíš vyděsí, ale každopádně popožene) křik vyděšených lidí na atrakcích. Potom už poběžíte o poznání klidnější ulicí kolem rozsáhlého skanzenu, kterou se dostanete do parkové části ostrova. Tady se můžete rozhodnout, chcete-li běžet parkem nebo přímo po pobřeží, kde vás budou rušit jen ostatní běžci, šum moře a pár zbloudilých turistů.

Cestami, pojmenovanými po švédských princeznách, se dostanete až k mostu Manilavägen, který vás dovede zpět na pevninu a přes park Ladugårdsgärdet zpět k bulváru Narvavägen a náměstí Karlaplan. Příjemných deset kilometrů vede neustále po rovině a po převážně asfaltových cestách. Příjemný trénink třeba před Stockholmským půlmaratonem, který se letos koná 13. září.

Podvečer na hřbitově nemusí být děsívý

Běhejte jako Švéd!



Běžecké nakupování Při pobytu ve Stockholmu byste jako běžci měli navštívit minimálně dvě místa. Tím prvním je určitě čistě běžecký sportovní obchod Löplabbet (http://www.loplabbet.se). Najdete tu nepřeberné množství běžeckého oblečení a doplňků švédských i světových značek a také oddělení švédského zimního běžeckého oblečení z vlny merino. Dalším podobným čistě běžeckým obchodem je pak Runners‘ Store Sweden (http://www.runnersstore.se). Zvláště dámy pak ocení sportovní oddělení řetězce H&M na ulici Drotningsgatan s poměrně bohatým běžeckým sortimentem.

To jsou jen dva tipy, jak si ve Stockholmu zpestřit dovolenou běžeckým zážitkem. Pokud ale budete chtít běhat jako místní starousedlík, pak existuje jediná rada: běhejte, kde chcete, kdy chcete a jak dlouho chcete. Ani v samém turisty přeplněném centru města totiž není problém narazit na skupinku děvčat při týmovém tréninku. Nejrušnější obchodní pěší zónou Drottninggatan se proplétají běžci i v největší nákupní špičce v sobotu odpoledne.

Běžecky oblíbená jsou samozřejmě i málo zalidněná nábřeží (třeba nekonečně dlouhé Söder Mälarstrand na ostrově Södermalm s krásným výhledem na celé město) a také mosty (zejména přes kilometr dlouhé Västerbron a Centralbron, vedoucí ze Södermalmu na sever). A jakkoli to může znít morbidně, Švédi běhají i po hřbitově. Mají totiž lesoparkový hřbitov Skogskyrkogården, zapsaný do seznamu UNESCO, kde se nebudete bát ani v noci. Oběhnout ho celý dokola znamená výběh na šest kilometrů se startem a cílem třeba u stejnojmenné stanice metra. Zdejší upravené lesní cesty představují poklidnou alternativu rušným městským běhům. A vůbec zde nemusíte mít nepříjemný pocit – hřbitov byl navržen jako park, kam budou lidé rádi chodit. A to se v té době ještě nevědělo, jak rádi tam budou teprve běhat!